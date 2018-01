Kết cục buồn của cuộc hôn nhân không tình yêu

Đến với nhau qua mối mai của cha và người chị gái, những tưởng hai con người từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ là Nguyễn Hữu Đường (31 tuổi) và Trần Thị Hồng (27 tuổi, ở khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày, sáng 6-1, Đường đã tước đoạt mạng sống của người vợ, kết thúc cuộc hôn nhân vẻn vẹn hơn 6 tháng.

1. Tôi gặp Nguyễn Hữu Đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khi anh ta vừa từ cõi chết trở về. Sau khi tước đoạt mạng sống của người vợ mới cưới, Đường đã pha 2 gói thuốc diệt chuột, 20 viên thuốc ngủ và 1/3 lọ thuốc diệt cỏ hòng kết thúc đời mình nhưng bất thành. Người ta tìm thấy Đường tại bờ sông và đã nhanh chóng đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu...

Lúc tỉnh lại trên giường bệnh, Đường một mực đòi chết nhưng sau khi được cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ phân tích, anh ta đã bớt suy sụp hơn nhưng cũng chẳng thiết gì ăn uống. Do ảnh hưởng của loại thuốc cực độc, toàn thân Đường thâm tím, lúc gặp tôi, anh ta vừa trải qua cơn đau dữ dội. Khi ấy, các bác sỹ đã phải dùng đến thuốc giảm đau cực mạnh...

Trước khi đến với chị Trần Thị Hồng, Đường đã kết hôn với người vợ quê ở Vĩnh Phúc và có một cô con gái năm nay vừa tròn 6 tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ được một thời gian ngắn thì đường ai nấy đi.

Khi bản án có hiệu lực, Đường dắt cô con gái nhỏ về quê nhà ở huyện Lâm Thao sinh sống. Hằng ngày, Đường đi làm thợ hồ để nuôi con rồi trông thêm ao cá ở xã Thạch Sơn. Trong thời gian sinh sống và làm thuê tại đây, Đường quen biết ông Trần Quốc Tuân, bố đẻ của chị Hồng.

Quá trình làm việc và sinh sống thấy Đường là người hiền lành, lại chịu thương chịu khó nên người đàn ông chất phác như ông Tuân rất quý mến. Tuy không nói ra nhưng ông cũng lén quan sát, ngấm ngầm mong muốn Đường trở thành con rể của mình.

Ông Tuân có 4 người con, ba gái, một trai. "Giàu con út, khó con út", ông thương nhất là cô con gái út Trần Thị Hồng. Cuộc đời Hồng không may mắn khi vợ chồng lỡ đứt đường tơ, hai người hai ngả khi cô còn quá trẻ. Sau khi chia tay, con gái ông để lại đứa con trai cho bố mẹ đẻ nuôi dưỡng rồi theo anh trai và chị dâu sang Nga lao động.

Cha mẹ nào mà chẳng thương con, cũng như những bậc sinh thành khác ông cũng mong muốn con gái yên bề gia thất, nếu vợ chồng ông có mệnh hệ gì cũng có thể yên lòng.

Đối tượng Đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vì thế, sau khi con gái về nước, ông Tuân và người chị gái của Hồng ra sức vun vén cho em gái với Đường. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hồng như "con chim sợ cành cong" không muốn tiến tới hôn nhân...



Song phần vì thương bố mẹ, lại tin vào con mắt của cha và chị gái, sau đó Hồng đã tặc lưỡi đồng ý mà không tìm hiểu rõ về người đàn ông mà cô trao thân gửi phận sau này. Đường là người hiền lành, chăm chỉ nhưng lại rất cục cằn. Cũng vì việc này mà giữa anh ta và bố mẹ đẻ có nhiều lúc bất đồng, anh ta có thời gian dài ít về thăm cha mẹ...

Một đám cưới giản dị đã diễn ra trong niềm vui của ông Tuân và những người thân trong gia đình. Sau khi kết hôn, cả hai về nhà Đường sinh sống một thời gian thì chuyển về căn nhà của chị Hồng mua từ năm 2015 (Trong thời gian lao động ở Nga, chị Hồng có tích góp được một khoản tiền nhỏ nhờ bố đẻ mua được căn nhà này).

