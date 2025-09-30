Hà Nội

Sống Khỏe

33% số ca tử vong là do tim mạch, kẻ thù thầm lặng không thể coi thường

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia đã đưa ra những khuyến cáo sâu sắc và thiết thực cho một trái tim khỏe mạnh.

Thúy Nga

Bệnh tim mạch - kẻ thù thầm lặng không thể coi thường

Bệnh lý tim mạch (như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn chuyển hóa Lipid máu, suy tim, rối loạn nhịp tim...) đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng cảnh báo nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% số ca tử vong do mọi nguyên nhân, tương đương với gần 550 người mỗi ngày. Đáng báo động, bệnh đang ngày càng trẻ hóa, xuất hiện nhiều ở những người trong độ tuổi từ 30 đến 40.

tim-mach1.jpg
Bệnh tim mạch - kẻ thù thầm lặng không thể coi thường - Ảnh minh họa nguồn Internet

Những thông điệp vàng từ chuyên gia đầu ngành

TTƯT. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra những khuyến cáo sâu sắc và thiết thực, đặc biệt nhấn mạnh vào việc tuân thủ điều trị và quản lý sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Nắm vững các dấu hiệu “báo động đỏ”: Dấu hiệu báo động đỏ bao gồm: Khó thở đột ngột, dữ dội hoặc tăng dần, không đỡ khi dùng thuốc theo đơn; đau thắt ngực đột ngột; tay chân lạnh; huyết áp tụt; tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp; huyết áp tăng cao không kiểm soát.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng cấp cứu, người bệnh cần đến ngay các cơ sở Y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời. Người bệnh cần học cách lắng nghe cơ thể và không được chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị: Người bệnh tim mạch cần dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ý ngừng hay thay đổi liều, dù trong ngày lễ, Tết hay khi bận rộn. Đây chính là nguyên tắc vàng giúp duy trì sự ổn định, đồng thời ngăn chặn những biến cố tim mạch có thể xảy ra bất ngờ và để lại hậu quả nặng nề.

Tái khám định kỳ để đánh giá hiệu quả kiểm soát bệnh: Người bệnh tim mạch cần tuân thủ lịch tái khám theo hẹn của bác sĩ. Việc tái khám không chỉ giúp đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị mà còn kịp thời điều chỉnh khi cần thiết, nhằm tối ưu hóa quản lý bệnh và phòng ngừa những biến cố nguy hiểm có thể xảy ra âm thầm.

Chế độ ăn uống lành mạnh và lưu ý đặc biệt dịp Trung thu: Nên tránh các thức ăn chứa nhiều chất béo bão hòa (thịt mỡ, đồ chiên xào), đường (bánh kẹo ngọt) và đặc biệt là muối (dưa muối, mắm).

Đặc biệt, trong dịp Tết Trung thu, người bệnh tim mạch cần hết sức lưu ý:

Hạn chế ăn bánh Trung thu: Các loại bánh nướng, bánh dẻo thường chứa rất nhiều đường và chất béo. Hãy chỉ thưởng thức một lượng nhỏ hoặc chọn các loại bánh dành cho người ăn kiêng, có độ ngọt thấp.

Hạn chế các món ăn kèm mặn như dưa muối, mắm ruốc, vì chúng có thể gây giữ nước, làm tăng gánh nặng cho tim.

Duy trì tinh thần thoải mái, tránh cảm xúc mãnh liệt: Tránh các trạng thái cảm xúc mạnh như quá vui, quá buồn… và giữ tinh thần thoải mái, tránh lo âu, căng thẳng quá mức. Sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe trái tim.

Sống Khỏe

Vai trò của tập luyện trong phòng ngừa bệnh tim mạch ở nam giới

Chỉ cần duy trì tập luyện hằng ngày, bạn có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Bệnh tim mạch hiện nay được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới trên toàn thế giới. Những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, ăn uống thiếu cân đối, ít vận động khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngày càng cao. Trong đó, tập luyện thể dục thể thao được coi là một “liều thuốc tự nhiên” giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả, nhất là đối với nam giới – nhóm đối tượng thường xuyên chịu nhiều áp lực công việc và có lối sống kém lành mạnh.

z7013755497825-81f486618f39a9f364e550d5ba5b2160.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Sống Khỏe

Đặt stent, cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch

Kỹ thuật đặt stent mạch vành là phương pháp hiệu quả giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Bệnh viện FV TP HCM vừa điều trị thành công bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim kèm sốc tim, ngưng tim nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 29/8 bệnh nhân P.A (49 tuổi, thợ điện, quốc tịch Ấn Độ) trong lúc đang làm việc trên tàu bất ngờ đau tức ngực dữ dội, khó thở và ngã quỵ. Các nhân viên y tế trên tàu nỗ lực cấp cứu bằng xoa bóp tim, sốc điện nhiều lần và đặt nội khí quản. Tuy nhiên, tình trạng nguy kịch buộc ông phải được đưa vào bờ, cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Sống Khỏe

Sử dụng dầu ăn giả, kém chất lượng GoldWin Cooking Oil... nguy cơ mắc ung thư

Theo các chuyên gia, việc sử dụng dầu ăn giả, kém chất lượng GoldWin Cooking Oil tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe, tăng nguy cơ ung thư, mắc bệnh tim mạch.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và điều tra hành vi sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu, các sản phẩm dầu ăn này không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

