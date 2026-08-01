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Doanh nghiệp

Liên tiếp nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật thành công bằng robot tại Vinmec Cần Thơ

Vinmec Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 75 tuổi mắc ung thư đại tràng, nối dài số ca được can thiệp bằng robot Toumai hiện đại hàng đầu thế giới.

PV

Đặc biệt, nhờ Quỹ Hỗ trợ phẫu thuật robot, bệnh nhân được giảm hơn 45% chi phí, đưa mức chi trả thực tế về tương đương một ca mổ truyền thống.

Tưởng rối loạn tiêu hóa, 3 tháng sau phát hiện ung thư đại tràng

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, ông Nguyễn Văn X. (75 tuổi, Cà Mau) bắt đầu nhận thấy thói quen đi ngoài thay đổi bất thường. Những đợt tiêu phân lỏng xen kẽ táo bón xuất hiện ngày càng nhiều, kèm theo nhầy máu trong phân. Ban đầu, ông nghĩ đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên không quá lo lắng.

Không lâu sau, các triệu chứng chuyển biến nặng hơn kèm cảm giác đau âm ỉ vùng bụng dưới. Tại Vinmec Cần Thơ, nội soi đại tràng phát hiện bệnh nhân có một khối u ở đại tràng sigma. Kết quả sinh thiết đã xác nhận điều không ai mong muốn.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định đây là trường hợp ung thư đại tràng cần được phẫu thuật triệt căn. Ca phẫu thuật vừa loại bỏ hoàn toàn khối u, vừa ngăn bệnh tiếp tục tiến triển.

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Robot Toumai không thay thế bác sĩ mà đóng vai trò như “cánh tay nối dài”, giúp bác sĩ quan sát rõ hơn, thao tác chính xác hơn ở những vị trí sâu và hẹp, từ đó góp phần giảm sang chấn và hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh hơn.

Theo các bác sĩ, ung thư đại tràng là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhưng thường diễn tiến âm thầm. Những biểu hiện ban đầu như thay đổi thói quen đại tiện, táo bón kéo dài, tiêu phân lỏng xen kẽ, đi ngoài có nhầy hoặc lẫn máu rất dễ bị nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Chính vì vậy, không ít người chỉ phát hiện bệnh khi khối u đã phát triển lớn, làm giảm hiệu quả điều trị.

Được phẫu thuật bằng robot với chi phí giảm tới 45%

Với trường hợp bệnh nhân X., sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp Vinmec Cần Thơ quyết định thực hiện phẫu thuật cắt đại tràng với sự hỗ trợ của hệ thống robot Toumai MT-1000.

Đối với ung thư đại tràng, mục tiêu của ca mổ không chỉ là cắt bỏ khối u, mà còn phải lấy trọn hệ thống hạch, bảo tồn tối đa các cấu trúc lành. Việc này vừa giúp người bệnh phục hồi nhanh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các bước điều trị tiếp theo.

Ca mổ được thực hiện dưới sự dẫn dắt chuyên môn của PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec - phối hợp cùng ê-kíp phẫu thuật Vinmec Cần Thơ do PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại phụ trách.

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Liên tiếp nhiều ca phẫu thuật robot Toumai thành công đã khẳng định năng lực của Vinmec Cần Thơ, đồng thời giúp người dân miền Tây tiếp cận điều trị ung thư hiện đại ngay tại địa phương với chi phí hợp lý.

Trong suốt ca mổ, hệ thống robot Toumai hỗ trợ ê-kíp bằng hình ảnh 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay robot mô phỏng linh hoạt chuyển động cổ tay người. Nhờ đó, bác sĩ quan sát rõ hơn các lớp giải phẫu, thực hiện những thao tác bóc tách tỉ mỉ và kiểm soát tốt mạch máu trong quá trình cắt bỏ khối u.

“Giá trị của Toumai nằm ở việc giúp bác sĩ thao tác ổn định, chính xác hơn trong những trường hợp phẫu thuật khó, từ đó góp phần giảm sang chấn, hạn chế mất máu và tối ưu kết quả điều trị”, PGS.TS.BS Phạm Văn Năng chia sẻ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi khi ê-kíp cắt bỏ triệt căn đoạn đại tràng chứa khối u và nạo vét hạch theo đúng nguyên tắc điều trị ung thư. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô, đau ít, chức năng tiêu hóa ổn định và đủ điều kiện xuất viện theo kế hoạch.

Đặc biệt, với sự đồng hành của Quỹ Hỗ trợ phẫu thuật robot 280 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup tài trợ, bệnh nhân X. được giảm hơn 45% chi phí phẫu thuật, giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính mà vẫn được tiếp cận công nghệ hiện đại.

Được biết, chỉ trong thời gian ngắn, Vinmec Cần Thơ đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật robot điều trị ung thư đại trực tràng, từ những trường hợp cần điều trị đa mô thức sau hóa xạ trị, ca cấp cứu do biến chứng tắc ruột đến các ca ung thư cần phẫu thuật triệt căn… với chi phí hợp lý.

Những kết quả này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ robot Toumai của đội ngũ bác sĩ Vinmec Cần Thơ, mà còn mở ra thêm cơ hội để người dân miền Tây được tiếp cận phương pháp điều trị ung thư hiện đại ngay tại địa phương, thay vì phải vượt hàng trăm kilomet lên tuyến trên như trước.

#Vinmec Cần Thơ #Vinmec #robot Toumai

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