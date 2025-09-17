Hà Nội

Loại cá tiến vua hơn nửa triệu đồng/kg vẫn "cháy hàng"

Kinh doanh

Dù giá lên tới 600.000 đồng/kg, cá ké vẫn không dễ để mua được do số lượng ngày càng khan hiếm.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá ké hay còn gọi cá chiên là một trong những đặc sản quý hiếm của vùng sông suối miền Bắc như sông Đà, sông Mã, sông Lô...Ảnh: Internet
Xưa kia, loài cá này được chọn để tiến vua nhờ chất lượng thịt ngon ngọt, chắc giòn. Ảnh: Internet
Cá ké có thân hình thon dài, màu vàng nâu, vảy nhỏ, thịt trắng chắc, ngọt và ít xương dăm. Ảnh minh họa
Một trong những điểm đặc biệt của cá ké xưa là mùi vị thanh ngọt tự nhiên, khi chế biến vẫn giữ được độ săn chắc mà không bị bở. Ảnh minh họa
Những năm gần đây, cá ké khan hiếm trong môi trường tự nhiên nên giá đắt, khoảng 600.000 đồng/kg. Ảnh minh họa
Nhiều thương lái, nhà hàng chủ động đặt cá ké từ sớm, thậm chí trước cả năm. Dù vậy, khi mùa đánh bắt kết thúc, chỉ được vài chục con. Ảnh: Cường Thịnh Fish
Điều này càng làm tăng sức hút của cá ké trên thị trường khi nhu cầu vượt xa nguồn cung. Ảnh minh họa
Không chỉ gắn với giá trị lịch sử, cá ké còn được ưa chuộng bởi chất lượng thịt, chắc, ngọt. Thịt cá chiên giòn hoặc nướng đều giữ được hương vị béo ngậy. Ảnh minh họa
Một số địa phương đã triển khai mô hình nuôi cá ké trong trang trại. Tuy nhiên, việc nuôi mới dừng lại ở mức độ khai thác và thả nuôi, chưa sản xuất được giống nhân tạo. Ảnh minh họa
Do đó, nguồn cá cung cấp cho thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào việc đánh bắt tự nhiên và nguồn giống ít ỏi. Ảnh: Casongda
