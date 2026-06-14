Điều trị không đúng cách, người phụ nữ có sỏi chiếm 2/3 quả thận

Bệnh nhân Khổng Thị Kim (68 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện sỏi thận cách đây 10 năm. Tuy nhiên, thay vì điều trị tại cơ sở y tế chuyên khoa, bệnh nhân chủ yếu sử dụng thuốc Nam với hy vọng làm tan sỏi. Việc điều trị không đúng cách khiến khối sỏi không những không giảm mà còn tiếp tục phát triển theo thời gian.

Ngày 5/6, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Số 1 trong tình trạng sỏi thận kích thước lớn, cấu trúc phức tạp. Kết quả thăm khám cho thấy sỏi đã lan rộng trong hệ thống đài bể thận, tạo thành nhiều nhánh giống hình dạng “củ gừng” hay sỏi san hô. Khối sỏi có chiều dài khoảng 50 mm.

2/3 quả thận là sỏi

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đến viện muộn. Sỏi đã phát triển lớn, nhiều nhánh và chiếm gần toàn bộ hệ thống thu thập nước tiểu của thận, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng chức năng cơ quan này nếu không được can thiệp kịp thời.

ThS.BS Hoàng Chúc – Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học, BVĐK Bắc Ninh Số 1 cho biết, với kích thước và mức độ phức tạp của khối sỏi, các kỹ thuật ít xâm lấn như tán sỏi bằng ống mềm hoặc tán sỏi qua da không còn là lựa chọn tối ưu để lấy sạch sỏi.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật mở nhằm loại bỏ tối đa khối sỏi, đồng thời bảo tồn chức năng thận cho người bệnh.

Sau khoảng 2,5 giờ, các bác sĩ đã lấy thành công toàn bộ khối sỏi lớn với nhiều nhánh phức tạp nằm sâu trong thận.

Hiện tại, sau mổ ngày thứ 3, tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực. Dù phải trải qua cuộc phẫu thuật mở với đường mổ dài do tính chất phức tạp của ca bệnh, người bệnh chỉ còn đau nhẹ, đã có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng.

Sau mổ tình trạng bệnh nhân tiến triển tích cực - Ảnh BVCC

ThS.BS Hoàng Chúc cảnh báo, sỏi tiết niệu là bệnh lý phổ biến nhưng không nên xem nhẹ. Khi không được theo dõi và điều trị đúng cách, sỏi có thể tăng kích thước theo thời gian, gây tắc nghẽn đường tiết niệu và dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sỏi thận lớn có thể gây đau kéo dài, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, giãn đài bể thận, ứ nước thận, suy giảm chức năng thận, thậm chí làm mất chức năng thận nếu phát hiện muộn.

Đáng lo ngại, nhiều người bệnh khi phát hiện sỏi vẫn có tâm lý chủ quan hoặc tự điều trị bằng các phương pháp truyền miệng, thuốc Nam chưa được kiểm chứng, dẫn đến bỏ lỡ “thời điểm vàng” để can thiệp bằng các kỹ thuật ít xâm lấn.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đi khám chuyên khoa ngay khi phát hiện sỏi thận, sỏi tiết niệu hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu, sốt kèm đau lưng.

Việc thăm khám định kỳ giúp đánh giá chính xác vị trí, kích thước và mức độ ảnh hưởng của sỏi, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

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