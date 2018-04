Loạt dự án bất động sản nào liên quan đến Vũ "nhôm"

Có 9 dự án tại Đà Nẵng liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm") mà Bộ công an đang tiến hành điều tra từ năm 2012. Các dự án trong danh sách bị điều tra gồm: Khu công viên An Đồn, khu đô thị Harbour Ville của Công ty cổ phần Đầu tư Mega, khu đất tại đường 2-9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch, dự án Phú Gia Compound, khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha), lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng, khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông, khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty I.V.C (4,5 ha).



Dưới đây là một số dự án có sự góp vốn của ông Phan Văn Anh Vũ hoặc của người nhà ông Vũ Nhôm.