2 loại cá "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam chỉ vài chục nghìn/kg

Kinh doanh

Ít ai biết, hai loại cá rất quen thuộc, được bán phổ biến ở Việt Nam lại được đánh giá "tốt nhất thế giới".

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cleveland Clinic (Mỹ) - một trong những hệ thống y tế hàng đầu thế giới từng công bố danh sách những loại cá tốt nhất nên bổ sung vào thực đơn. Đáng chú ý, có 2 loại cá phổ biến ở Việt Nam, bán đầy chợ với giá khá rẻ. Ảnh minh họa
Cá trích giàu protein nạc và axit béo omega-3. Cá trích có nhiều tại vùng biển miền Trung Việt Nam. Ảnh: Internet
Cá trích được đánh giá cao bởi giá trị dinh dưỡng và hương vị thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món như cá trích nướng, gỏi cá trích hay cá trích chiên... Ảnh: YouTube
Trên thị trường hiện nay, giá cá trích tươi dao động khoảng 60.000–100.000 đồng/kg tùy loại và thời điểm. Ảnh: Hải Sản Mi Nơ
Trong khi đó, cá trích khô hoặc cá trích đóng hộp có giá cao hơn, từ 150.000–250.000 đồng/kg. Ảnh: NatuFood
Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty, cá mòi giàu axit béo omega-3. Đặc biệt, cá mòi đóng hộp còn chứa lượng dưỡng chất này cao hơn cả cá hồi. Ảnh: Internet
Cá mòi có nhiều ở cả vùng biển và vùng nước lợ, tập trung nhiều ở sông Hồng, sông Yên, sông Thu Bồn...Ảnh: Internet
Cá có thân hình thon dài, dẹt, vảy bạc sáng óng, thịt mềm, béo và có vị ngọt đặc trưng. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, cá mòi tươi được bán với giá khoảng 40.000–80.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ và mùa đánh bắt. Ảnh: Báo Đắk Lắk
Ngoài ra, cá mòi đóng hộp nhập khẩu – một sản phẩm tiện lợi được ưa chuộng giá từ 25.000–50.000 đồng/lon. Ảnh: Vasep
