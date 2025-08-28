360 giây cứu sống thai phụ băng huyết kẹt xe giờ cao điểm

“Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các CSGT dẫn đường giữa dòng xe chen chặt thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ con mình…”, anh Nguyễn Nam Thắng bày tỏ.

Kể lại với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, anh Hoàng (tài xế ôtô công nghệ) kể lại sáng 28/8, anh nhận được yêu cầu của khách là anh Nguyễn Nam Thắng (SN 1993, ở khu vực Phú Mỹ Hưng, TP HCM) chở vợ là chị N.A (SN 1991, đang mang thai) đi bệnh viện Từ Dũ cấp cứu trong tình trạng băng huyết.

CSGT mở đường, liên tục xin đường giữa dòng xe tấp nập giờ cao điểm để hỗ trợ thai phụ băng huyết…

Khi xe qua cầu Kênh Xáng vào khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng (TP HCM) ngay đúng giờ cao điểm, phương tiện đông đúc, xe di chuyển chậm, nhích từng chút trong khi thai phụ A. ra máu ào ạt, rên khóc vì đau.

Khi đến một giao lộ trước địa chỉ 338 Dương Bá Trác, thấy có Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước, tài xế Hoàng và anh Thắng đã cầu cứu giúp đỡ. Không chút chần chừ, cán bộ CSGT (thuộc Trạm Đa Phước, Phòng CSGT - PC08 – Công an TP HCM) đã dùng mô tô công vụ hú còi, mở đường đưa thai phụ đến bệnh viện Từ Dũ.

360 giây kể từ lúc nhờ sự hỗ trợ của CSGT, thai phụ đã được cấp cứu an toàn tại Bệnh viện Từ Dũ

Dù đoạn đường đến bệnh viện nhỏ, hẹp; xe cộ lại đông đúc vào giờ cao điểm, nhưng với sự hỗ trợ khéo léo, hú còi mở đường ưu tiên, đồng thời với việc chấp hành nghiêm túc việc nhường đường nên chỉ sau 6 phút (tương đương 360 giây), xe chở thai phụ đã đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ. Ngay tại đây, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đón và đưa thai phụ A. vào cấp cứu an toàn.

