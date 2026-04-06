9 lần chạm dao kéo và cuộc hồi sinh diệu kỳ cho cô gái 21 tuổi

Sau nhiều giờ nghẹt thở, bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội soi thăm dò và mổ mở, khối u lớn đã được lấy ra trọn vẹn, buồng trứng được bảo vệ thành công.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa chứng kiến một kỳ tích y khoa, nơi những "vết sẹo cũ" không còn là nỗi đau mà trở thành minh chứng cho sự sống mãnh liệt.

Cô gái 21 tuổi, cơ thể phải gánh chịu vết sẹo của 8 lần phẫu thuật và giờ đây là một khối u lớn đang đe dọa quyền làm mẹ đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, bảo vệ quyền làm mẹ cho thiếu nữ.

8 lần phẫu thuật và trận đồ chằng chịt sẹo dính

Bệnh nhân T.N.H – 21 tuổi (dân tộc Nùng, Lạng Sơn) bước vào bệnh viện với tiền sử y khoa khiến bất cứ ai cũng xót xa: 8 lần phẫu thuật vì biến chứng đại tràng bẩm sinh. Bụng em giờ đây là một “trận đồ” chằng chịt sẹo dính, nơi các quai ruột bám chặt vào nhau.

Bệnh nhân 21 tuổi với 8 lần mổ và bụng là "trận đồ" chằng chịt sẹo dính - Ảnh BVCC

Khi khối u buồng trứng âm thầm lớn nhanh, vượt ngưỡng hơn 20cm, H. chỉ nghĩ mình... tăng cân. Cho đến khi những bất thường kéo đến, khối u gây giãn đài bể thận, chèn ép niệu quản, gan, phổi gây khó thở em mới bàng hoàng đối mặt với nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ phần phụ – mất đi thiên chức làm mẹ khi mới đôi mươi.

H. nhớ lại: "Em từng nghĩ rằng mình sẽ luôn gắn liền với những lần mổ xẻ. Có nơi bảo phải cắt hết để an toàn, lúc đó em rất lo lắng vì mình còn quá trẻ. Nhưng khi gặp các bác sĩ ở bệnh viện, được các bác tư vấn dù rất lo sợ nhưng em yên tâm hơn rất nhiều, em biết mình phải đánh cược một lần để được sống trọn vẹn".

Cuộc đấu trí trên từng milimet sẹo dính

Ca mổ lần thứ 9 của Hà không chỉ là thử thách về kỹ thuật mà còn là cuộc đấu trí về bản lĩnh y đức. Người cầm lái “con tàu” vượt bão ấy là TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ ung thư.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh hy hữu và đặc biệt khó này, TS.BS Nguyễn Văn Thắng đã triệu tập hội chẩn kỹ lưỡng, đưa ra phương án điều trị được "cá thể hóa" tuyệt đối để đảm bảo an toàn cao nhất cho bệnh nhân.

"Với 8 lần mổ cũ, ổ bụng bệnh nhân giống như một bãi mìn đã bị thay đổi hoàn toàn địa hình. Thách thức không phải là lấy khối u, mà là lách qua những mảng dính để không làm thủng ruột hay tổn thương tạng.

Chúng tôi kiên quyết chọn con đường khó nhất: thăm dò nội soi trước bằng một vị trí chọc đặc biệt để 'đọc' bản đồ dính bên trong. Chỉ khi xác định được vị trí ruột an toàn, chúng tôi mới thực hiện đường mổ dọc tránh điểm dính đó.

Vừa bóc tách u, vừa bảo tồn buồng trứng. Bởi với một cô gái 21 tuổi, bảo tồn chức năng sinh sản chính là bảo vệ tương lai của em".

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau nhiều giờ nghẹt thở, bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội soi thăm dò và mổ mở, khối u lớn đã được lấy ra trọn vẹn. Điều kỳ diệu nhất, buồng trứng của H. được bảo vệ thành công.

Sống Khỏe

Lấy u xơ tử cung kích thước lớn kèm khối u buồng trứng to

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư thực hiện phẫu thuật cắt u xơ tử cung kèm u nang buồng trứng cho bệnh nhân V. T. G.

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc u xơ tử cung kích thước lớn kèm khối u buồng trứng to, tình trạng dính phức tạp và thiếu máu mạn tính.

Trước đó khoảng 1 năm, bệnh nhân V. T. G, 52 tuổi (quê ở xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) phát hiện u xơ tử cung nhưng chưa điều trị. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên đau bụng, đặc biệt đau nhiều khi đến kỳ kinh nên đến Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Sống Khỏe

Cứu thai phụ 28 tuần bị u nang buồng trứng xoắn hoại tử

Phụ nữ mang thai khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, đau bụng dữ dội kéo dài, buồn nôn, nôn, căng tức vùng bụng, cần đến cơ sở y tế ngay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử trên thai 28 tuần. Đây là một tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Sản phụ N. T. T. C (29 tuổi), trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, mang thai lần thứ hai ở tuần thai 28, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ sườn phải, kèm theo buồn nôn và nôn. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 7–10 cm, có biến chứng xoắn.

Sống Khỏe

Phát hiện u thần kinh nội tiết trực tràng nhờ nội soi

Loại u này có thể xuất hiện ở nhiều cơ quan như phổi, gan, tụy, buồng trứng, tuyến tiền liệt…, tuy nhiên thường gặp nhất vẫn là ở đường tiêu hóa.

Bệnh nhân H.T (sinh năm 1984, xã Tam Dương) đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt sau khoảng 2 tháng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đau vùng chậu kèm rối loạn tiêu hóa. Trước đó, bệnh nhân từng được chẩn đoán viêm đại tràng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi tiêu hóa bằng công nghệ NBI. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận niêm mạc đại tràng xuống và đại tràng góc lách xung huyết. Đáng chú ý, tại trực tràng phát hiện một khối u kích thước khoảng 1,2cm, màu vàng nhạt.

