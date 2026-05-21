Đau đầu, liệt chân nhiều năm, cụ bà 71 tuổi mang khối u não khổng lồ

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.T.A.L. nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, nôn ói, yếu hai chân, đi lại khó khăn và tiểu không tự chủ. Gia đình cho biết người bệnh đã bị đau đầu kéo dài nhiều năm.

Khoảng 3 năm trước, bà từng được chẩn đoán u màng não, nhưng chưa có chỉ định phẫu thuật nên được theo dõi định kỳ và điều trị triệu chứng. Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc tăng huyết áp và đái tháo đường type II.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u màng não vùng thái dương phải có kích thước khoảng 79x74x75mm, chèn ép nghiêm trọng nhu mô não, đè ép não thất cùng bên và đẩy lệch đường giữa khoảng 10mm. Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng nguy hiểm do tăng áp lực nội sọ kéo dài, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Khối u não khổng lồ trên phim chụp -Ảnh BVCC

Ca mổ kéo dài khoảng 4 giờ với sự hỗ trợ của kính vi phẫu hiện đại nhằm tăng độ chính xác khi bóc tách, hạn chế tổn thương mô não lành và kiểm soát chảy máu. Các bác sĩ đã lấy trọn khối u, không ghi nhận biến chứng trong mổ. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u màng não lành tính.

Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt. Chỉ sau 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giảm hẳn đau đầu và chóng mặt, vận động hai chân cải thiện rõ rệt và có thể tập vận động tại giường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, u màng não là một trong những loại u não thường gặp, đa số là lành tính và phát triển chậm. Tuy nhiên, bệnh thường có biểu hiện mơ hồ như đau đầu kéo dài, chóng mặt, giảm trí nhớ hoặc yếu tay chân nên nhiều người chủ quan, đặc biệt ở người cao tuổi.

Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể xuất hiện các biến chứng nguy hiểm như: Yếu liệt tay chân; Rối loạn vận động, mất thăng bằng; Co giật; Rối loạn tri giác; Tăng áp lực nội sọ; Rối loạn tiểu tiện; Nguy cơ đe dọa tính mạng do chèn ép não.

Khối u não trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với tình trạng đau đầu kéo dài hoặc các dấu hiệu thần kinh bất thường như yếu tay chân, đi lại khó khăn, nôn ói kéo dài, giảm trí nhớ hay mất thăng bằng. Việc thăm khám chuyên khoa thần kinh và chụp MRI sớm giúp phát hiện bệnh kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Hiện tại, với trang thiết bị hiện đại và trình độ chuyên môn của các y bác sĩ, người lớn tuổi vẫn có thể được phẫu thuật thần kinh an toàn nếu được đánh giá toàn diện, kiểm soát tốt bệnh nền và điều trị đúng chuyên môn.

