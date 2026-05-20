Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi đăng ký hiến tạng cứu người

Lần đầu tiên, ngày 20/5 được chọn là “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng Việt Nam”, nhằm lan tỏa nhận thức cộng đồng đăng ký hiến tạng vì sự sống người bệnh.

Thúy Nga

Ngày 20/5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi”. Đây là năm đầu tiên ngày 20/5 được lựa chọn là “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng Việt Nam”, nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến – những người đã đưa ra quyết định đầy nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất để cứu sống người khác.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động nhắc lại câu chuyện nữ du khách 19 tuổi quốc tịch Anh không may gặp tai nạn tại Hà Giang. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, cô gái không qua khỏi. Trong đau thương, gia đình đã quyết định hiến tạng để cứu người. Từ quyết định ấy, 4 người bệnh đã được trao lại cơ hội sống và thắp sáng cả đôi mắt đã không còn ánh sáng.

Theo Phó Thủ tướng, hiến mô, tạng không chỉ là hành động y học mà còn là nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, thể hiện triết lý sống “Cho đi là còn mãi”. Mỗi mô, tạng được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời được hồi sinh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu phát động Ngày hưởng ứng hiến mô tạng 20/5.

Chia sẻ về thành tựu của Việt Nam trong ghép tạng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trình độ ghép tạng của Việt Nam hiện được đánh giá tiệm cận nhiều quốc gia tiên tiến trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

Nếu trước đây chỉ có 5 bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy, thì đến nay đã có 34 bệnh viện được cấp phép triển khai kỹ thuật này.

Truy tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế và tri ân gia đình người hiến mô, tạng tiêu biểu

Dù đạt nhiều thành tựu, lĩnh vực hiến – ghép mô, tạng tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Khoảng 90% số ca ghép hiện nay đến từ người hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não còn rất hạn chế.

Theo Bộ Y tế, năm 2024 có 41 ca chết não hiến tạng, năm 2025 tăng lên 66 ca; từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận 25 ca hiến tạng từ người chết não.

“Nhiều bệnh nhân đã không thể chờ được đến cơ hội ghép tạng vì nguồn hiến còn quá khan hiếm”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ.

Người đứng đầu ngành Y tế cho biết, Bộ Y tế đang hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nhằm mở rộng nguồn hiến, nâng cao hiệu quả điều phối và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Bộ cũng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tư vấn hiến tạng tại các bệnh viện có hồi sức cấp cứu; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý danh sách chờ ghép và điều phối tạng quốc gia theo nguyên tắc công bằng, minh bạch.

Lễ phát động toàn quốc đăng ký hiến mô, tạng cứu người

Tại chương trình, Bộ Y tế công bố kế hoạch triển khai “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5”; tổ chức tri ân gia đình người hiến, truy tặng kỷ niệm chương và phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, để phong trào hiến mô, tạng lan tỏa sâu rộng, truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong thay đổi nhận thức cộng đồng, xóa bỏ định kiến, rào cản tâm linh và phong tục liên quan đến hiến tạng sau chết não.

“Tôi cũng sẽ tự mình viết lá đơn đăng ký hiến mô, tạng đúng ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Việt Nam đã thực hiện 10.878 ca ghép tạng tính đến hết năm 2025.

Riêng năm 2024 có 1.212 ca ghép, năm 2025 đạt 1.368 ca ghép.

Có 286 trường hợp chết não hiến tạng được ghi nhận.

Khoảng 90% số ca ghép hiện nay đến từ người hiến sống.

Người bệnh 43 tuổi chết não cứu 6 người nhờ tạng hiến

6 người đủ điều kiện được ghép mô, tạng gồm: 2 người ghép thận, 2 người ghép giác mạc, 1 người ghép tim và 1 người ghép gan được đã cứu từ tạng hiến.

Ngày 10/9/2025, được sự đồng ý của gia đình người bệnh chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hiến ghép mô, tạng, bệnh viện đã tiến hành ca phẫu thuật lấy 6 tạng của người hiến sau khi chết não.

Bệnh viện đã trực tiếp thực hiện 2 ca ghép thận cho 2 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại bệnh viện và phối hợp vận chuyển 4 mô, tạng về các bệnh viện lớn khác.

5 người được hồi sinh nhờ tạng hiến

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện E triển khai thành công kỹ thuật lấy đa tạng gồm tim, gan và giác mạc từ người cho chết não.

Nối dài sự sống cho nhiều người đang trong cơn bạo bệnh

Tuần vừa qua, Bệnh viện E đã chứng kiến tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử “cho đi là còn mãi” của người hiến và gia đình người hiến tạng, nối dài sự sống cho nhiều người đang trong cơn bạo bệnh.

Ca ghép tạng thành công tại Huế, 6 cuộc đời được 'hồi sinh'

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ người hiến chết não, thể hiện tinh thần nhân đạo và năng lực y tế cao.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép tạng gồm: tim, gan, thận và giác mạc từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống và mang lại cơ hội hồi phục cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh lý nặng.

Theo đó, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, với sự tham gia của gần 200 y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong toàn bệnh viện. Đây được xem là một trong những ca ghép tạng đặc biệt, vừa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, vừa lan tỏa sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nghĩa cử hiến mô, tạng.

