3 lần tháo vòng không thành công vì vòng cắm vào tử cung

Thủng ruột non do vòng tránh thai lạc chỗ 30 năm Rất nhiều biến chứng có thể xảy ra do vòng tránh thai. Khi vòng tránh thai lạc có thể gây tắc ruột, hoại tử ruột, nhiễm khuẩn tiết niệu...nên cần chú ý.

Vòng đâm xuyên tử cung gây thủng ruột non Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị viêm phúc mạc do vòng tránh thai đâm xuyên thành tử cung vào ruột non sau hơn 30 năm đặt vòng.