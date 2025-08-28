Hà Nội

Kinh doanh

5 viên kim cương hồng đắt nhất hành tinh

Với độ quý hiếm và ngày càng thu hút giới sưu tầm, giá trị của kim cương hồng cũng tăng đều đặn theo thời gian.

Hoàng Minh (theo Sothebys)

CTF Pink Star - 71,2 triệu USD

CTF Pink Star là viên kim cương màu hồng sống động, được phát hiện năm 1999 và là viên kim cương hồng đắt nhất từng được bán đấu giá, với 71,2 triệu USD vào năm 2017 tại Hồng Kông. Viên kim cương này có trọng lượng 59,60 carat, hình oval cắt hỗn hợp, không tỳ vết.

kim-cuong1.jpg
Ảnh: Sothebys

Viên kim cương thô ban đầu được phát hiện ở châu Phi vào năm 1999 và được De Beers khai thác, sau đó trải qua quá trình cắt và đánh bóng trong khoảng hai năm.

Williamson Pink Star - 57,5 ​​triệu USD

Williamson Pink Star là viên kim cương màu hồng nặng 11,15 carat, được tìm thấy tại mỏ Williamson ở Tanzania và được bán đấu giá tại Sotheby's Hong Kong vào tháng 10 năm 2022 với giá 57,7 triệu USD, thiết lập kỷ lục thế giới về giá bán theo carat cho một viên kim cương màu hồng (hơn 5,1 triệu USD/carat)

kim-cuong2.jpg
Ảnh: Sothebys

Viên kim cương này có màu Fancy Vivid Pink và độ tinh khiết Internally Flawless, là một trong những viên kim cương hồng lớn và quý hiếm nhất từng được đưa ra đấu giá.

Graff Pink - 46 triệu USD

Graff Pink là một viên kim cương hồng 24,78 carat, thuộc nhóm kim cương Fancy Vivid Pink cực hiếm. Graff Pink từng được coi là viên kim cương hồng có giá trị lớn nhất thế giới sau khi được nhà kim hoàn Laurence Graff mua lại với giá 46,2 triệu USD vào năm 2010, lập kỷ lục giá tại thời điểm đó.

kim-cuong3.jpg
Ảnh: Sothebys

Viên kim cương này từng thuộc sở hữu của nhà kim hoàn Harry Winston và có hình dạng chữ nhật đứng sau khi được Graff xử lý để tôn lên sắc hồng rực rỡ của nó.

Eternal Pink - 34,8 triệu USD

Eternal Pink là viên kim cương hồng tím cực hiếm, nặng 10,57 carat, được phát hiện tại Botswana năm 2019 và được mệnh danh là một trong những viên kim cương quan trọng nhất lịch sử.

kim-cuong4.jpg
Ảnh: Sothebys

Viên kim cương này nổi bật với màu sắc sống động và độ trong suốt hoàn hảo, không tì vết. Viên kim cương đã được nhà đấu giá Sotheby's đưa ra đấu giá tại New York vào tháng 6/2023 với giá khởi điểm ước tính là 35 triệu USD.

Eternal Pink cực kỳ hiếm, có giá trị tương đương với những kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao.

Spirit of the Rose - 26,6 triệu USD

"Spirit of the Rose" là một viên kim cương hồng tím quý hiếm nặng 14,83 carat, được tìm thấy ở Nga vào năm 2017. Viên kim cương này được coi là viên kim cương hồng lớn nhất từng được đưa ra đấu giá, đã được bán với giá 26,6 triệu USD tại một phiên đấu giá của Sotheby's vào tháng 11/2020.

kim-cuong5.jpg
Ảnh: Sothebys

Spirit of the Rose màu hồng tím sặc sỡ, lạ mắt, hình bầu dục, có độ trong suốt và độ bóng tuyệt vời.

