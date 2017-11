"Bật mí" về ngày Online Friday duy có ở Việt Nam

Online Friday - Ngày mua sắm trực tuyến là sự kiện thường niên dành riêng cho ngành thương mại điện tử của Việt Nam được Bộ Công Thương tổ chức vào thứ Sáu đầu tiên của tháng 12 hàng năm. Ảnh: Vecita. Ngày 5/12/2014 là lần đầu tiên Online Friday được tổ chức. Ảnh: Tinmoi. Tương tự Black Friday ở Mỹ, Online Friday mang tới nhiều sản phẩm với mức giá khuyến mại hấp dẫn, giảm giá "khủng". Ảnh: Thesaigontimes. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia Online Friday là doanh nghiệp trong nước với nhiều mặt hàng đa dạng. Ảnh: Bongdanet. Online Friday 2016 có hơn 3.000 doanh nghiệp, trong đó 200 doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường bán lẻ đã tham gia với hơn 370.000 khuyến mãi. Ảnh: Tinhte. Doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 967 tỷ đồng, tăng gấp 2,24 so với ngày trung bình trong năm. Ảnh: Dân Việt. Trong ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2015 có 701.607 đơn hàng được đặt mua. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp tham gia chương trình hơn 579,81 tỷ đồng, tăng 4,98 lần so với ngày trung bình trong năm. Ảnh: Onlinefriday. Ngày mua sắm trực tuyến 2014, tổng giá trị hàng hóa giao dịch của các doanh nghiệp tham gia đạt khoảng 154 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với ngày trung bình trong năm. Số đơn hàng ước tính 160.055 đơn, tăng hơn 3 lần so với mức bình quân. Ảnh: Onlinefriday.Online Friday 2017 là năm thứ 4 chương trình được tổ chức. Dự kiến số doanh nghiệp tham gia sẽ lên đến trên 3.000 doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp bán lẻ lớn, uy tín, các nhà sản xuất...Ảnh: Thông tin công nghệ. Online Friday 2017 sẽ diễn ra trong 24h ngày 1/12 tới. Ban tổ chức và các doanh nghiệp đặt mục tiêu trong 24h bán hàng trực tuyến Online Friday 2017 đạt tổng doanh số hơn 1500 tỷ đồng, với 1 triệu đơn hàng thành công, trên 3 triệu lượt truy cập và 20 triệu lượt tương tác. Ảnh: Kinhtedothi. Sản phẩm giá đáng chú ý nhất trên website Online Friday 2017 vừa được Ban tổ chức thông báo là iPhone X (4.990.000 đồng), xe đạp điện Anbico (0 đồng), điều hòa Nagakawa 999.000 đồng. Ảnh: Onlinefriday. Video: Online Friday - Ngày hội mua sắm tuyệt vời (Nguồn Tin Tức VTV24)

