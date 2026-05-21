Tưởng viêm phổi, bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì rối loạn chuyển hóa

Không phải mọi trường hợp thở nhanh đều xuất phát từ bệnh phổi. Một số bệnh lý chuyển hóa di truyền hiếm gặp có thể khởi phát sau nhiễm trùng thông thường

Thúy Nga

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhi 7 tháng tuổi trong tình trạng ho, sốt và khó thở. Ban đầu, các biểu hiện lâm sàng gợi ý nhiều đến bệnh lý hô hấp thông thường.

Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy mức độ khó thở của trẻ không tương xứng với tổn thương phổi trên lâm sàng cũng như hình ảnh X-quang. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác định trẻ bị toan chuyển hóa nặng do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh — nhóm bệnh lý di truyền hiếm gặp, nhưng có nguy cơ diễn tiến nhanh và gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước diễn tiến nặng của bệnh, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định lọc máu liên tục nhằm loại bỏ độc chất, điều chỉnh rối loạn toan – kiềm và hỗ trợ cơ thể vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Song song với quá trình lọc máu, bệnh nhi được nhịn ăn tạm thời, truyền glucose và thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt để xác định căn nguyên chính xác.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng toan chuyển hóa của trẻ cải thiện hoàn toàn. Bệnh nhi được ngừng lọc máu liên tục, cai máy thở thành công và các chỉ số xét nghiệm trở về ổn định.

Theo các bác sĩ bệnh viện Nhi Hà Nội, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là nhóm bệnh lý di truyền xảy ra khi cơ thể thiếu hụt hoặc bất thường enzym tham gia quá trình chuyển hóa các chất như đạm, đường hoặc chất béo.

Khi quá trình chuyển hóa bị gián đoạn, các chất trung gian sẽ tích tụ trong cơ thể và trở thành độc chất, gây tổn thương não, gan, tim, thận và nhiều cơ quan khác.

Điều nguy hiểm là bệnh thường không có biểu hiện đặc hiệu ở giai đoạn đầu. Trẻ có thể chỉ xuất hiện các triệu chứng giống bệnh lý thông thường như sốt, ho, bú kém, nôn, thở nhanh hoặc quấy khóc.

Nhiều trường hợp trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh và chỉ khởi phát bệnh sau các đợt nhiễm trùng thông thường như sốt, viêm hô hấp hay tiêu chảy thông thường. Chỉ sau vài giờ đến vài ngày bị bệnh đã chuyển sang tình trạng toan chuyển hóa nặng, co giật, hôn mê hoặc suy đa cơ quan.

Lọc máu liên tục để cứu trẻ mắc rối loạn chuyển hóa - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ bệnh viện Nhi Hà Nội, những trường hợp rối loạn chuyển hóa bẩm sinh luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ chậm trễ vài giờ, trẻ có thể đối mặt nguy cơ tổn thương não không hồi phục hoặc suy đa cơ quan nặng nề.

Vì vậy, khi trẻ có biểu hiện thở nhanh bất thường nhưng không phù hợp với tổn thương phổi, kèm li bì, bú kém hoặc diễn tiến nặng nhanh sau nhiễm trùng, phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế có chuyên khoa hồi sức nhi để được đánh giá chuyên sâu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của sàng lọc sơ sinh trong phát hiện sớm bệnh lý chuyển hóa bẩm sinh. Việc xét nghiệm sàng lọc ngay sau sinh giúp nhận diện nhiều rối loạn nguy hiểm trước khi trẻ xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Tiểu đường thai kỳ, rối loạn chuyển hóa thường gặp ở phụ nữ mang thai

Phát hiện sớm, kiểm soát đường huyết giúp mẹ và bé tránh biến chứng nguy hiểm, đảm bảo thai kỳ an toàn.

Tiểu đường thai kỳ (đái tháo đường thai kỳ), là bệnh rối loạn chuyển hoá thường gặp nhất trong thai kỳ. Bệnh có xu hướng tăng do số người béo phì ngày càng nhiều.

Theo các bác sĩ sản khoa, khi đường huyết của mẹ bầu tăng cao, glucose dễ dàng đi qua nhau thai, buộc thai nhi phải tăng tiết insulin để thích nghi. Sự mất cân bằng này tạo thành "vòng xoắn bệnh lý", ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi và sức khỏe lâu dài của người mẹ.

Tưởng căng thẳng do stress, không ngờ bệnh cường giáp nguy hiểm

Bệnh Cường giáp thường gặp ở nữ giới nhiều gấp 7 lần nam giới, trong độ tuổi 20 - 40 tuổi, dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

Nhiều người khi thấy tim đập nhanh, run tay hay sụt cân đột ngột thường nghĩ nguyên nhân do căng thẳng, stress hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, đây cũng là biểu hiện sớm của bệnh cường giáp, khi tuyến giáp hoạt động quá mức khiến hormone tăng cao làm rối loạn toàn bộ quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Sụt cân bất thường, tim đập nhanh không chỉ là căng thẳng, stress

Chàng trai mắc bệnh Wilson thể đặc biệt bị bỏ sót suốt 20 năm

Theo y văn thế giới vẫn có trường hợp bệnh Wilson không phát hiện đột biến gen chiếm khoảng ≤1%.

Ngày 9/4, TS.BS Lê Hữu Phước, Phó khoa Viêm gan Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa phát hiện và điều trị hiệu quả cho một bệnh nhân Wilson thể “đặc biệt” – bệnh nhân không có đột biến gen ATP7B – dấu hiệu điển hình để xác định bệnh Wilson. Đây là căn bệnh di truyền hiếm gặp về rối loạn chuyển hóa đồng – bị bỏ sót trong suốt 20 năm với nhiều lần nhập viện vì vàng da và thiếu máu.

20 năm khốn khổ với căn bệnh di truyền – khó chẩn đoán

