Việt Nam đã tăng cường giám sát Ebola tại cửa khẩu

Theo cập nhật tại cuộc họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi chiều 21/5 , tính đến ngày 20/5/2026, thế giới đã ghi nhận 600 trường hợp nghi ngờ mắc Ebola và 139 ca tử vong nghi ngờ. Riêng tại các tỉnh Ituri và Kivu của Cộng hòa Dân chủ Công gô đã xác định 51 trường hợp mắc bệnh.

Cuộc họp trực tuyến triển khai giám sát dịch bệnh Ebola

Tại Uganda, cơ quan y tế ghi nhận 2 ca mắc được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala. Cả hai bệnh nhân đều di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Công gô. Ngoài ra, ít nhất 4 nhân viên y tế tử vong với các triệu chứng nghi liên quan Ebola.

Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định dịch Ebola do chủng Bundibugyo là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Ngay sau cảnh báo của WHO, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại cửa khẩu. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nghi mắc Ebola nhập cảnh vào nước ta.

Lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam hiện ở mức thấp, song không thể chủ quan do nhu cầu giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng tăng.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, cách ly, truy vết, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và truyền thông nguy cơ ngay từ ca nghi ngờ đầu tiên.

Nội dung trọng tâm được thảo luận gồm tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; rà soát năng lực xét nghiệm, thu dung điều trị; chuẩn bị hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng hộ cá nhân và tập huấn chuyên môn cho lực lượng y tế dự phòng các tuyến.

Theo Quyết định số 2914/QĐ-BYT của Bộ Y tế, nhiệm vụ xét nghiệm xác định Ebola được giao cho Viện Pasteur TP HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Hai đơn vị hiện đã sẵn sàng triển khai xét nghiệm Ebola cũng như các kỹ thuật chuyên sâu như giải trình tự gen.

Các chuyên gia cũng lưu ý việc xác định ca nghi ngờ cần dựa trên triệu chứng lâm sàng kết hợp chặt chẽ với yếu tố dịch tễ, đặc biệt là tiền sử đi về từ vùng dịch.

Ngành y tế yêu cầu các địa phương rà soát, kích hoạt lại các đội phản ứng nhanh từng được thành lập trong các đợt dịch trước đây để bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Đối với hoạt động kiểm dịch, các đơn vị cần tăng cường phối hợp nhằm phát hiện sớm người trở về từ vùng dịch, đồng thời đẩy mạnh truyền thông cảnh báo và hướng dẫn khai báo y tế tại khu vực cửa khẩu để người dân chủ động phối hợp phòng dịch.