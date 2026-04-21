Kim Tuyến U40 vẫn đẹp bất bại, gu thời trang ngày càng thăng hạng

Kim Tuyến ghi dấu với phong cách thời trang linh hoạt, khi thanh lịch, lúc gợi cảm, luôn giữ được sức hút riêng.

Kim Tuyến không đóng khung mình trong một hình ảnh cố định mà luôn biến đổi đầy ấn tượng.
Có lúc khán giả thấy một Kim Tuyến quyến rũ, quyền lực trong những thiết kế đầm dạ hội cắt xẻ táo bạo, tôn lên đường cong cơ thể với tông màu vàng sang trọng hay sắc đỏ nồng cháy.
Có lúc Kim Tuyến lại trở nên trẻ trung, năng động với áo hoodie, tank-top kết hợp cùng boots cao cổ và phụ kiện hiện đại như tai nghe, kính râm.
Kim Tuyến rất chuộng phong cách tối giản với các gam màu đơn sắc như trắng, đen, đỏ thẫm hoặc các tông màu pastel.
Khi đi sự kiện, cô thường chọn đầm lụa trơn hoặc đầm ren xuyên thấu với phom dáng chiết eo cao để tôn đôi chân dài.
Bí quyết mặc đẹp của Kim Tuyến là nếu trang phục đã có chi tiết đính kết cầu kỳ thì trang điểm và kiểu tóc sẽ tiết chế lại để tổng thể hài hòa, sang trọng.
Kim Tuyến luôn duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể thao bền bỉ suốt nhiều năm để giữ chỉ số mỡ thừa ở mức thấp nhất. Tinh thần lạc quan, tích cực cũng là yếu tố giúp cô toát ra thần thái tự tin.
Nữ diễn viên tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, tham gia nhiều dự án phim ảnh như: “Cát nóng”, “Ngủ với hồn ma”, “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kung Fu”, “Linh duyên”, “Chơi thì chịu”, “Mẹ biển”, “Chuyện tình đảo ngọc”, “Tuổi thanh xuân”, “Mộng phù hoa”, “Nữ luật sư”, “Đôi mắt của trái tim”.
Kim Tuyến từng hai lần đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 2009 và 2018, cùng một giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc vào năm 2015 tại Cánh Diều Vàng.
Xem video: "Đẹp 24/7: Phong cách thời trang dự sự kiện". Nguồn VTV
