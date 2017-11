Nga ra mắt biến thể AK-103M mới quá phù hợp cho Việt Nam

Theo trang tin Army Recognition, Kalashnikov Concern - tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu của Nga vừa cho ra mắt biến thể hiện đại hóa của súng trường tấn công AK-103 là AK-103M và vẫn sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm, và cỡ đạn này tương đồng với cỡ đạn tiêu chuẩn trên những khẩu súng trường tấn công AK-47 và AKM đang được Việt Nam sử dụng. Nguồn ảnh: Getty Images. Với yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới, biến thể AK-103M mới là một lựa chọn rất đáng để Việt Nam quan tâm giữa các dòng súng trường tấn công tiên tiến hiện nay, nhất là khi nó khá tương thích với nền tảng hậu cần của quân đội ta hiện tại. Nếu không muốn nói là có thể đưa vào trang bị số lượng lớn trong thời gian ngắn. Nguồn ảnh: topwar.ru. Để chứng minh cho nhận định này ta có thể so sánh một số lợi thế trên AK-103M, một là việc nó sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm vốn đang được Việt Nam sử dụng rộng rãi, hai là AK-103M mang các thiết kế đặc trưng của dòng AK series đã khá quen thuộc với mỗi người lính Việt Nam và ba là dòng AK-103 từ lâu đã được đánh là một mẫu súng bền bỉ và đáng tin cậy trên chiến trường và thích hợp cho môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Và với những ưu điểm kể qua như trên, ta có thể thấy AK-103M là một trong những lựa chọn tốt cho Việt Nam trong việc hiện đại hóa trang bị nhưng vẫn đảm bảo được việc duy trì nền tảng hậu cần sẵn có, từ đó giúp cắt giảm tối đa chi phí phát sinh từ việc trang bị các loại vũ khí mới. Nhìn xa hơn là tự chủ trong việc chế tạo vũ khí dựa trên các nền tảng có sẵn. Nguồn ảnh: RusMilitary. Về thiết kế AK-103M có thiết kế gần như tương đồng với các phiên bản trước đó nhưng được bổ sung và cải tiến một vài chi tiết để phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng của binh sĩ trong tác chiến hiện đại, đây cũng là điều khiến dòng súng này luôn bị “thua thiệt” so với các mẫu súng của phương Tây trong các hợp đồng xuất khẩu trước đây. Trong ảnh trên cùng là biến thể AK-101M có thiết kế tương tự A-103M mới được Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu. Nguồn ảnh: The Firearm Blog. Theo đó ở biến thể nâng cấp của AK-103M nắp hộp khóa nòng của súng sẽ được cải tiến với việc tích hợp sẵn thanh rail tiêu chuẩn MIL-STD-1913 cho phép người dùng tích hợp lên súng các thiết bị hổ trợ bắn hiện đại. Bên cạnh đó, ốp tay phía trước súng cũng sẽ được trang bị MIL-STD-1913 ở tất cả các mặt cho phép gắn thêm tay cầm, đèn pin hay ngắm laser. Tuy nhiên, thước ngắm cơ khí tiêu chuẩn trên AK-103M vẫn được giữ nguyên như các phiên bản AK-103 trước đây. Nguồn ảnh: Thông số kỹ thuật của cơ bản của AK-103M: Trọng lượng chiến đấu 4.1kg chưa bao gồm hộp tiếp đạn, chiều dài tiêu chuẩn của súng là 940mm khi mở báng súng và 880mm khi gấp báng. Tốc độ bắn tiêu chuẩn của AK-103M là 6000 viên/phút. Súng có hai chế độ bắn là tự động và bán tự động với chiều dài nòng cơ sở 415mm. Nguồn ảnh: Ở biến thể nâng cấp báng súng của AK-103M cũng được thay đổi từ loại báng nhựa tổng hợp cố định sang loại báng nhựa tổng hợp cho phép tùy chỉnh độ dài của báng và dĩ nhiên vẫn là báng gấp. Ở phần đầu nòng, loa che lửa đầu nòng của