5 xung lực biến Festival Island thành “BĐS dòng tiền” được săn đón tại Nha Trang

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang khắt khe hơn với câu hỏi về hiệu suất khai thác thực tế, Festival Island thiết lập một 'vùng xanh' sinh lời.

“Tọa độ vàng” vùng lõi trung tâm mới

Tọa lạc tại phường Nam Nha Trang, nơi chuẩn bị xây trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, đảo lễ hội Festival Island thừa hưởng trọn vị thế hiện hữu của đô thị đảo quốc tế Charmora City. Đặc biệt, nằm ở tọa độ được ví như "trung tâm của trung tâm" dự án, Festival Island giữ vai trò mắt xích chiến lược kết nối ba đảo, mở ra mạng lưới giao thương xuyên suốt và khả năng tiếp cận đa chiều, thu hút tối đa lưu lượng khách.

Vị trí trung tâm chiến lược giúp Festival Island đón đầu lưu lượng du khách khổng lồ đến Nha Trang.

Không chỉ hưởng lợi từ vị thế trung tâm điểm đến, Festival Island còn nằm tại cửa ngõ chiến lược của Khánh Hòa, kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ khoảng 25 phút và liên thông trực tiếp với tuyến cao tốc, trục ven biển quốc gia. Ưu điểm này giúp gia tăng lợi thế giao thương, đón đầu thị trường khách du lịch khổng lồ trong và ngoài nước.

“Downtown không ngủ” của Nha Trang và năng lực kiến tạo của Sun Group

Nếu vị trí là nền móng thì hệ sinh thái trải nghiệm tuần hoàn sẽ hình thành một cơ chế kích hoạt dòng chảy thương mại – dịch vụ 24/7 giúp Festival Island duy trì khả năng khai thác kinh doanh và nội lực tăng trưởng qua các chu kỳ thị trường.

Festival Island rộng tới 116ha, ban ngày mang vẻ bình yên của một ốc đảo nghỉ dưỡng giữa các dòng sông với những khoảng xanh rộng mở, mặt nước yên ả và nhịp sống thư thái. Sau ánh hoàng hôn, ánh sáng, âm nhạc mở ra một thế giới hoàn toàn khác với các show trình diễn 3D mapping quy mô, show thể thao nước Jetski đỉnh cao và pháo hoa rực rỡ, biến mặt hồ trung tâm thành sân khấu nước quy mô 7.3ha. Xung quanh hồ, dòng người tập nập trên các tuyến phố thương mại, chợ đêm VUI-Fest sầm uất cùng vô vàn những hoạt động đường phố vừa hiện đại, vừa đậm chất văn hóa vùng miền.

Show diễn, pháo hoa và chợ đêm VUI-Fest kích hoạt nhịp sống đêm sầm uất tại Festival Island.

Đứng sau hệ sinh thái ấy là kinh nghiệm kiến tạo những điểm đến quy mô lớn và duy trì sức hút bền bỉ bằng chuỗi trải nghiệm liên tục mới, mang “DNA Sun Group”. Câu chuyện tại Phú Quốc là minh chứng rõ nét. Trong 5 năm qua, lượng khách đến đảo ngọc liên tục tăng trưởng, bứt phá mạnh mẽ nhờ hệ sinh thái giải trí – nghỉ dưỡng của Sun Group (năm 2025 đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 2 triệu lượt khách quốc tế).

Các đô thị du lịch hàng đầu châu Á đều sở hữu một “downtown” như linh hồn của điểm đến. Festival Island đem đến kỳ vọng giải quyết bài toán kinh tế đêm còn bỏ ngỏ của "hòn ngọc Biển Đông" dựa trên bốn trụ cột gồm mặt nước, F&B, các show trình diễn và hạ tầng lưu trú, từng bước hình thành một downtown không ngủ bên vịnh biển. Và nghiễm nhiên trong thế giới bất động sản, dòng khách luôn là tiền đề của dòng tiền.

Tầm nhìn “3 trong 1”, thu trọn mỹ cảnh sông – núi – biển và pháo hoa rực rỡ từ ban công

Quy hoạch đô thị đảo đầu tiên tại Nha Trang cũng mang đến cho cư dân tương lai của Festival Island những ngôi nhà với vị thế bốn mặt giáp sông độc bản. Từ đây, cư dân có thể cùng lúc chiêm ngưỡng ba tầng cảnh quan đặc sắc giao hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống phố thị phồn vinh: mặt sông uốn lượn bao quanh đô thị đảo, vịnh biển rộng mở phía chân trời và bức tranh đô thị sôi động.