Để có tiền sửa căn nhà này, vợ chồng họ đã vay của quỹ tín dụng khoảng 70 triệu đồng, việc sửa nhà đến nay vẫn còn dang dở. Hằng ngày, Hồng làm công nhân cho một công ty, còn Đường đi làm thợ xây, sau đó trông ao cá cùng bố vợ..., thu nhập tuy không cao nhưng cũng đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình với 4 miệng ăn.

- Mâu thuẫn giữa anh và chị Hồng bắt đầu từ thời điểm nào, nguyên nhân là do đâu?

+ Hồng muốn sang Nga lao động, còn tôi và bố vợ thì không muốn cô ấy đi. Cũng vì chuyện này mà vào sáng 6-1, giữa tôi và cô ấy xảy ra cãi vã...

- Đó là lý do anh cướp đi mạng sống của người vợ mới cưới?

+ Tôi không có ý định giết vợ tôi, trong lúc cãi vã, Hồng có những lời nói xúc phạm khiến tôi bị tổn thương. Tôi về ở rể ở xã Thạch Sơn không được bao lâu nên không muốn hàng xóm nghe thấy chuyện cãi vã. Bởi thế, trong lúc tức giận, tôi đã lấy gối bịt vào mặt Hồng rồi siết chặt cổ và đầu Hồng, không cho giãy giụa... Tôi không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như trên.

- Vì sao lúc đó anh lại nghĩ đến cái chết?

+ Vợ chết rồi thì tôi còn sống để làm gì?

Rồi cũng như một số đối tượng giết người mà tôi đã từng gặp gỡ, Đường bao biện rằng anh ta rất yêu Hồng, sự việc này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của anh ta. Lúc chúng tôi nhắc đến hai đứa trẻ vô tội, Đường rơm rớm nước mắt, tỏ ra vô cùng ân hận. Đường muốn bố mẹ già thay anh ta chăm sóc cô con gái vừa chập chững bước chân vào lớp 1.

2. Sáng 7-1, ông Trần Quốc Tuân nhiều lần liên lạc với con gái và con rể để đón hai cháu về nhà nhưng không được. Hai đứa trẻ một trai, một gái là con riêng của vợ chồng Hồng, Đường được mẹ đưa vào nhà ông, bà ngoại chăm sóc từ chiều ngày thứ 6.

Vào ngày chủ nhật, Hồng được nghỉ làm, ông cũng muốn hai đứa trẻ được ở cùng với bố, mẹ... Vì thế, đến khoảng 9h30 cùng ngày, ông đưa hai cháu về nhà vợ chồng Hồng, Đường nhưng cửa đóng then cài.

Ông Tuân hỏi những người hàng xóm nhưng cũng không ai biết vợ chồng con gái đi đâu. Lúc ấy, ông Tuân định vào trong nhà, nấu cơm cho hai đứa cháu chờ bố, mẹ về nhưng người hàng xóm sống ở bên cạnh đã ngỏ ý muốn giúp trông hai đứa trẻ nên ông để cháu ở lại rồi tất tả đi làm.

Khoảng hơn 11h cùng ngày, ông Tuân tiếp tục gọi điện thoại cho con gái và con rể nhưng vẫn không được. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra, ông quay về nói chuyện với vợ và con rồi tất cả quay lại căn nhà của vợ chồng Đường, Hồng.

Khi vào căn bếp, mọi người phát hiện một thứ mùi thật kinh sợ, sau đó thì thấy trong chậu rửa tay có một chai thuốc sâu... Ông Tuân cùng người thân trong gia đình cuống cuồng tìm kiếm thì phát hiện con gái nằm trên giường đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo đến Công an huyện Lâm Thao. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an huyện Lâm Thao, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm phát hiện và thu giữ một lọ thuốc trừ cỏ, 1 cốc thủy tinh có chứa chất màu đen... Căn nhà ở vị trí khóa chốt trong, không có dấu hiệu lục soát tài sản. Nhận định tính chất vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Đường.

Vào thời điểm được tìm thấy, đối tượng đang nằm ở bờ sông, trong tình trạng nhiễm độc nặng do uống thuốc diệt cỏ. Đối tượng Đường sau đó được đưa đi cấp cứu rồi được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh. Đến ngày 15-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đường về hành vi giết người.

