5 thực phẩm sinh độc tố nguy hiểm khi để qua đêm

Tủ lạnh không khiến thức ăn thừa an toàn tuyệt đối. Bảo quản sai thời gian, nhiệt độ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tăng nguy cơ ngộ độc.

Tủ lạnh không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ

Nhiều người có thói quen cho thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi sử dụng vào ngày hôm sau và cho rằng như vậy là an toàn tuyệt đối. Trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Đinh Minh Trí, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, thực tế, nhiệt độ thấp chủ yếu làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Nếu thức ăn đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi làm lạnh, một số vi khuẩn có thể đã sinh sôi và tạo độc tố.

Do đó, an toàn của thức ăn thừa phụ thuộc nhiều vào thời gian để ngoài, tốc độ làm lạnh, nhiệt độ bảo quản và cách hâm nóng trước khi ăn.

5 nhóm thực phẩm dễ sinh độc tố cần lưu ý

Rau lá xanh: Các loại rau như cải bó xôi, cải thìa và rau xanh đậm chứa nitrat tự nhiên. Trong một số điều kiện, vi khuẩn có thể chuyển nitrat thành nitrit. Tuy nhiên, không phải cứ rau nấu chín để qua đêm là chắc chắn tạo ra lượng nitrit nguy hiểm.

Điều cần lưu ý là rau đã nấu nên được làm lạnh sớm, bảo quản đúng cách và sử dụng trong thời gian phù hợp, thay vì để nhiều giờ ở nhiệt độ phòng.

Hải sản: Hải sản dễ hư hỏng nếu không được bảo quản lạnh đúng cách. Một số loại cá khi bảo quản không phù hợp có thể hình thành histamine. Chất này liên quan đến các triệu chứng như đỏ mặt, đau đầu, buồn nôn và một số phản ứng khác ở người ăn phải thực phẩm chứa hàm lượng cao.

Hải sản sau khi chế biến cần được làm lạnh sớm, đựng trong hộp kín và tránh để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Bảo quản thực phẩm sai cách có thể gây nguy hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet

Trứng lòng đào: Trứng chưa được nấu chín hoàn toàn có nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh cao hơn trứng chín kỹ. Nguy cơ càng đáng lưu ý nếu món ăn bị để ngoài nhiệt độ an toàn trước khi đưa vào tủ lạnh.

Với trứng lòng đào hoặc các món trứng chưa chín kỹ, nên ăn ngay sau khi chế biến.

Món ăn từ nấm: Nấm có hàm lượng nước cao nên dễ bị vi sinh vật phát triển nếu bảo quản không đúng cách. Sau khi chế biến, món nấm cần được cho vào hộp sạch, đậy kín và làm lạnh sớm.

Không nên mặc định rằng nấm để qua đêm sẽ “sinh độc tố”. Yếu tố quyết định vẫn là điều kiện vệ sinh, thời gian và nhiệt độ bảo quản.

Món có nấm tuyết, mộc nhĩ: Các món sử dụng nấm tuyết hoặc mộc nhĩ cũng cần được chú ý từ khâu ngâm, chế biến đến bảo quản. Nếu thực phẩm được xử lý hoặc bảo quản không phù hợp, vi khuẩn có thể phát triển.

Vì vậy, với món đã để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu hoặc có dấu hiệu bất thường về màu, mùi, kết cấu, không nên tiếp tục sử dụng.

Bảo quản thực phẩm sai cách có thể gây nguy hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet



Bảo quản thức ăn thừa thế nào?

Theo hướng dẫn an toàn thực phẩm, thức ăn đã nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Trong môi trường trên 32°C, thời gian này giảm xuống còn 1 giờ. Thực phẩm cần được làm lạnh càng sớm càng tốt và bảo quản ở nhiệt độ dưới 5°C.

Thức ăn thừa được bảo quản lạnh đúng cách thường có thể sử dụng trong khoảng 3–4 ngày, tùy loại thực phẩm. Không nên áp dụng cứng nhắc quy tắc “chỉ được ăn trong 24 giờ” cho mọi món.

Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ, với nhiệt độ bên trong thực phẩm đạt khoảng 74°C. Tuy nhiên, hâm nóng không phải lúc nào cũng loại bỏ được độc tố do một số vi khuẩn tạo ra.

Vì vậy, nguyên tắc an toàn nhất là làm lạnh sớm, giữ lạnh đúng nhiệt độ, không để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu và bỏ thực phẩm nếu nghi ngờ đã mất an toàn. Đặc biệt, không nên nếm thử thức ăn có dấu hiệu bất thường để kiểm tra trước khi ăn.

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