Vị thế bốn mặt giáp sông giúp cư dân The Fest thu trọn mỹ cảnh sông, núi, biển và pháo hoa.

Mỗi căn hộ còn tựa như một khán đài trên không, riêng tư và đẳng cấp để cư dân có thể ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ trong các show diễn nghệ thuật do Sun Group đầu tư.

Tài sản đa giá trị, pháp lý vững vàng

Nằm trong dòng chảy thương mại sôi động của một downtown mới bên vịnh Ngọc, các sản phẩm bất động sản tại Festival Island mang đến danh mục lựa chọn đa dạng cho nhà đầu tư và khách hàng. Bên cạnh các dòng sản phẩm thấp tầng sở hữu thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng để ở, kinh doanh và khai thác lưu trú, tâm điểm của đảo lễ hội là tổ hợp căn hộ cao tầng The Fest. Đáng chú ý, 100% quỹ căn đáp ứng tiêu chuẩn căn hộ thương mại dịch vụ mở ra nhiều kịch bản vận hành và tạo dòng tiền cho chủ sở hữu.

“Chúng tôi cũng dành riêng một tòa tháp với khoảng 60% sản phẩm là căn hộ studio, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho nhóm nhà đầu tư trẻ. Với mức vốn ban đầu hợp lý và khả năng khai thác linh hoạt, studio được xem là “điểm vào” phù hợp để sở hữu một tài sản tạo dòng tiền trong lõi kinh tế đêm”, đại diện Sun Property cho biết.

Ở một thị trường đang thu hút tới 16,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó ngày càng nhiều khách đến từ Hàn Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ lựa chọn cho các kỳ nghỉ kéo dài hoặc xu hướng workation kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng, The Fest sở hữu lợi thế đón đầu nhu cầu về một không gian lưu trú chất lượng cao, vừa đáp ứng tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, vừa đảm bảo đầy đủ điều kiện cho sinh hoạt và làm việc từ xa. Hệ tiện ích đồng bộ gồm clubhouse onsen, hồ bơi vô cực, cảnh quan xanh cùng hạ tầng kết nối hiện đại biến mỗi căn hộ không chỉ là tài sản sở hữu mà còn là một "điểm đến lưu trú" hoàn hảo.

Lời giải khả thi cho bài toán tạo dòng tiền

Khi trở thành lựa chọn lưu trú hàng đầu của du khách, bài toán đầu tư - kinh doanh The Fest càng rõ nét. Chẳng hạn, tính toán với một căn studio có giá khoảng 2,4 tỷ đồng, nhờ các chính sách chiết khấu và tiến độ thanh toán linh hoạt, tỷ suất lợi nhuận ước tính có thể ở mức từ 20-40% trong 2 năm đầu khi công suất lấp đầy phòng lưu trú đạt 90%.

Nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn ba giải pháp dòng tiền linh hoạt, gồm: tận dụng đòn bẩy tài chính với số vốn chuẩn bị ban đầu chỉ khoảng 30% (tương đương hơn 870 triệu đồng); sử dụng nguồn vốn tự có kết hợp chính sách Sun Early Key để giãn tiến độ thanh toán lên đến 55 tháng với tổng vốn cần chuẩn bị khoảng 1,6 tỷ đồng; hoặc tối ưu hóa hiệu quả dòng vốn bằng phương án thanh toán sớm 95% để hưởng tổng chiết khấu lên đến 22.5%. Giải pháp này giúp thiết lập một ngưỡng sở hữu vô cùng lý tưởng cho dòng sản phẩm Studio, khi tổng chi phí đầu tư hoàn thiện đã bao gồm cả gói nội thất cơ bản chưa đến 2 tỷ đồng.

Không quá khi nói rằng Festival Island đang tạo nên khác biệt với BĐS Nha Trang khi giá trị tài sản được bồi đắp bởi sự cộng hưởng của nhiều động lực phát triển cùng lúc, từ đó hình thành một "vùng xanh" sinh lợi bền vững và có khả năng chống chịu tốt trước biến động thị trường.