Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Beba và Alfamino

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị ngừng kinh doanh và gỡ bỏ các lô sữa Beba, Alfamino tại Việt Nam, cảnh báo người tiêu dùng chưa sử dụng sản phẩm.

Ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản cảnh báo liên quan đến một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino do Tập đoàn Nestlé sản xuất và phân phối tại Đức.

Ngày 6/1/2026, theo phản ánh của phương tiện truyền thông, Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương (Công văn số: 13/ATTP-SP ngày 7/1/2026) đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Nhiều sản phẩm sữa của Nestlé vừa bị thu hồi khẩn cấp ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi ngờ nhiễm độc tố cereulide. Ảnh Getty/Nguồn danviet

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm có Công văn đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Công văn số 14/ATTP-SP ngày 7/1/2026) khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino, đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/01/2026.



Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tới người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino trong khi chưa có kết quả xác minh của Tập đoàn thực phẩm Nestlé và các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 5/1, Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do lo ngại về khả năng tồn tại độc tố cereulide có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Tập đoàn khuyến nghị các bậc phụ huynh đã mua các sản phẩm thuộc diện bị ảnh hưởng, căn cứ theo số lô và hạn sử dụng tối thiểu, mang sản phẩm trở lại nơi mua để được hoàn tiền. Giá mua của các sản phẩm Beba sẽ được hoàn trả ngay cả khi không có hóa đơn.

Đối với những phụ huynh lo ngại về tình trạng sức khỏe của con em mình, Nestlé khuyến cáo nên tham vấn bác sĩ nhi khoa hoặc trao đổi với các chuyên gia y tế.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide khó có khả năng bị vô hiệu hoá hoặc phân huỷ bằng cách nấu chín hay đun sôi trong quá trình pha sữa cho trẻ.

Nestlé cho biết, chưa ghi nhận ca bệnh nào và tiến hành thu hồi với tinh thần thận trọng tối đa, đồng thời cam kết hoàn tiền cho khách hàng.