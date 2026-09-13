Apple iPhone 18 Pro Series nâng cấp những gì?

Năm nay Apple chọn ra mắt iPhone dòng Pro trước các dòng cơ bản. Hãng nâng cấp camera khẩu độ biến thiên, chụp đêm xuất sắc cùng viên pin dung lượng lớn hơn.

Bộ đôi iPhone 18 Pro được trang bị chip A20 Pro, và được hãng nhấn mạnh là thế hệ iPhone có thời lượng pin dài nhất lịch sử. Máy có 4 màu gồm đen, bạc, xanh (Glacier) và đỏ đun (Burgundy).

iPhone 18 Pro Series ra mắt với 4 màu sắc.

Trong đó, Glacier và Burgundy là hai màu mới, với Burgundy được Apple mô tả là màu sắc khác biệt và tinh tế.

Apple tiếp tục nhấn mạnh Apple Intelligence trên iPhone 18 Pro, với các mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị và khả năng xử lý qua hệ thống bảo mật liên đám mây khi cần sức mạnh tính toán cao hơn.

Tính năng camera trên iPhone 18 Pro được nâng cấp mạnh mẽ.

A20 Pro là con chip mạnh mẽ nhất để vận hành các mô hình AI tiên tiến ngay trên thiết bị. Những cải tiến về CPU, GPU và Neural Engine đều tận dụng mức tăng 50% về băng thông bộ nhớ.

"Đây là giao diện bộ nhớ có độ rộng lớn nhất mà chúng tôi từng trang bị trên iPhone, đồng thời là yếu tố quan trọng giúp A20 Pro đạt được những bước tiến về hiệu năng", đại diện Apple chia sẻ.

Chip A20 Pro với kiến trúc 2nm, 6 nhân CPU, 7 nhân GPU và 32 nhân NPU.

Hãng cho biết đã thiết kế lại cấu trúc đóng gói vật lý của chip. A20 Pro sử dụng công nghệ đóng gói tùy chỉnh lấy cảm hứng từ dòng chip M, trong đó khuôn silicon (silicon die) được đặt cạnh bộ nhớ.

Thiết kế này đưa bộ nhớ ra khỏi đường truyền nhiệt của SoC, đồng thời cho phép kết nối trực tiếp silicon với buồng hơi, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả tản nhiệt. Cách đóng gói chip mới này chỉ là một phần trong hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới.

Hệ thống quản lý nhiệt này mang lại hiệu năng duy trì cao nhất từ trước đến nay trên iPhone, cải thiện tới 40% so với iPhone 17 Pro. So với iPhone 16 Pro và các thế hệ cũ hơn, mức cải thiện có thể lên tới gấp đôi.

Ảnh chụp đêm trên iPhone 18 Pro/Pro Max sẽ cực kỳ xuất sắc.

iPhone 18 Pro cũng được trang bị camera chính Fusion 48 MP mới với khẩu độ biến thiên, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và độ sâu trường ảnh. Hệ thống này sử dụng 6 lá khẩu siêu mỏng, có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện chụp.

Camera cũng sử dụng một cơ chế rotor mới để điều khiển chuyển động, cùng hệ thống ống kính được thiết kế riêng nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh ở nhiều mức khẩu độ khác nhau.

Khẩu độ sẽ tự động điều chỉnh tùy theo khung cảnh.Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để thu thêm khoảng 50% ánh sáng, giúp cải thiện chi tiết và dải tương phản của ảnh.

iPhone 18 Pro cũng được trang bị Dynamic Island nâng cấp, với thiết kế nhỏ gọn hơn, hữu ích hơn và giúp người dùng theo dõi thông tin trực tiếp dễ dàng hơn chỉ trong nháy mắt.

Dynamic Island giờ đây có thể hiển thị cùng lúc 3 thông tin, giúp bạn theo dõi nhiều tác vụ đồng thời, chẳng hạn kiểm tra tình trạng chuyến bay qua Flighty, xem chỉ đường bằng Maps hay đơn giản là theo dõi bộ hẹn giờ.

Bên cạnh Apple Intelligence và Siri AI, iOS 27 còn mang đến nhiều tính năng hữu ích hơn, trong đó có các công cụ bảo vệ trẻ em trực quan. Những tính năng này cho phép phụ huynh linh hoạt hơn trong việc quản lý nội dung trẻ có thể xem, những người trẻ có thể liên lạc và thời điểm trẻ được phép sử dụng thiết bị.

iPhone 18 Pro có giá từ 1.199 USD, còn iPhone 18 Pro Max là 1.299 USD, cả hai đều tăng 100 USD so với thế hệ trước.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 18 Pro có giá từ 38,9 triệu, trong khi 18 Pro Max có giá từ 41,9 triệu. Người dùng có thể đặt hàng từ sáng 12/9. Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được nhận iPhone mới vào ngày 18/9.