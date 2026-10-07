iPhone nhanh hết pin vì tính năng ít người để ý

Một tính năng cho phép ứng dụng âm thầm cập nhật dữ liệu khi iPhone đang chờ có thể làm tăng mức tiêu thụ pin, nhưng người dùng có thể kiểm soát dễ dàng.

Không phải lúc nào iPhone hao pin nhanh cũng xuất phát từ tình trạng pin xuống cấp hay màn hình sử dụng quá nhiều. Một nguyên nhân ít được chú ý nằm ở Làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh), tính năng cho phép ứng dụng cập nhật dữ liệu ngay cả khi người dùng không trực tiếp mở chúng. Chẳng hạn, ứng dụng thời tiết có thể cập nhật dự báo mới, trong khi mạng xã hội tiếp tục tải nội dung để sẵn sàng hiển thị khi được mở.

Làm mới ứng dụng trong nền cho phép các ứng dụng cập nhật dữ liệu ngay cả khi người dùng không mở chúng. (Ảnh: tangguhpro/Shutterstock)

Quá trình này cần sử dụng tài nguyên xử lý và kết nối mạng, từ đó có thể làm tăng mức tiêu thụ năng lượng. Mức ảnh hưởng không giống nhau trên mọi iPhone mà phụ thuộc vào số lượng ứng dụng được phép hoạt động trong nền cũng như cách sử dụng thiết bị. Vì vậy, nếu một số ứng dụng thường xuyên cập nhật dữ liệu nhưng người dùng lại hiếm khi mở chúng, việc hạn chế tính năng này có thể giúp giảm hoạt động nền không cần thiết.

Để kiểm soát Background App Refresh, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền. Tại đây, iPhone cung cấp ba lựa chọn gồm tắt hoàn toàn, chỉ cho phép làm mới khi kết nối Wi-Fi hoặc cho phép sử dụng cả Wi-Fi và dữ liệu di động. Nếu muốn hạn chế tối đa hoạt động nền, người dùng có thể chọn tắt. Trong trường hợp vẫn muốn ứng dụng cập nhật dữ liệu khi ở nhà hoặc văn phòng, tùy chọn Wi-Fi có thể là lựa chọn cân bằng hơn.

Người dùng có thể tắt Background App Refresh riêng cho từng ứng dụng thay vì vô hiệu hóa toàn bộ tính năng. (Ảnh: Tada Images/Shutterstock)

Đáng chú ý, người dùng không nhất thiết phải tắt tính năng này trên toàn bộ iPhone. Hệ thống cho phép thiết lập riêng từng ứng dụng, giúp kiểm soát chính xác hơn. Các mạng xã hội thường xuyên tải bài đăng mới có thể là nhóm đáng cân nhắc hạn chế. Ngược lại, những ứng dụng như thời tiết hoặc điều hướng có thể cần dữ liệu mới thường xuyên, nên việc duy trì làm mới trong nền có thể mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn.

iPhone cũng tự động vô hiệu hóa Làm mới ứng dụng trong nền khi chế độ Nguồn điện thấp (Low Power Mode) được kích hoạt. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng việc tắt tính năng này sẽ giúp thời lượng pin tăng đáng kể trong mọi trường hợp. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào từng ứng dụng và thói quen sử dụng. Với những chương trình ít dùng hoặc không cần cập nhật liên tục, tắt hoạt động nền là một cách đơn giản để hạn chế tài nguyên bị tiêu hao khi iPhone đang ở chế độ chờ.