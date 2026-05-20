Trẻ tử vong do đuối nước vì sơ cứu sai cách

Tuần qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhi hôn mê sâu do đuối nước. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức và áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, một trẻ đã tử vong, trường hợp còn lại tiên lượng rất nặng.

Điểm chung của cả hai ca bệnh là sau khi được đưa lên bờ, các em không được hồi sức tim phổi ngay lập tức mà bị người nhà bế dốc ngược đầu, vác chạy với hy vọng “thốc nước” ra ngoài.

Hồi sức tích cực cho bệnh nhi bị đuối nước nguy kịch - Ảnh BVCC

ThS.BS Ngô Việt Hưng – Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, việc bế dốc ngược đầu hoặc vác trẻ chạy sau đuối nước là hoàn toàn phản khoa học.

Nhiều người lầm tưởng phổi nạn nhân chứa đầy nước nên phải tìm cách dốc nước ra ngoài. Tuy nhiên, lượng nước vào phổi thường không nhiều như suy nghĩ của đa số người dân. Nguy hiểm nhất trong đuối nước là tình trạng thiếu oxy não. Nếu chậm ép tim, thổi ngạt chỉ vài phút, não trẻ có thể tổn thương không hồi phục hoặc ngừng tuần hoàn hoàn toàn.

ThS.BS Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn khuyến cáo, khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước an toàn, tuyệt đối không dốc ngược hay vác chạy.

Ngay sau đó, người sơ cứu phải đặt trẻ nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, kiểm tra phản ứng và nhịp thở. Nếu trẻ ngừng thở hoặc thở yếu, cần tiến hành hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ để duy trì oxy cho não.

Trong quá trình hồi sức, cần đồng thời gọi cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất, nhưng không được ngắt quãng ép tim.

Các chuyên gia cảnh báo, tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất ngờ, nhưng nhiều trường hợp tử vong hoàn toàn có thể tránh nếu được sơ cứu đúng cách.

Mùa hè mới bắt đầu, phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ khi vui chơi gần sông, hồ, bãi biển; không để trẻ tự tắm mà thiếu người lớn đi cùng. Bên cạnh kỹ năng bơi, kỹ năng sơ cứu đúng khoa học chính là "lá chắn cuối cùng” giúp bảo vệ tính mạng trẻ nhỏ.

Các bước sơ cứu đuối nước đúng cách 1. Đưa nạn nhân ra khỏi nước an toàn Nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, đặt ở nơi khô ráo, thoáng khí. Người cứu cần bảo đảm an toàn cho chính mình trong quá trình cứu hộ. 2. Tuyệt đối không dốc ngược, vác chạy hay ép nước Các bác sĩ khuyến cáo không bế dốc đầu, lăn lu hoặc cố “thốc nước” ra khỏi phổi vì hành động này làm chậm thời gian hồi sức tim phổi – yếu tố quyết định khả năng sống còn. 3. Kiểm tra phản ứng và nhịp thở Gọi trẻ, lay nhẹ vai xem có đáp ứng không. Quan sát lồng ngực có di động hay không. Nếu trẻ không thở hoặc thở ngáp cá, cần cấp cứu ngay. 4. Tiến hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực Đặt trẻ nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Thổi ngạt 2 hơi đầu tiên. Ép tim ngoài lồng ngực với tần suất khoảng 100–120 lần/phút. Thực hiện chu kỳ 30 lần ép tim : 2 lần thổi ngạt. 5. Gọi cấp cứu 115 và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế Trong quá trình di chuyển vẫn phải duy trì ép tim, thổi ngạt nếu trẻ chưa tự thở lại. 6. Giữ ấm cơ thể cho trẻ Sau khi trẻ có dấu hiệu hồi phục, cần lau khô, giữ ấm và tiếp tục theo dõi vì nguy cơ suy hô hấp có thể xuất hiện muộn sau đuối nước.

