Toyota Rush giá 336 triệu đồng tại Indonesia sắp về Việt Nam?

Theo một số nguồn tin không chính thức, do vướng quy định từ Nghị định 116 - xe Toyota Rush mới cùng những mẫu ôtô nhập khẩu khác từ Indonesia như Wigo và Fortuner chưa thể nhập về. Những chiếc Rush đầu tiên được đưa về nước dưới dạng thử nghiệm, tuy nhiên vẫn gặp trục trặc nên chưa thể hoàn thành việc thông quan. Tuy nhiên, rất có thể trong thời gian tới Toyota tại Việt Nam sẽ đưa mẫu xe giá rẻ Rush mới về phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là mẫu xe mang đậm hai phong cách MPV và SUV sở hữu 7 chỗ ngồi, diện mạo bên ngoài của xe khá giống với “người anh em” Fortuner. Do phiên bản mới sở hữu 7 chỗ ngồi thay vì 5 như trước đây nên nó có kích thước nhỉnh hơn phiên bản cũ. Cụ thể, chiều dài 4.435 mm, chiều rộng 1.695 mm và chiều cao 1.705 mm, với chiều dài cơ sở 2.685 mm. Xe sở hữu đèn pha LED phía trước và đèn hậu LED mới, lưới tản nhiệt màu đen mang lại cho xe một cái nhìn đặc biệt hơn. Một số chi tiết của xe bao gồm thân xe, vỏ bọc lốp dự phòng phía đuôi và vành sẽ có thêm logo biểu thị sự hợp tác giữa Toyota và thương hiệu TRD. Bên cạnh đó, các chi tiết ngoại thất cũng được làm mới, mạnh mẽ và sang trọng hơn nhiều so với phiên bản cũ từng ra mắt trước đây. Ngoài ra, nó còn được hãng xe Toyota trang bị gương chiếu hậu gập điện kèm xi-nhan led, bộ vành 16 inch và tùy chọn 17 inch dạng 5 chấu kép hình kim đồng hồ. Điểm mới trên Rush 2018 là hệ thống giảm xóc mới, kiểu thiết kế phù hợp với nhiều điệu kiện mặt đường, thời tiết và tần suất sử dụng. Trên bản Toyota Rush TRD Sportivo 2018, nội thất của xe sẽ bao gồm 2 tông màu, hệ thống giải trí DVD-AVX với màn hình cảm ứng 7 inch , cổng USB ở mọi hàng ghế, Miracast (HDMI không dây), duyệt web. Kết nối Bluetooth và hệ thống âm thanh được cung cấp bởi Waze. Mặc dù được định dạng thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ với mức giá rẻ, tuy nhiên những tính năng an toàn như chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc... cũng xuất hiện trên Toyota Rush phiên bản 2018 này. SUV 7 chỗ Toyota Rush 2018 thực tế là phiên bản song sinh của Daihatsu Terios và rất quen thuộc với khách hàng ở hai thị trường Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Nhưng trong khi phiên bản 2018 đồng nghĩa việc Terios đã ở thế hệ thứ ba, thì Rush mới sang thế hệ thứ hai. Tất cả phiên bản Toyota Rush 2018 đều sử dụng động cơ xăng Dual VVT-i 2NR mới 1,5L từ Avanza, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp cho ra công suất cực đại 141,4 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 136 Nm tại 4.200 vòng/phút. Tại thị trường Indonesia, giá bán khởi điểm của Toyota Rush 2018 từ 200 triệu IDR (gần 336 triệu đồng) đối với phiên bản tiêu chuẩn và 300 triệu IDR (gần 504 triệu đồng) trên biến thể cao cấp. Nếu được ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá tốt, đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Toyota Rush phiên bản 2018.

Theo một số nguồn tin không chính thức, do vướng quy định từ Nghị định 116 - xe Toyota Rush mới cùng những mẫu ôtô nhập khẩu khác từ Indonesia như Wigo và Fortuner chưa thể nhập về. Những chiếc Rush đầu tiên được đưa về nước dưới dạng thử nghiệm, tuy nhiên vẫn gặp trục trặc nên chưa thể hoàn thành việc thông quan. Tuy nhiên, rất có thể trong thời gian tới Toyota tại Việt Nam sẽ đưa mẫu xe giá rẻ Rush mới về phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là mẫu xe mang đậm hai phong cách MPV và SUV sở hữu 7 chỗ ngồi, diện mạo bên ngoài của xe khá giống với “người anh em” Fortuner. Do phiên bản mới sở hữu 7 chỗ ngồi thay vì 5 như trước đây nên nó có kích thước nhỉnh hơn phiên bản cũ. Cụ thể, chiều dài 4.435 mm, chiều rộng 1.695 mm và chiều cao 1.705 mm, với chiều dài cơ sở 2.685 mm. Xe sở hữu đèn pha LED phía trước và đèn hậu LED mới, lưới tản nhiệt màu đen mang lại cho xe một cái nhìn đặc biệt hơn. Một số chi tiết của xe bao gồm thân xe, vỏ bọc lốp dự phòng phía đuôi và vành sẽ có thêm logo biểu thị sự hợp tác giữa Toyota và thương hiệu TRD. Bên cạnh đó, các chi tiết ngoại thất cũng được làm mới, mạnh mẽ và sang trọng hơn nhiều so với phiên bản cũ từng ra mắt trước đây. Ngoài ra, nó còn được hãng xe Toyota trang bị gương chiếu hậu gập điện kèm xi-nhan led, bộ vành 16 inch và tùy chọn 17 inch dạng 5 chấu kép hình kim đồng hồ. Điểm mới trên Rush 2018 là hệ thống giảm xóc mới, kiểu thiết kế phù hợp với nhiều điệu kiện mặt đường, thời tiết và tần suất sử dụng. Trên bản Toyota Rush TRD Sportivo 2018, nội thất của xe sẽ bao gồm 2 tông màu, hệ thống giải trí DVD-AVX với màn hình cảm ứng 7 inch , cổng USB ở mọi hàng ghế, Miracast (HDMI không dây), duyệt web. Kết nối Bluetooth và hệ thống âm thanh được cung cấp bởi Waze. Mặc dù được định dạng thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ với mức giá rẻ, tuy nhiên những tính năng an toàn như chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc... cũng xuất hiện trên Toyota Rush phiên bản 2018 này. SUV 7 chỗ Toyota Rush 2018 thực tế là phiên bản song sinh của Daihatsu Terios và rất quen thuộc với khách hàng ở hai thị trường Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Nhưng trong khi phiên bản 2018 đồng nghĩa việc Terios đã ở thế hệ thứ ba, thì Rush mới sang thế hệ thứ hai. Tất cả phiên bản Toyota Rush 2018 đều sử dụng động cơ xăng Dual VVT-i 2NR mới 1,5L từ Avanza, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp cho ra công suất cực đại 141,4 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 136 Nm tại 4.200 vòng/phút. Tại thị trường Indonesia, giá bán khởi điểm của Toyota Rush 2018 từ 200 triệu IDR (gần 336 triệu đồng) đối với phiên bản tiêu chuẩn và 300 triệu IDR (gần 504 triệu đồng) trên biến thể cao cấp. Nếu được ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá tốt, đây chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Toyota Rush phiên bản 2018.