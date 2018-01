Hoàn cảnh bất hạnh của người phụ nữ nghi bị sát hại trong đêm

Điều đáng nói, trước thời điểm tử vong, nạn nhân đã bị chồng khóa trái cửa đánh đập. Trước những dấu hiệu bất thường trên, gia đình nạn nhân nghi ngờ người phụ nữ này bị sát hại.



Những vết thâm bất thường trên cơ thể nạn nhân

Những ngày qua, người dân xã Tân Khanh (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi hay tin chị C.T.C (SN 1983, trú tại địa phương) tử vong bất thường. Trước đó, nạn nhân vẫn khỏe mạnh, đi làm bình thường, cũng không hề có các dấu hiệu của bệnh lý. Vậy nhưng, sau khi bị chồng đánh vào đêm hôm trước thì sáng hôm sau nạn nhân bỗng tử vong.

Chị Cao Thị Hồng (bên phải) và người thân cho biết những bất thường về cái chết của em mình. Ảnh: Ngọc Hưng

Theo một số người sống cạnh nhà chị C, mặc dù là một người chịu thương, chịu khó nhưng cuộc sống của chị C luôn gặp nhiều bất hạnh. Lấy chồng được 6 năm, nhưng chưa ngày nào chị được yên thân, rất nhiều lần phải hứng chịu những trận đòn vô cớ từ người chồng. "Anh L.X.Q (chồng chị C) đã có một đời vợ, còn chị C thì cũng đã một lần "đứt gánh". Những tưởng sau lần tan vỡ hạnh phúc thì anh Q sẽ thay đổi tính tình, nhưng ngựa quen đường cũ, anh này suốt ngày đánh vợ", một người dân kể.

Được biết, tối 20/1, chị C bị chồng chốt cửa đánh, hàng xóm nghe tin chạy qua nhưng không vào được. Lúc này, bên trong nhà tiếng chị C van xin chồng vẫn văng vẳng ra ngoài. Tuy nhiên, do chuyện vợ chồng chị C va chạm xảy ra như cơm bữa nên hàng xóm cũng chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng một chút rồi lại quay về nhà. "Nghe tiếng ồn ào từ nhà chị C, chúng tôi biết ngay là chị bị chồng đánh. Khi đó, vài người hàng xóm chạy sang định can ngăn nhưng căn nhà đã bị khóa trái cửa nên họ đành ra về. Sáng 21/1, chúng tôi nhận được tin chị C đã tử vong", một người dân chia sẻ.

Chị Cao Thị Hồng (chị gái của nạn nhân C, người trực tiếp tắm rửa trước lúc khâm liệm cho em) cho biết: “Cái chết của em gái tôi không bình thường khiến gia đình vô cùng đau xót. Chồng em gái tôi hay uống rượu, mỗi lần say là mang vợ ra đánh đập. Tôi không biết rõ nguyên nhân cái chết của em nhưng khi tắm rửa cho C thì phát hiện má và vùng thái dương bên phải thâm tím, lưng, đùi có nhiều vết lằn thâm đen, bụng trướng to, đặc biệt trên cổ có vết thâm đen giống như bị dây siết. Sau khi lo xong hậu sự cho em gái, tôi có hỏi về việc đêm hôm trước Q đánh C. Không hề giấu, Q thừa nhận do vợ chồng mâu thuẫn nên tối hôm trước có tát vợ vài cái. Sau đó Q đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì phát hiện C tự tử bằng cách treo cổ. Tôi thấy có rất nhiều điểm không bình thường trước cái chết của em gái. Rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của em tôi”.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra

Ngồi bên cạnh, anh Cao Bá Tùng (em trai chị C) nghẹn ngào: “Trước lúc mất, chị gái tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Do chị thường xuyên bị chồng đánh nên nhiều lần gia đình khuyên chị li hôn, nhưng vì thương các con khổ khi không có bố mẹ nên chị ấy nhẫn nhịn chịu đựng suốt thời gian qua. Khoảng 9h sáng 21/1, gia đình nhận được tin chị ấy tử vong. Thương nhất là 2 đứa nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, đứa thứ hai mới tròn 2 tuổi. Giờ mẹ mất, không biết cuộc sống của 2 cháu sẽ ra sao? Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Nông Cống đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc”.

Ông Cao Bá Trịnh - Chủ tịch UBND xã Tân Khang cho biết thêm: “Anh Q ở địa phương không được bình thường cho lắm. Anh này hay đánh vợ. Hai người sống với nhau không đăng ký kết hôn. Vào sáng 21/1, anh Q thông báo cho người thân là chị C bị tử vong tại nhà riêng. Khi người thân chị C đến kiểm tra thì phát hiện trên thi thể nạn nhân có vết thương ở người và trên cổ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân chị C đã trình báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Nông Cống. Bước đầu kiểm tra cho thấy, chị C tử vong trong tình trạng treo cổ. Cơ quan công an đang điều tra để làm rõ việc chị C tử vong”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống được biết, sau khi nhận được thông tin về cái chết bất thường của chị C, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan công an sẽ thông báo kết quả đến các các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.