1 phụ nữ ở Gia Lai bị lừa 7,6 tỷ đồng khi tham gia cuộc thi áo dài

Bị hại là bà T.T.T.T. (SN 1978, ở tỉnh Gia Lai) khi lên Facebook tìm hiểu và tham gia cuộc thi áo dài có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025".

Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, đang điều tra vụ lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7,6 tỷ đồng.

Theo đó, khi bà T. lên Facebook tìm hiểu và tham gia cuộc thi áo dài có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025” và đăng ký tham gia, một người tự xưng là thành viên ban tổ chức hướng dẫn bà T. một số quy định về cuộc thi. Trong đó, có phần mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được xét vào các vòng trong và được hưởng hoa hồng khi mua nhiều sản phẩm. Sau đó, bà T. được đưa vào nhóm các thí sinh dự thi.

Trang Facebook lừa đảo có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025". Ảnh Internet.

Sau 2 lần chuyển tiền mua hàng thành công, bà T. đều được hoàn tiền đầy đủ cả gốc và hoa hồng nên càng tin tưởng tiếp tục tham gia. Ban tổ chức còn cam đoan sau khi hoàn thành cuộc thi sẽ hoàn trả lại tổng số tiền mua hàng và cộng thêm hoa hồng.

Khi số tiền mua hàng lên hơn 2 tỷ đồng, bà T. muốn rút tiền về thì ban tổ chức viện dẫn nhiều lý do trì hoãn, tạo các tình huống khác nhau và đòi hỏi bà T. nộp thêm tiền.

Sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục có 35 lần chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng. Lúc này, các thành viên trong nhóm (nghi là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục nhắn vào nhóm đã nhận được tiền hoa hồng nhiều tỷ đồng khiến bà T. củng cố niềm tin.

Khi số tiền chuyển đã lên đến 7,6 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã chặn liên lạc. Biết mình bị lừa, bà T. đã báo sự việc với Cơ quan Công an.