AK-103M cũng được thay đổi cùng với đó là loại bỏ thanh thông nòng được đặt bên dưới nòng súng ở các biến thể AK-103 trước đó. Nguồn ảnh: Về vũ khí mở rộng trên AK-103M, nó vẫn được trang bị súng phóng lựu 40mm GP-34 hoặc lưỡi lê dạng dao tháo rời. Hộp tiếp đạn tiêu chuẩn của AK-103M vẫn 30 viên. Mẫu đạn tiêu chuẩn được sử dụng trên AK-103M là 7,62x39mm khá phổ biến trên thị trường vũ khí thế giới, cho phép bắn được cả đạn xuyên giáp Nguồn ảnh: Mặc dù có những lợi thế trên nhưng trong một lần tham gia đấu thầu gần đây của AK-103 tại Ấn Độ, mẫu súng này lại không thể đáp ứng các yêu cầu vô lý từ phía Ấn Độ cho một mẫu súng trường tấn công sử dụng đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm có thiết kế bằng kim loại hoàn toàn cũng như súng phải đi kèm bộ phụ kiện sửa chữa và cơ cấu bắn có thể tháo rời. Đây vốn là các nhược điểm trên các dòng AK series và đã được khắc phục triệt để trên AK-103M. Nguồn ảnh: Theo Công ty xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga, các yêu cầu trên của Ấn Độ chỉ xuất hiện ở các dòng súng trường tấn công kiểu cũ của Liên Xô trước đây như AK-47 hay AKM còn đối với súng trường tấn công hiện đại của Nga hiện nay không cần đến các chi tiết này bởi chúng đã được tối ưu hóa. Nguồn ảnh: mybb.ru Điều này một lần nữa tác động lớn đến số phận của AK-103 và cả biến thể mới nhất AK-103M khi chúng được hoàn thiện tốt hơn trước rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm được chỗ đứng trên thị trường. Dù vậy vẫn còn quá sớm để nói về số phận của AK-103M khi nó chỉ vừa xuất hiện và biết đâu trong tương lai gần dòng súng trường tấn công này lại trở lại và lợi hại hơn xưa. Nguồn ảnh: kupit-shp.ru. Mời độc giả xem video: Đặc nhiệm Venezuela luyện quân với súng trường tấn công AK-103. (Nguồn Quân đội Venezuela)

Theo trang tin Army Recognition, Kalashnikov Concern - tập đoàn chế tạo vũ khí hàng đầu của Nga vừa cho ra mắt biến thể hiện đại hóa của súng trường tấn công AK-103 là AK-103M và vẫn sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm, và cỡ đạn này tương đồng với cỡ đạn tiêu chuẩn trên những khẩu súng trường tấn công AK-47 và AKM đang được Việt Nam sử dụng. Nguồn ảnh: Getty Images. Với yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới, biến thể AK-103M mới là một lựa chọn rất đáng để Việt Nam quan tâm giữa các dòng súng trường tấn công tiên tiến hiện nay, nhất là khi nó khá tương thích với nền tảng hậu cần của quân đội ta hiện tại. Nếu không muốn nói là có thể đưa vào trang bị số lượng lớn trong thời gian ngắn. Nguồn ảnh: topwar.ru. Để chứng minh cho nhận định này ta có thể so sánh một số lợi thế trên AK-103M, một là việc nó sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm vốn đang được Việt Nam sử dụng rộng rãi, hai là AK-103M mang các thiết kế đặc trưng của dòng AK series đã khá quen thuộc với mỗi người lính Việt Nam và ba là dòng AK-103 từ lâu đã được đánh là một mẫu súng bền bỉ và đáng tin cậy trên chiến trường và thích hợp cho môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Và với những ưu điểm kể qua như trên, ta có thể thấy AK-103M là một trong những lựa chọn tốt cho Việt Nam trong việc hiện đại hóa trang bị nhưng vẫn đảm bảo được việc duy trì nền tảng hậu cần sẵn có, từ đó giúp cắt giảm tối đa chi phí phát sinh từ việc trang bị các loại vũ khí mới. Nhìn xa hơn là tự chủ trong việc chế tạo vũ khí dựa trên các nền tảng có sẵn. Nguồn ảnh: RusMilitary. Về thiết kế AK-103M có thiết kế gần như tương đồng với các phiên bản trước đó nhưng được bổ sung và cải tiến một vài chi tiết để phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng của binh sĩ trong tác chiến hiện đại, đây cũng là điều khiến dòng súng này luôn bị “thua thiệt” so với các mẫu súng của phương Tây trong các hợp đồng xuất khẩu trước đây. Trong ảnh trên cùng là biến thể AK-101M có thiết kế tương tự A-103M mới được Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu. Nguồn ảnh: The Firearm Blog. Theo đó ở biến thể nâng cấp của AK-103M nắp hộp khóa nòng của súng sẽ được cải tiến với việc tích hợp sẵn thanh rail tiêu chuẩn MIL-STD-1913 cho phép người dùng tích hợp lên súng các thiết bị hổ trợ bắn hiện đại. Bên cạnh đó, ốp tay phía trước súng cũng sẽ được trang bị MIL-STD-1913 ở tất cả các mặt cho phép gắn thêm tay cầm, đèn pin hay ngắm laser. Tuy nhiên, thước ngắm cơ khí tiêu chuẩn trên AK-103M vẫn được giữ nguyên như các phiên bản AK-103 trước đây. Nguồn ảnh: Thông số kỹ thuật của cơ bản của AK-103M: Trọng lượng chiến đấu 4.1kg chưa bao gồm hộp tiếp đạn, chiều dài tiêu chuẩn của súng là 940mm khi mở báng súng và 880mm khi gấp báng. Tốc độ bắn tiêu chuẩn của AK-103M là 6000 viên/phút. Súng có hai chế độ bắn là tự động và bán tự động với chiều dài nòng cơ sở 415mm. Nguồn ảnh: Ở biến thể nâng cấp báng súng của AK-103M cũng được thay đổi từ loại báng nhựa tổng hợp cố định sang loại báng nhựa tổng hợp cho phép tùy chỉnh độ dài của báng và dĩ nhiên vẫn là báng gấp. Ở phần đầu nòng, loa che lửa đầu nòng của AK-103M cũng được thay đổi cùng với đó là loại bỏ thanh thông nòng được đặt bên dưới nòng súng ở các biến thể AK-103 trước đó. Nguồn ảnh: Về vũ khí mở rộng trên AK-103M, nó vẫn được trang bị súng phóng lựu 40mm GP-34 hoặc lưỡi lê dạng dao tháo rời. Hộp tiếp đạn tiêu chuẩn của AK-103M vẫn 30 viên. Mẫu đạn tiêu chuẩn được sử dụng trên AK-103M là 7,62x39mm khá phổ biến trên thị trường vũ khí thế giới, cho phép bắn được cả đạn xuyên giáp Nguồn ảnh: Mặc dù có những lợi thế trên nhưng trong một lần tham gia đấu thầu gần đây của AK-103 tại Ấn Độ, mẫu súng này lại không thể đáp ứng các yêu cầu vô lý từ phía Ấn Độ cho một mẫu súng trường tấn công sử dụng đạn tiêu chuẩn 7,62x39mm có thiết kế bằng kim loại hoàn toàn cũng như súng phải đi kèm bộ phụ kiện sửa chữa và cơ cấu bắn có thể tháo rời. Đây vốn là các nhược điểm trên các dòng AK series và đã được khắc phục triệt để trên AK-103M. Nguồn ảnh: Theo Công ty xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga, các yêu cầu trên của Ấn Độ chỉ xuất hiện ở các dòng súng trường tấn công kiểu cũ của Liên Xô trước đây như AK-47 hay AKM còn đối với súng trường tấn công hiện đại của Nga hiện nay không cần đến các chi tiết này bởi chúng đã được tối ưu hóa. Nguồn ảnh: mybb.ru Điều này một lần nữa tác động lớn đến số phận của AK-103 và cả biến thể mới nhất AK-103M khi chúng được hoàn thiện tốt hơn trước rất nhiều nhưng vẫn không thể tìm được chỗ đứng trên thị trường. Dù vậy vẫn còn quá sớm để nói về số phận của AK-103M khi nó chỉ vừa xuất hiện và biết đâu trong tương lai gần dòng súng trường tấn công này lại trở lại và lợi hại hơn xưa. Nguồn ảnh: kupit-shp.ru. Mời độc giả xem video: Đặc nhiệm Venezuela luyện quân với súng trường tấn công AK-103. (Nguồn Quân đội Venezuela)