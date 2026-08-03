Đằng sau hai dự án Việt Nam đang được truyền thông quốc tế quan tâm

Trong bối cảnh ngành bất động sản chuyển dịch theo hướng đề cao ESG, Net Zero và wellness, các chuyên trang quốc tế dẫn chứng HAUS trong loạt bài phân tích xu hướng phát triển mới của ngành. Dù cách tiếp cận, chủ đề khác nhau - từ dự án hạng sang, kinh tế wellness đến chiến lược dựa trên ESG, các bài viết có chung quan điểm: giá trị của bất động sản không còn nằm ở quy mô hay tài sản mà ngày càng gắn với phát triển bền vững, môi trường, chất lượng sống.

HAUS Da Lat - Điểm đến nghỉ dưỡng và phong cách sống hạng sang mới tại Việt Nam xuất hiện trên tạp chí CNA Luxury. Ảnh chụp màn hình

Ở bài viết về HAUS Da Lat, CNA Luxury đặt câu hỏi “điều gì sẽ định nghĩa bất động sản hạng sang trong thập niên tới? Tác giả nhận định thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch từ sản phẩm độc lập sang "integrated destination" - điểm đến tích hợp nhà ở, nghỉ dưỡng, văn hóa, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Giá trị của một dự án được đo bằng khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống đồng hành con người qua nhiều thập kỉ, thay vì quy mô hay mức độ xa hoa.

HAUS Da Lat coi chăm sóc sức khỏe là lối sống, thông tin xuất hiện trên tạp chí PIN Prestige. Ảnh chụp màn hình

Ở góc nhìn khác, hôm 31/7, PIN Prestige Singapore nói về sự bùng nổ của nền kinh tế chăm sóc sức khỏe. Dẫn dữ liệu trên Global Wellness Institute, tạp chí chỉ ra quy mô kinh tế wellness toàn cầu đạt khoảng 6,8 nghìn tỷ USD và đang hướng tới cột mốc 10 nghìn tỷ USD. “Không đơn thuần là dịch vụ, sức khỏe dần được xem là nền tảng cho mọi quyết định tiêu dùng, từ du lịch, nghỉ dưỡng đến chọn nơi ở”, bài viết có đoạn.

Còn Forbes China đề cập cách HAUS theo đuổi mô hình dựa trên ESG và giá trị dài hạn, thay vì chỉ chú trọng bất động sản đơn lẻ. Chuyên trang phân tích trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng ưu tiên tài sản bền vững, doanh nghiệp lấy ESG làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh gồm: quản trị minh bạch; tài chính xanh; kiến trúc hài hòa thiên nhiên; “bắt tay” đối tác quốc tế.

Triết lý wellness đến ESG

Theo công bố, HAUS tích hợp ESG ngay từ giai đoạn quy hoạch, thay vì xem đây là bộ tiêu chí bổ sung sau khi dự án hoàn thành. Cách tiếp cận này thể hiện qua việc chọn địa điểm, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng vật liệu có trách nhiệm, ứng dụng chuỗi giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải theo mô hình tuần hoàn và xây dựng cơ chế quản trị hướng đến giá trị dài hạn.

Trả lời truyền thông Forbes China, ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, nhiều lần nhấn mạnh phát triển bền vững không phải là hô khẩu hiệu mà là nền tảng quyết định cách một dự án được quy hoạch, đầu tư, vận hành.Michael Sheren lý giải thế giới đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc dòng vốn, các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên thị trường ổn định, minh bạch, có khả năng tạo giá trị qua nhiều thập niên. “Trong bối cảnh ấy, Việt Nam nổi lên như điểm đến mới nhờ tăng trưởng kinh tế, quá trình đô thị hóa, dòng vốn FDI, tầng lớp trung lưu và giàu có ngày càng mở rộng cùng loạt cải cách về chính sách”, ông cho hay.

Ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh, từng là cố vấn cấp cao của ngân hàng Trung ương Anh. Ảnh: NVCC

Cũng theo ông Michael Sheren, quan trọng hơn, thị trường dần hướng đến những cộng đồng có khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và giúp dự án duy trì sức hấp dẫn theo thời gian, chứ không chỉ dừng ở nhu cầu nhà ở thông thường. Đó là lý do ông cùng cộng sự định vị ESG là chiến lược phát triển, không phải bộ tiêu chí đánh giá.

Hai dự án, một tầm nhìn

Nếu nhìn theo cách truyền thống, dự án HAUS Da Lat và Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS thuộc hai địa phương khác nhau với định vị riêng. Tuy nhiên CNA Luxury, Forbes China và nhiều chuyên trang quốc tế lại xem đó là hai chương chung một chiến lược.

Cụ thể, HAUS Da Lat được định hướng là điểm đến tích hợp không gian sống, nghỉ dưỡng, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Trên quỹ đất rộng 5 ha và vị trí đắc địa trước mặt hồ Xuân Hương (Đà Lạt), dự án gồm 68 biệt thự trên cao, khu nghỉ dưỡng quy mô 5 sao, câu lạc bộ thành viên 1010 Origin Social Club, trung tâm HAUS Wellness Center (do Chiva-Som tư vấn vận hành) cùng hệ sinh thái văn hóa, thương mại đồng bộ.

HAUS Da Lat giới hạn 68 căn biệt thự trên không, nằm trước mặt Hồ Xuân Hương. Ảnh phối cảnh

Được thiết kế bởi Kengo Kuma & Associates, nơi đây lấy cảm hứng từ những cánh rừng thông đặc trưng của Đà Lạt, nêu cao triết lý “kiến trúc hòa quyện thiên nhiên”, nơi công trình trở thành một phần của cảnh quan thay vì đứng tách biệt.

Song song, HAUS Da Lat ứng dụng giải pháp giảm phát thải, công nghệ chuyển đổi chất thải thành năng lượng, hệ thống quản lý tuần hoàn và lọc không khí - nước, hướng tới giảm 50-70% lượng phát thải carbon khi vận hành.

Trong khi đó, Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS (xã Tư Nghĩa) có tổng diện tích 94 ha, được quy hoạch như đô thị sinh thái, hướng mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Đơn vị kết hợp hệ thống năng lượng tái tạo, thiết kế thích ứng khí hậu, vật liệu địa phương, hành lang xanh, hạ tầng mặt nước… nhằm tạo môi trường sống cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Đồng hành Coastal Quảng Ngãi là Sweco - tập đoàn tư vấn quy hoạch, hạ tầng lớn ở châu Âu, Giò Forma, 100Architects hay SHMA. Mỗi đối tác đảm nhận một phần hệ sinh thái - từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến không gian văn hóa, trải nghiệm cộng đồng.

“Dù mang hình hài khác nhau, hai dự án cùng chia sẻ triết lý: giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở công trình được xây dựng hôm nay mà ở khả năng duy trì sức sống của cộng đồng lẫn hệ sinh thái trong nhiều thập niên”, đại diện chủ dự án nói thêm.

Phương An