3 học sinh có hành động phản cảm với đoàn xe phục vụ A80 – cần chấn chỉnh

Hình ảnh xe mô tô chở 3 học sinh mặc đồng phục quốc phòng, trong đó hai nữ sinh dùng ngón tay giữa chỉ về phía đoàn xe A80 đi qua khiến dư luận bức xúc.

Các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội vừa lập hồ sơ xử lý 3 học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy kẹp 3 khi Đoàn phục vụ A80 đi qua. Đáng chú ý, nhóm học sinh này còn có một số hành động gây phản cảm.

Hành vi phản cảm của nhóm học sinh gây bức xúc.

Nên kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn

Nhận định về hành vi của nhóm học sinh, TS.LS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của các nữ sinh mặc đồng phục quốc phòng khi giơ ngón tay giữa lên trước Đoàn xe phục vụ A80 là hành động phản cảm, khiếm nhã, không phù hợp với đạo đức, truyền thống, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Đất nước ta đang kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, có tổ chức lễ diễu binh, diễu hành. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang tham gia luyện tập và hợp luyện phục vụ sự kiện A80. Người dân đều bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ, cổ vụ động viên họ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao để lễ diễu binh, diễu hành thể hiện khí thế hào hùng của dân tộc.

Trong bối cảnh ấy, những hành vi lệch chuẩn, không phù hợp với truyền thống, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục sẽ bị lên án mạnh mẽ.

Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác định được danh tính của nhóm học sinh cũng như nơi các học sinh theo học. Đây là các học sinh mới nhập học lớp 10 và đang tham gia tập quân sự. Các em là người chưa thành niên, chưa nhận thức đầy đủ về bản thân và xã hội. Hiện cơ quan chức năng đã cảnh cáo về hành vi vi phạm giao thông, nhà trường cũng đã làm việc với các nữ sinh này và các nữ sinh đã nhận thức được sai phạm, rất ăn năn trước hành động đó.

Dưới góc độ pháp lý, có thể nhìn thấy nhiều lỗi vi phạm giao thông của nhóm học sinh này như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, có những hành vi có tính chất gây rối trật tự công cộng. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ từng hành vi vi phạm để có những biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Mức chế tài có thể là cảnh cáo hoặc phạt tiền, tạm giữ phương tiện để xử lý.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục các em. Cùng với bị áp dụng chế tài của pháp luật, nhóm học sinh vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, vi phạm kỷ luật cũng sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo về kỷ luật học sinh.

Luật sư Cường cũng cho rằng, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ chiếc xe mô tô mà các em điều khiển là của ai, người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe hay không, có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hay không để xử lý đối với chủ phương tiện theo quy định của pháp luật. Hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển là vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bởi vậy, vấn đề trách nhiệm đặt ra không chỉ đối với các em học sinh mà còn có trách nhiệm của nhà trường và trách nhiệm của gia đình trong công tác quản lý và giáo dục các em.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Không nên công kích phụ huynh của các học sinh

Sau sự việc trên, cộng đồng mạng cũng đã tìm tài khoản mạng xã hội của cha mẹ các cháu bé để công kích, có những lời lẽ bức xúc.

Luật sư Cường cho rằng, các cháu bé trong vụ việc này vẫn ở tuổi chưa thành niên, chưa nhận thức đầy đủ về cuộc sống và xã hội nên dễ mắc sai lầm. Trong vụ việc này, các cháu sai hoàn toàn, tuy nhiên cũng cần cho các cháu cơ hội để sửa sai nhận thức được hành vi của mình và tu dưỡng rèn luyện bản thân.

Người xưa có câu con dại cái mang nhưng không nên vì sự việc đó mà công kích xúc phạm đến các phụ huynh, đến gia đình của họ. Trong vụ việc này phụ huynh và nhà trường cũng có một phần lỗi trong việc quản lý giáo dục. Nhận thức và hành động của các em là kết quả của quá trình rèn luyện, giáo dục đạo đức, nhân cách. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục các cháu, tránh các cháu tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và có những hành vi gây rối, quá khích hoặc gây ra những mâu thuẫn xung đột trong xã hội.

Các phụ huynh và nhà trường cũng cần nhận thức được trách nhiệm vai trò của mình đối với việc quản lý giáo dục con cái. Nếu vụ việc không được phát hiện, không được cảnh báo và xử lý kịp thời, với những suy nghĩ và hành động như vậy, các cháu hoàn toàn có thể gây ra những hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí có thể có những nhận thức quan điểm sống không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và đi ngược lại các giá trị của dân tộc.