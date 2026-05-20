Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi đăng ký hiến tạng cứu người

Ngày 20/5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”. Đây là năm đầu tiên ngày 20/5 được lựa chọn là “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng Việt Nam”, nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến – những người đã đưa ra quyết định đầy nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất để cứu sống người khác.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động nhắc lại câu chuyện nữ du khách 19 tuổi quốc tịch Anh không may gặp tai nạn tại Hà Giang. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, cô gái không qua khỏi. Trong đau thương, gia đình đã quyết định hiến tạng để cứu người. Từ quyết định ấy, 4 người bệnh đã được trao lại cơ hội sống và thắp sáng cả đôi mắt đã không còn ánh sáng.

Theo Phó Thủ tướng, hiến mô, tạng không chỉ là hành động y học mà còn là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, thể hiện triết lý sống “Cho đi là còn mãi”. Mỗi mô, tạng được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời được hồi sinh.

Chia sẻ về thành tựu của Việt Nam trong ghép tạng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trình độ ghép tạng của Việt Nam hiện được đánh giá tiệm cận nhiều quốc gia tiên tiến trong khu vực.

Nếu trước đây chỉ có 5 bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy, thì đến nay đã có 34 bệnh viện được cấp phép triển khai kỹ thuật này.

Truy tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế và tri ân gia đình người hiến mô, tạng tiêu biểu

Dù đạt nhiều thành tựu, lĩnh vực hiến – ghép mô, tạng tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Khoảng 90% số ca ghép hiện nay đến từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não còn rất hạn chế.

Theo Bộ Y tế, năm 2024 có 41 ca chết não hiến tạng, năm 2025 tăng lên 66 ca; từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận 25 ca hiến tạng từ người chết não.

“Nhiều bệnh nhân đã không thể chờ được đến cơ hội ghép tạng vì nguồn hiến còn quá khan hiếm”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.

Người đứng đầu ngành Y tế cho biết, Bộ Y tế đang hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nhằm mở rộng nguồn hiến, nâng cao hiệu quả điều phối và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Bộ cũng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tư vấn hiến tạng tại các bệnh viện có hồi sức cấp cứu; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách chờ ghép và điều phối tạng quốc gia theo nguyên tắc công bằng, minh bạch.

Lễ phát động toàn quốc đăng ký hiến mô, tạng cứu người

Tại chương trình, Bộ Y tế công bố kế hoạch triển khai “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5”; tổ chức tri ân gia đình người hiến, truy tặng kỷ niệm chương và phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để phong trào hiến mô, tạng lan tỏa sâu rộng, truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong thay đổi nhận thức cộng đồng, xóa bỏ định kiến, rào cản tâm linh và phong tục liên quan đến hiến tạng sau chết não.

“Tôi cũng sẽ tự mình viết lá đơn đăng ký hiến mô, tạng đúng ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này”, Phó Thủ tướng chia sẻ.