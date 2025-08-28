Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

360 giây cứu sống thai phụ băng huyết kẹt xe giờ cao điểm

“Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các CSGT dẫn đường giữa dòng xe chen chặt thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ con mình…”, anh Nguyễn Nam Thắng bày tỏ.

Đăng Lê

Kể lại với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, anh Hoàng (tài xế ôtô công nghệ) kể lại sáng 28/8, anh nhận được yêu cầu của khách là anh Nguyễn Nam Thắng (SN 1993, ở khu vực Phú Mỹ Hưng, TP HCM) chở vợ là chị N.A (SN 1991, đang mang thai) đi bệnh viện Từ Dũ cấp cứu trong tình trạng băng huyết.

22d5f06f-073f-4f74-8de9-d4d7f9cb8f82.jpg
CSGT mở đường, liên tục xin đường giữa dòng xe tấp nập giờ cao điểm để hỗ trợ thai phụ băng huyết…

Khi xe qua cầu Kênh Xáng vào khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng (TP HCM) ngay đúng giờ cao điểm, phương tiện đông đúc, xe di chuyển chậm, nhích từng chút trong khi thai phụ A. ra máu ào ạt, rên khóc vì đau.

Khi đến một giao lộ trước địa chỉ 338 Dương Bá Trác, thấy có Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phía trước, tài xế Hoàng và anh Thắng đã cầu cứu giúp đỡ. Không chút chần chừ, cán bộ CSGT (thuộc Trạm Đa Phước, Phòng CSGT - PC08 – Công an TP HCM) đã dùng mô tô công vụ hú còi, mở đường đưa thai phụ đến bệnh viện Từ Dũ.

50de30c1-3e94-4055-8b13-1f8073118866.jpg
360 giây kể từ lúc nhờ sự hỗ trợ của CSGT, thai phụ đã được cấp cứu an toàn tại Bệnh viện Từ Dũ

Dù đoạn đường đến bệnh viện nhỏ, hẹp; xe cộ lại đông đúc vào giờ cao điểm, nhưng với sự hỗ trợ khéo léo, hú còi mở đường ưu tiên, đồng thời với việc chấp hành nghiêm túc việc nhường đường nên chỉ sau 6 phút (tương đương 360 giây), xe chở thai phụ đã đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Từ Dũ. Ngay tại đây, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đón và đưa thai phụ A. vào cấp cứu an toàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video:

#Bệnh viện Tư Dũ #CSGT hỗ trợ sản phụ

Bài liên quan

Xã hội

Cụ ông đi lạc trong mưa bão, CSGT Hà Nội hỗ trợ trở về nhà

Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện một cụ ông 84 tuổi đang ngồi co ro dưới mưa.

Ngày 26/8, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 7 vừa kịp thời giúp đỡ một cụ ông trở về nhà an toàn. Theo đó, khoảng 10h20 cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, tổ công tác của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú và Đại úy Đinh Văn Đạt phát hiện một cụ ông đang ngồi một mình dưới mưa.

736df302db4b32156b5a.jpg
Cụ ông được gia đình đón về nhà.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Bắc Ninh căng mình xử lý vi phạm, dân viết tâm thư cảm ơn

Nhiều người dân có mặt tại điểm xử lý vi phạm của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đêm muộn đã đồng lòng ký vào một bức thư, cảm ơn các cán bộ chiến sĩ.

Ngày 1/8/2025, khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Bắc Ninh đang căng mình thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), thì tại điểm tiếp dân số 384 đường Xương Giang (phường Bắc Giang), một bức thư viết tay xuất hiện, gây xúc động.

c7d832cd-9379-4cfe-853d-59542a1465eb.jpg
Ngoài giời hành chính, nhưng lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn căng mình làm việc giải quyết nhanh gọn, văn minh và đúng pháp luật mọi thủ tục vi phạm giao thông.
Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Hà Nội liên tiếp bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý trên đường

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Hà Nội liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 11/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy khi lưu thông trên đường.

anh-1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHN.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.