Hương Tràm gần như mất thị giác, đi lại phải có người dìu

>>> Mời quý độc giả xem video "Hương Tràm hát ngẫu hứng". Nguồn Dân Việt:

Mới đây, ca sĩ Hương Tràm đã đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái về tình hình sức khoẻ của mình gây nhiều chú ý. Nữ ca sĩ tâm sự rằng mình bị viêm giác mạc sâu và hiện mắt phải của cô đang bị sưng khá nặng.



Liên hệ với Hương Tràm, cô cho biết do mình thường xuyên phải đeo kính áp tròng khi biểu diễn do cô vừa bị cận và loạn thị, kèm theo đó là lịch biểu diễn dày đặc nên mắt Hương Tràm đã bị viêm giác mạc. Cách đây vài ngày, cô đã được bác sĩ khuyến cáo không được dùng kính áp tròng nữa, nhưng do vướng phải một buổi lễ trao giải nên cô đã làm tình hình xấu đi.

Hương Tràm vốn đã có thị lực không tốt và thường xuyên phải đeo kính trong những lúc không đi diễn.

Hiện ca sĩ Hương Tràm được bác sĩ chẩn đoán là viêm giác mạc sâu, có thể để lại sẹo và giảm thị lực, bên cạnh đó là mắt phải bị sưng to và rất đau. Nữ ca sĩ 23 tuổi hiện rất lo lắng bởi thị lực của cô có thể giảm thêm, dù đã cận thị 3 độ và loạn thị 1 độ.

"Hiện tại mắt tôi lúc nào cũng nước mắt lã chã, không nhìn thấy gì mấy và đi lại phải có người dìu. Tôi rất lo lắng bởi vì lịch diễn vẫn phải đảm bảo, trong hôm nay cũng sẽ phải diễn hai nơi mà họ đều không cho huỷ, tôi chỉ có thể xin hát ít đi thôi", Hương Tràm chia sẻ.

Nữ ca sĩ gần như không bao giờ rời xa kính áp tròng mỗi khi lên sân khấu.

Cựu quán quân The Voice cũng gửi lời nhắn tới khán giả và fan của mình, mong mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ đôi mắt vì theo cô, "không gì khổ bằng bệnh về thị lực".