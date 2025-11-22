Hà Nội

Nga kiểm soát 16 làng một tuần, thiệt hại ở Pokrovsk được công bố

Quân sự

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát 16 ngôi làng của Ukraine trong vòng một tuần; tổn thất của Ukraine trong trận chiến Pokrovsk cũng được công bố.

Tiến Minh
Trong tuần qua, mặc dù thời tiết ở Ukraine đang chuyển mùa từ thu sang đông, nhiệt độ xuống thấp, mưa nhiều và có nhiều sương mù; nhưng hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga (RFAF) trên chiến trường Ukraine đạt hiệu quả cao. Đặc biệt nếu xét về số lượng thị trấn và làng mạc được Nga kiểm soát.
Quân đội Ukraine (AFU) hiện đang ở thế phòng thủ, chỉ phát động một vài cuộc phản công ở một số khu vực. Còn RFAF đang tiến quân hiệu quả trên toàn bộ mặt trận và đạt được nhiều thành công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 15 đến ngày 21/11, RFAF đã thực hiện một cuộc không kích lớn và sáu cuộc không kích theo nhóm.
Mục tiêu tấn công là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở nhiên liệu và năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông, lắp ráp máy bay không người lái tấn công, kho bãi và các trận địa phóng UAV; cũng như các vị trí trú quân của AFU và lính đánh thuê.
Chiến trường trên bộ, trong suốt tuần, RFAF đã kiểm soát 16 khu dân cư, bao gồm một thành phố (Kupyansk). Trong số này, bốn ngôi làng ở khu vực Kharkov, năm ngôi làng ở Donetsk, ba ngôi làng ở khu vực Dnipropetrovsk và bốn ngôi làng ở khu vực Zaporizhia. Đã có 9.425 binh lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu trong tuần qua.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tấn công của Nga đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa HIMARS và hai bệ phóng MLRS M270 do Mỹ sản xuất. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ bốn tên lửa chiến thuật ATACMS, bốn tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow, hai tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 1.089 UAV cánh cố định. Hai tàu không người lái tự sát của Ukraine đã bị phá hủy ở Biển Đen.
Theo kênh Telegram "Resident", AFU đã thiệt hại hơn 60.000 binh lính và sĩ quan trong chiến dịch phòng thủ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. Bài viết trên Telegram "Resident" lưu ý rằng, một tình huống tương tự như Pokrovsk có thể sớm xảy ra tại thành phố Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia.
Bức tranh tổng thể cho thấy hệ thống phòng thủ quanh Huliaipole đang nhanh chóng suy yếu. RFAF đang chiếm đóng các điểm cao có giá trị chiến thuật và thực hiện cắt đứt hậu cần của AFU tại đây. Do thiếu hụt lực lượng dự bị, Bộ Tổng tham mưu AFU đang cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng lực lượng còn lại.
Nhưng thời gian đang cạn kiệt, và cấu trúc phòng thủ tại khu vực này có nguy cơ lặp lại kịch bản của Pokrovsk và Myrnohrad, nơi Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hoàn toàn sụp đổ, với tổn thất hơn 60.000 binh sĩ, kênh Telegram "Resident" nhận định.
Tác giả bài viết trên Telegram "Resident", cho biết thêm rằng việc Nga tiến quân vào Huliaipole đang ngày càng trở nên đe dọa đối với phía Ukraine. Lực lượng Nga đang bao vây thành phố một cách có hệ thống, xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine qua các vành đai rừng gần làng Zatyshok.
Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Zelenyi Gai và Vysokoye. Những điểm cao này là rào cản then chốt cho cuộc tấn công của RFAF vào thành phố, việc giữ vững chúng là rất quan trọng đối với AFU, nhưng tình hình đang diễn biến theo hướng các đơn vị Nga đang dần thu hẹp không gian cơ động.
Trong khi đó, quân Nga đang tiếp tục đột phá từ Yablokovo đến Hulyaipole, đe dọa chiếm giữ các vị trí, giúp họ vượt qua các công sự và tránh một cuộc tấn công trực diện, Telegram "Resident" nhấn mạnh. Tóm lại, nguồn tin lưu ý rằng tốc độ tiến quân của RFAF, đặt ra câu hỏi về khả năng phòng thủ của AFU dọc theo sông Gaichur.
Hiện trên khắp mặt trận Donbass, UAV của Nga tiếp tục tấn công, buộc AFU phải ở lại trong chiến hào hàng tuần mà khó có thể cơ động khỏi vị trí. UAV của Nga tạo ra một vùng chết chóc rộng 20 km trên khắp mặt trận, khiến những người lính Ukraine bị thương bị bỏ lại do việc sơ tán cực kỳ khó khăn, và việc vận chuyển hàng tiếp tế như đạn dược, lương thực và nước uống gần như bất khả thi.
Trong khi đó, đoạn video ghi lại cảnh một tốp lính AFU bị bắt làm tù binh tại thành phố Pokrovsk đã được công bố trực tuyến. Đoạn video cho thấy lính Nga đang dẫn giải 14 lính AFU. Các chuyên gia chỉ ra rằng đoạn video được quay trong điều kiện thời tiết nắng đẹp, bác bỏ tuyên bố của Kiev rằng, RFAF chiếm được Pokrovsk là “nhờ sương mù”.
Các thông tin trực tiếp từ chiến trường Pokrovsk, cho thấy Bộ Tổng tham mưu AFU, vẫn đang tiếp tục nỗ lực phá vỡ vòng vây của khu vực Pokrovsk-Myrnohrad bằng các cuộc phản công. Đồng thời, ngay cả Kiev cũng thừa nhận rằng lực lượng của họ tại đây đang dần suy yếu và thiếu quân tiếp viện, do mặt trận đang bị chia cắt ở một số khu vực.
Các chuyên gia quân sự phương Tây cũng thừa nhận thảm họa của AFU nếu tiếp tục giữ những gì còn lại tại Pokrovsk, nhấn mạnh rằng việc tiếp tục bảo vệ khu vực này là vô nghĩa. Tuy nhiên, bất chấp điều này, Tổng thống Zelensky vẫn chưa ra lệnh cho lực lượng phòng thủ rút khỏi thành phố. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Sputnik).
Tiến Minh
Topwar
