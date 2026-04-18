Liz Kim Cương gây chú ý với thời trang quyến rũ

Giải trí - Giới trẻ

Biến hóa linh hoạt giữa sự quyến rũ táo bạo và nét cá tính năng động, nữ ca sĩ Liz Kim Cương nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Liz Kim Cương)
Năm 2014, Liz Kim Cương bắt đầu được chú ý khi tham gia Ngôi sao Việt và lọt vào Top 4. Một năm sau, cô chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc LIME trong vai trò trưởng nhóm. Hiện tại, nữ ca sĩ hoạt động solo, từng bước định hình dấu ấn cá nhân.
Nếu ở giai đoạn đầu, hình ảnh của Liz Kim Cương gắn liền với thần tượng tươi sáng, phảng phất màu sắc K-pop, thì hiện tại, cô cho thấy một cuộc chuyển mình rõ nét. Không còn bó mình trong khuôn khổ an toàn, nữ ca sĩ chủ động thử nghiệm và làm mới phong cách theo hướng trưởng thành, sắc sảo hơn.
Phong cách thời trang của Liz Kim Cương xoay quanh tinh thần gợi cảm nhưng tiết chế. Những thiết kế ôm sát cơ thể hay chi tiết cut-out táo bạo được cô lựa chọn có chủ đích, nhằm tôn lên đường cong mà không tạo cảm giác phô trương.
Sự tinh tế thể hiện ở cách cô cân bằng tổng thể trang phục thông qua chất liệu và bảng màu.
Những chiếc váy lụa mềm mại với gam màu trung tính như kem, trắng hay xanh pastel mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn đủ sức hút.
Không dừng lại ở những phom dáng cơ bản, Liz Kim Cương còn cho thấy khả năng làm chủ các thiết kế có cấu trúc phức tạp như corset cách điệu hay đầm quây đính đá. Đây là lựa chọn đòi hỏi sự hiểu biết về tỷ lệ cơ thể và gu thẩm mỹ rõ ràng – yếu tố giúp cô duy trì phong độ ổn định mỗi lần xuất hiện.
Điểm đáng chú ý trong phong cách của nữ ca sĩ là sự linh hoạt. Từ hình ảnh thanh lịch, nữ tính, cô sẵn sàng chuyển sang tinh thần nổi loạn hơn với chất liệu denim, phom dáng cá tính mà không đánh mất bản sắc riêng.
Trong bối cảnh thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt, việc Liz Kim Cương đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là chiến lược dài hạn.
Dù không sở hữu chiều cao nổi trội như người mẫu, cô vẫn gây ấn tượng nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối. Khuôn mặt V-line, sống mũi cao và đôi mắt to giúp tổng thể gương mặt hài hòa.
Nếu trước đây, vẻ đẹp ấy thiên về sự ngọt ngào, trong trẻo như “búp bê”, thì hiện tại, lớp trang điểm sắc sảo đã góp phần định hình một Liz Kim Cương trưởng thành, cuốn hút và cá tính hơn.
Xem video: "Sao Việt chúc Tết khán giả". Nguồn VTV
