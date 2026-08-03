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Doanh nghiệp

Bác sĩ Long Châu và ‘phút sinh tử’ cứu bé 6 tháng tuổi sặc sữa

Em bé khoảng 6 tháng tuổi đột ngột có biểu hiện tím tái, khóc yếu, nghi do sặc sữa đã được đội ngũ y tế Trung tâm Tiêm chủng Long Châu (xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) kịp thời sơ cứu, giúp bé nhanh chóng ổn định. Tình huống khẩn cấp một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc xử trí đúng lúc trong những phút đầu, đặc biệt với các trường hợp tắc nghẽn đường thở.

PV


Khoảng 9h30 ngày 30/7, một người mẹ cùng người nhà hốt hoảng bế bé khoảng 6 tháng tuổi chạy vội đến Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang gần nhà để nhờ hỗ trợ, khi em bé bất ngờ xuất hiện biểu hiện tím tái.

Theo ghi nhận, thời điểm được đưa vào, bé có biểu hiện tím môi, tím đầu ngón tay, ngón chân và khóc yếu, nghi do sặc sữa. Ngay lập tức, nhận thấy đây là tình huống cần xử trí khẩn cấp, bác sĩ Đoàn Thị Nguyệt Minh cùng đội ngũ y tế tại Trung tâm Tiêm chủng Long Châu nhanh chóng tiếp cận, đánh giá tình trạng và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đBằng nghiệp vụ chuyên môn, bác sĩ đã nhanh chóng cứu cháu bé thoát khỏi cửa tử trong gang tấc, tiếng khóc của bé dần vang lên rõ ràng hơn, nhịp thở ổn định trở lại, sắc môi và các đầu chi cũng hồng hào hơn. Chứng kiến con vượt qua tình huống nguy hiểm, người nhà không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y tế vì đã hỗ trợ kịp thời.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương của đội ngũ y tế Trung tâm Tiêm chủng Long Châu Sơn Dương, bé nghi sặc sữa đã được sơ cứu kịp thời và ổn định sức khỏe.

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ này, bác sĩ Đoàn Thị Nguyệt Minh - Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, cho biết: "Tại Long Châu, chúng tôi luôn xác định việc chăm sóc sức khỏe người dân không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn hằng ngày, mà còn là sự sẵn sàng hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp khi người dân cần. Với mạng lưới chăm sóc sức khỏe gần dân, sát dân, mỗi cán bộ y tế đều ý thức rõ trách nhiệm phải có mặt, phối hợp xử trí kịp thời ngay từ những phút đầu. Điều khiến tôi và các đồng nghiệp nhẹ nhõm nhất trong sự việc này là em bé đã ổn định. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện chuyên môn, phối hợp chặt chẽ và luôn giữ tinh thần sẵn sàng trong mỗi ca trực."

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc, người nhà bé chia sẻ: "Hai bà cháu đang chơi với nhau thì không biết làm sao cháu bị ọc sữa ra, người tím tái, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Sau đó gia đình đưa bé đến Trung tâm Tiêm chủng Long Châu. Tất cả các bác sĩ đều tận tình hỗ trợ sơ cứu cho cháu kịp thời và theo dõi đến khi bé ổn định. Gia đình rất cảm ơn đội ngũ Long Châu."

Trẻ nhỏ dễ gặp nguy cơ sặc sữa, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý

Theo các chuyên gia y tế, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời, có nguy cơ cao gặp các tình trạng nôn trớ, sặc do hệ tiêu hóa và phản xạ nuốt chưa hoàn thiện. Nguy cơ này có thể tăng lên nếu trẻ bú quá no, bú không đúng tư thế hoặc được đặt nằm ngay sau khi bú.

Sau quá trình sơ cứu và theo dõi tại Trung tâm Tiêm chủng Long Châu, sức khỏe của bé đã ổn định

Khi xảy ra sặc sữa, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như ho sặc, khó thở, tím môi, tím đầu chi, khóc yếu hoặc không khóc được. Đây là tình huống cần được xử trí kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ thiếu oxy và các biến chứng nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu sặc, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhân viên y tế được đào tạo. Đồng thời, cha mẹ nên cho trẻ bú đúng tư thế, tránh để trẻ bú quá no, không đặt trẻ nằm ngay sau khi bú và hạn chế để trẻ vừa bú vừa quấy khóc nhằm giảm nguy cơ sặc. (1)

Được biết, đội ngũ y tế Long Châu thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu, xử trí ban đầu bởi các đơn vị chuyên môn uy tín như Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Dược TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM... Trước đó, các chuyên viên y tế Long Châu đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong “thời gian vàng”. Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như: em bé 12 tháng tuổi bị sặc sữa gây nghẹt đường thở, nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim, trẻ hóc dị vật hay sốc phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ… đã được phát hiện nhanh và xử trí “thần tốc”. Những lần hỗ trợ kịp thời đã cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ Long Châu - những phẩm chất cần thiết để trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng.

Nguồn tham khảo

  1. https://benhviennhitrunguong.gov.vn/cham-soc-tre-so-sinh-non-tro.html?utm_source=chatgpt.com
#fpt long châu #fpt #long châu

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Sáng sớm ngày 12/2/2026 (nhằm 25 tháng Chạp), Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các chuyến xe cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sum họp cùng gia đình. Chương trình hướng đến những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các khoa lâm sàng của bệnh viện như trung tâm ung bướu, trung tâm tim mạch, khoa hồi sức cấp cứu, khoa đột quỵ, khoa nhi ung bướu, khoa huyết học lâm sàng.

Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí mà Long Châu và Bệnh viện Trung ương Huế còn tận tay gửi trao những phần quà thiết thực đến bệnh nhân và người thân.

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