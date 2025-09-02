Hà Nội

Loại cá thơm như dứa, hơn nửa triệu đồng/kg được "săn lùng"

Kinh doanh

Với hương vị thơm ngon, thịt ngọt béo và giá trị dinh dưỡng cao, cá dứa ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước săn đón.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá dứa là một trong những loại cá nước lợ nổi tiếng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ở vùng hạ lưu sông Mekong. Ảnh: Nông thôn Việt
Cá dứa là một trong những loại cá nước lợ nổi tiếng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ở vùng hạ lưu sông Mekong. Ảnh: Nông thôn Việt
Cá dứa thuộc họ cá da trơn, cùng họ với cá tra và cá basa quen thuộc. Ảnh: Internet
Cá dứa thuộc họ cá da trơn, cùng họ với cá tra và cá basa quen thuộc. Ảnh: Internet
Đặc điểm dễ nhận biết của cá dứa là thân thon dài, màu bạc ánh xanh, vây ngực to và có hai râu dài đặc trưng. Ảnh: Internet
Đặc điểm dễ nhận biết của cá dứa là thân thon dài, màu bạc ánh xanh, vây ngực to và có hai râu dài đặc trưng. Ảnh: Internet
Cá dứa sống chủ yếu ở vùng nước lợ, nơi giao thoa giữa sông và biển, vì vậy thịt cá có độ săn chắc nhưng không tanh, khác biệt rõ rệt so với nhiều loại cá da trơn khác. Ảnh: Internet
Cá dứa sống chủ yếu ở vùng nước lợ, nơi giao thoa giữa sông và biển, vì vậy thịt cá có độ săn chắc nhưng không tanh, khác biệt rõ rệt so với nhiều loại cá da trơn khác. Ảnh: Internet
Thịt cá dứa trắng, ít xương dăm, khi chế biến có vị ngọt thanh tự nhiên. Ảnh: Haisanongiau
Thịt cá dứa trắng, ít xương dăm, khi chế biến có vị ngọt thanh tự nhiên. Ảnh: Haisanongiau
Hiện nay, giá cá dứa trên thị trường khá cao so với các loại cá thông thường. Tùy vào kích thước và nguồn gốc, cá dứa tươi sống có giá từ 200.000 – 350.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Hiện nay, giá cá dứa trên thị trường khá cao so với các loại cá thông thường. Tùy vào kích thước và nguồn gốc, cá dứa tươi sống có giá từ 200.000 – 350.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Riêng cá dứa một nắng – đặc sản nổi tiếng của miền Tây – được bán với mức giá khoảng 400.000 – 600.000 đồng/kg. Ảnh: MeLyFood
Riêng cá dứa một nắng – đặc sản nổi tiếng của miền Tây – được bán với mức giá khoảng 400.000 – 600.000 đồng/kg. Ảnh: MeLyFood
Các sản phẩm chế biến từ cá dứa, như khô cá dứa, cá dứa phile đông lạnh, cũng luôn hút khách, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Ảnh: Internet
Các sản phẩm chế biến từ cá dứa, như khô cá dứa, cá dứa phile đông lạnh, cũng luôn hút khách, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Ảnh: Internet
Không chỉ được ưa chuộng trong bữa cơm gia đình, cá dứa còn trở thành món đặc sản trong các nhà hàng hải sản cao cấp. Ảnh: Internet
Không chỉ được ưa chuộng trong bữa cơm gia đình, cá dứa còn trở thành món đặc sản trong các nhà hàng hải sản cao cấp. Ảnh: Internet
Các món phổ biến từ cá dứa như nấu canh chua, kho tộ, nướng muối ớt hay rim mắm đều giữ được vị béo ngọt đặc trưng. Ảnh: Internet
Các món phổ biến từ cá dứa như nấu canh chua, kho tộ, nướng muối ớt hay rim mắm đều giữ được vị béo ngọt đặc trưng. Ảnh: Internet
#cá dứa #cá nước lợ #đặc sản miền Tây #giá cá dứa cao #thịt cá dứa #các món từ cá dứa

