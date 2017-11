Hé lộ sự thật về thành phố Dubai giàu có nức tiếng

Dubai là thủ đô của các tỷ phú

Trong khoảng 5.000 tỷ phú giàu nhất thế giới, Dubai chỉ có 20 người trong danh sách này. Trên thực tế, thủ đô của các tỷ phú là Bắc Kinh, tiếp theo là New York. Dubai không có đói nghèo

Trái với suy nghĩ của hầu hết chúng ta, ở Dubai vẫn còn nhiều người nghèo khó. Mức lương của một công nhân nhập cư chỉ từ 200-350 USD. Trong khi đó, gói cước điện thoại di động đã là khoảng 30 đô là. Để sinh sống ở thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ này, nhiều người phải sống chung trong những căn phòng nhỏ hẹp (trung bình 5 người/phòng). Nơi lý tưởng để nuôi dạy trẻ

Hầu hết người di cư đều để con cái ở lại quê hương vì không thể chi trả tiền học phí ở Dubai. Học phí của một trường công lập là 100.000 USD trong 11 năm, trong khi học phí của trường đại học vô cùng đắt đỏ. Đặc biệt , khí hậu khắc nghiệt ở đây cũng không tốt cho sự phát triển của trẻ em. Dubai là một đất nước

Dubai là một thành phố, một trong 7 tiêu vương quốc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Dubai được biết đến là tiểu vương quốc có đông dân cư. Không có rượu ở Dubai

Chỉ những ai là khách du lịch và không theo đạo Hồi mới được phép uống rượu. Để mua được rượu, bạn phải có một thẻ đặc biệt hoặc thị thực du lịch. Bạn có thể thưởng thức đồ uống có cồn ở hầu hết các khách sạn, câu lạc bộ đêm và quán bar. Có khoảng 500 nơi như vậy ở Dubai. Không có chuyện thất nghiệp

Điều này hoàn toàn sai. Người nước ngoài không có thị thực làm việc sẽ bị trục xuất về nước trong vòng 30 ngày. Dubai chỉ có mùa hè, khí hậu vô cùng lý tưởng

Vào mùa xuân và mùa hè, nhiệt độ ở Dubai có thể lên tới 48 độ C và độ ẩm cao. Do có lượng bụi lớn trong không khí nên bầu trời đất nước này thường có màu tro xám. Tất cả mọi thứ đều được tự động hóa

Công nghệ có ở mọi nơi trong thành phố giàu có bậc nhất thế giới này: bến xe buýt có điều hòa, cây ATM có ở khắp mọi nơi, cảnh sát robot làm việc thay cho người và thậm chí cả tàu điện ngầm trong sân bay. Tuy nhiên, trái ngược với cuộc sống xa hoa của thành phố, ở các vùng nông thôn, hệ thống thoát nước đơn giản nhất cũng không có. Người dân nơi đây luôn thiếu nước sinh hoạt hằng ngày. Báo gấm và sư tử là thú cưng ở Dubai

Nuôi nhốt động vật hoang dã là hành động vi phạm pháp luật ở Dubai, theo quy định mới từ đầu năm nay. Nếu bị phát đi dạo với một chú báo hoặc sư tử ở Dubai, bạn có thể bị bỏ tù 6 tháng và bị phạt từ 2.700-138.000 USD. Hầu hết người dân địa phương đều nuôi mèo và họ không thích nuôi chó. Dubai chỉ có những tòa nhà chọc trời

Đây là một thành phố với nhiều sự đối lập, bên cạnh những tòa nhà chọc trời 163 tầng, những căn biệt thự cao tầng xa hoa vẫn còn những ngôi nhà một tầng đơn sơ. Đến Dubai, bạn có thể dễ dàng thấy được hình ảnh trái ngược không mấy xa lạ này. Dubai chủ yếu chỉ có người Ả Rập

91% dân số Dubai đến từ các quốc gia khác. Người dân địa phương chỉ chiếm khoảng 9%. Có khoảng 25% dân số Dubai là người Ấn Độ. Họ thường làm tại các công trường xây dựng hoặc tại các nhà máy. Dubai giàu lên nhờ dầu mỏ

Trước khi trở thành cường quốc dầu mỏ, công việc chính giúp người dân Dubai thu lợi là buôn bán ngọc trai. Ngọc trai được coi là một phần trong lịch sử phát triển kinh tế của Dubai, có mặt ở hầu hết viện bảo tàng và trung tâm văn hóa.

