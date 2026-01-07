Dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư phổi, cách phòng tránh

Các triệu chứng như ho kéo dài, đau ngực, khó thở và thay đổi giọng nói có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Tầm soát sớm giúp tăng khả năng điều trị.

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn. Vậy dấu hiệu sớm của căn bệnh này ra sao?

Dấu hiệu sớm cảnh báo

Ho kéo dài: Đây thường là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Mặc dù vậy, ho là triệu chứng không đặc hiệu. Cảm lạnh và cúm thông thường cũng làm một số người ho trong vài tuần.

Dù bệnh nhân có phổi nhạy cảm đến đâu, nhưng nếu cơn sổ mũi và các triệu chứng khác đã biến mất mà bệnh nhân vẫn ho kéo dài thì đó là dấu hiệu bất thường. Trong tình huống mắc bệnh do virus, không cần phải lo lắng quá nhiều về nguy cơ ung thư phổi.

Nếu bệnh nhân ho kéo dài trong 2-3 tuần dù không phải có bệnh liên quan đến bất kỳ virus hoặc vi khuẩn nào, cần thăm khám bác sĩ ngay lập tức.

Khó thở: Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cảm giác khó thở được xem là một dấu hiệu ung thư phổi cần phải lưu ý. Mặc dù triệu chứng này thường xuất hiện ở giai đoạn muộn nhưng cảm giác khó thở cũng có thể xảy ra khi có một khối u trong cơ thể cản trở đường hô hấp. Do đó, nếu mọi người thấy khó thở không rõ nguyên do cần phải thăm khám bác sĩ.

Ho ra máu: Một số bệnh nhân có thể sẽ ho ra máu nếu khối u nằm gần phế quản. Nếu ho ra máu hoặc thấy lượng nhỏ đờm có màu nâu đỏ không rõ nguyên nhân, bệnh nhân cần liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, người bị ho ra máu đi kèm với chóng mặt hoặc khó thở càng phải thăm khám bác sĩ ngay lập tức.

Đau ngực: Ung thư phổi làm bệnh nhân thấy đau do nhiều nguyên nhân khác nhau: khối u lớn chèn ép, ung thư phổi di căn tới xương hoặc tích tụ dịch trong màng phổi... Đau ngực do ung thư phổi thường trở nên nghiêm trọng hơn khi người bệnh ho, cười hoặc thở sâu.

Ảnh minh họa/Internet

Vì đau ngực có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác nên bệnh nhân hãy thông báo cho bác sĩ nếu cảm thấy ngực khó chịu không rõ nguyên nhân. Mọi cơn đau ngực kéo dài hoặc nghiêm trọng cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Người gặp các triệu chứng đặc trưng khác như nặng ngực, đổ mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt hoặc khó thở thì cần phải đi đến khám với bác sĩ càng sớm càng tốt.

Các dấu hiệu ung thư phổi khác, bao gồm: Sụt cân không rõ nguyên nhân, suy giảm sức khỏe tổng quát và thấy mệt mỏi. Ung thư phổi có thể ảnh hưởng đến dây thanh quản, dẫn đến sự thay đổi trong giọng nói và xuất hiện tình trạng ho khan. Một số bệnh nhân có biểu hiện thay đổi màu sắc nước bọt, thường là màu máu.

Những bí quyết giúp phòng ngừa ung thư phổi

Không hút thuốc lá: Khói thuốc lá là yếu tố có liên quan mật thiết đến ung thư phổi. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, người thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 20 lần so với người không hút. Vì vậy, nếu bạn đang hút thuốc, hãy từ bỏ càng sớm càng tốt, nếu chưa hút, tuyệt đối không nên thử.

Ngay cả khi không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc (hút thuốc thụ động), cơ thể vẫn hấp thụ một lượng lớn hóa chất độc hại, làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Do đó, bạn nên tránh xa môi trường có khói thuốc, nếu ở nơi công cộng có người hút, hãy đề nghị họ di chuyển đến khu vực dành riêng.

Không hút thuốc lá là một trong những cách phòng tránh ung thư phổi hiệu quả. Ảnh minh họa/medlatec.vn

Bảo vệ phổi trước tình trạng ô nhiễm không khí: Thống kê cho thấy, người sống ở khu vực ô nhiễm không khí cao có nguy cơ mắc ung thư phổi lớn hơn so với người sống ở nơi trong lành.

Biện pháp phòng ngừa gồm: Đeo khẩu trang và che chắn khi ra ngoài; Vệ sinh nhà cửa, phòng ngủ thường xuyên; Lắp đặt máy lọc không khí trong nhà; Hạn chế đốt rơm rạ ở nông thôn, ngoại thành; Trồng thêm cây xanh để cải thiện môi trường sống; Thay bếp củi, than tổ ong bằng bếp điện hoặc bếp từ...

Tránh xa các yếu tố nguy cơ như: Chất phóng xạ (tia X, gamma, làm việc ở môi trường bức xạ cao), người lao động trong môi trường này cần tuân thủ quy định an toàn và sử dụng thiết bị bảo hộ; Hóa chất công nghiệp (như asen, crom, amiang, cadmium, niken, bồ hóng…) nguy cơ từ những hóa chất này thậm chí cao hơn cả hút thuốc lá.

Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại cần trang bị bảo hộ lao động đúng chuẩn. Vệ sinh cá nhân thường xuyên sau khi làm việc. Người dân sống gần nhà máy hóa chất nên giữ vệ sinh nhà cửa, rửa kỹ thực phẩm trước khi sử dụng.

Ngoài ra, cần xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi để tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính, trong đó có ung thư phổi; Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối chua, cay nóng; Tập thể dục đều đặn giúp duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường chức năng hô hấp, giảm gốc tự do gây hại...