Sau sự việc đau lòng xảy ra, ông Tuân già sọm hẳn đi, còn người vợ đã ở vào cái tuổi gần bảy mươi thì lăn ra ốm. Ông Tuân bên ngoài tỏ ra cứng cỏi là thế nhưng trong lòng thì đau xót như có người xát muối. Hằng ngày, ông tranh thủ qua nhà thắp hương cho đứa con gái xấu số rồi lại trông ao cá và đảo qua nhà vợ chồng cậu con trai đang lao động ở Nga.

Lúc bận rộn là thế nhưng mỗi khi đêm về, ông lại thương đứa cháu ngoại còn thơ dại. Bao năm con gái xa xứ kiếm sống, ông bà dồn hết tình cảm cho con của Hồng. Giờ những tưởng mẹ con có thể ở gần nhau thì lại xảy ra cơ sự đau lòng này.

Dù rất thương cháu nhưng vợ chồng ông đành phải đưa cháu cho người bố đẻ nuôi dưỡng. Nào phải ông bà không chăm sóc được đứa cháu bé bỏng, nhưng đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, giờ mẹ lại qua đời thì vô cùng thiệt thòi. Đưa cháu về với người con rể cũ nhưng trong lòng ông cũng chẳng được yên ả, ông lại lo không biết người mẹ kế có thương yêu đứa con riêng của chồng?

Thương con bao nhiêu, ông Tuân lại trách mình bấy nhiêu. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, ông cũng muốn con gái có được chỗ nương tựa không phải đơn thân, lẻ bóng lúc xế bóng, chiều tà. Ông nào ngờ rằng Đường bình thường là người hiền lành nhưng lại rất cục cằn, thô lỗ.

"Nếu mấy hôm nay, tôi không đau chân thì chắc chắn sẽ không xảy ra cơ sự này", ông Tuân giãi bầy với chúng tôi. Thường ngày, dù bận đến mấy ông cũng rảo qua nhà con gái và con rể. Những lúc ấy, ông thường khuyên hai vợ chồng phải bảo ban nhau làm ăn, "chồng nóng thì vợ bớt lời"...

Hồng và Đường sống với nhau rất vui vẻ, hàng xóm xung quanh cũng chưa bao giờ thấy hai bên to tiếng với nhau nên vợ chồng ông cũng mừng thầm. Mọi chuyện bắt nguồn từ khoản vay 70 triệu đồng để sửa nhà. Chị Hồng bàn với bố đẻ và chồng cho chị sang Nga lao động một thời gian, vừa có tiền trả nợ lại có đồng vốn để làm ăn.

Ông Tuân không muốn cho con gái sang nước ngoài vì chị Hồng vừa lập gia đình... Và tuy không nói ra nhưng là người đàn ông nên ông hiểu rõ mọi điều. Trước đây, cũng chỉ vì chuyện người chồng cũ có thói trăng hoa, con gái ông nhiều lần tha thứ nhưng anh ta vẫn không thay đổi mà vợ chồng ly tán, đứa con trai có bố thì không có mẹ.

Con gái ông cũng vì buồn chán mà bao năm bỏ quê hương đi làm ăn, mẹ con chẳng được gần gũi. Nay Hồng vừa mới lấy chồng mà lại bỏ đi vài năm thì cũng không nên...

Suy nghĩ của ông Tuân cũng là điều mà Đường mong muốn. Vì thế mà ông bố vợ và cậu con rể bàn nhau giấu chiếc hộ chiếu của chị Hồng; sau đó thì sẽ nhỏ, to khuyên bảo để chị hồi tâm chuyển ý. Cuốn hộ chiếu sau đó ông Tuân cất tại két sắt của gia đình.

Cũng vì chiếc hộ chiếu này mà sáng 6-1, Đường và vợ xảy ra mâu thuẫn. Theo lời khai của Đường tại cơ quan Công an thì sau khi ngủ dậy, Hồng và Đường nằm trên giường nói chuyện. Trong lúc này, giữa hai bên xảy ra bất đồng chính kiến, lúc đó khoảng 7h30. Đường với bản tính cộc cằn, thô lỗ đã gây ra vụ án mạng trên.