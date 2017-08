Pha That Luang: Nằm ở Viêng Chăn, thủ đô của Lào, tháp Pha That Luang là di tích quan trọng nhất của quốc gia này. Tòa tháp được bao phủ bằng vàng này là biểu tượng của Phật giáo và chủ quyền của Lào. Nó được xây dựng để cất giữ xương của Đức Phật. Đây là một trong những địa điểm hút du khách ở nước Lào. Ảnh: CNN. Vang Vieng: Bên ngoài thủ đô Viêng Chăn, Lào thu hút du khách đến những ngôi làng di sản như Vang Vieng. Khu vực này được biết đến với những ngọn núi đá vôi, những hang động và những đầm nước màu ngọc lam. Ảnh: CNN. Chùa Wat Sensoukharam: Nằm ở Luang Prabang, một trong những thành phố lâu đời nhất của Lào, ngôi đền Phật giáo này có từ thế kỷ 18. Wat Sensoukharam được biết đến với kiến trúc độc đáo, được xây dựng từ hơn 100.000 hòn đá lấy từ sông Mêkông. Ảnh: CNN. Thác nước Tad Fane: Nằm ở tỉnh Champasak, ở phía Tây Nam nước Lào, thác nước này đổ xuống từ độ cao khoảng 100 m trong một hẻm núi. Ảnh: CNN. Khu bảo tồn thiên nhiên Bokeo: Rừng nhiệt đới mù sương trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Bokeo có thể được quan sát từ một ngôi nhà trên cây ở rừng Gibbon Experience. Tại dự án bảo tồn này, du khách có thể trải nghiệm thế giới của những con khỉ đuôi dài từ các đài quan sát được xây dựng trong rừng. Ảnh: CNN. Công viên Đức Phật: Nằm ngay phía đông thủ đô Viêng Chăn, Công viên Đức Phật xinh đẹp chứa 200 pho tượng Phật với nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: CNN. Cánh đồng Chum: Khu vực bí ẩn này là nơi chứa hàng trăm chiếc chum, được chế tác dưới nền văn minh cổ đại vào khoảng năm 200 sau Công nguyên. Một số khu vực ở đây còn bị hạn chế đi lại , do những quả bom chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến tranh Đông Dương. Ảnh: CNN. Sông Mekông: Sông Mekong hùng vĩ tràn qua Lào, dọc theo biên giới với Thái Lan. Dọc theo sông, du khách sẽ tìm thấy Hang Pak Ou - đóng gói với hàng ngàn đền thờ Phật. Wat Phu hay chùa Núi là di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào. Đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Champasak, miền nam Lào, nằm dưới chân núi, không xa sông Mekong. Từ thế kỷ thứ 11, khu đền thờ Khmer-Hindu là nơi thờ phụng phổ biến. Ảnh: CNN. Làng Nong Kiau: Nằm trong rừng rậm rạp ở miền bắc Lào, làng Nong Kiau dễ dàng tiếp cận được bằng thuyền và thuyền kayak trên sông Nậmu. Đây cũng là địa điểm tuyệt vời để tản bộ ngắm cảnh, nhờ những hẻm núi hùng vĩ, những lối đi bộ nhỏ và những hang đá vôi ở những ngọn đồi. Ảnh: CNN.

Pha That Luang: Nằm ở Viêng Chăn, thủ đô của Lào, tháp Pha That Luang là di tích quan trọng nhất của quốc gia này. Tòa tháp được bao phủ bằng vàng này là biểu tượng của Phật giáo và chủ quyền của Lào. Nó được xây dựng để cất giữ xương của Đức Phật. Đây là một trong những địa điểm hút du khách ở nước Lào. Ảnh: CNN. Vang Vieng: Bên ngoài thủ đô Viêng Chăn, Lào thu hút du khách đến những ngôi làng di sản như Vang Vieng. Khu vực này được biết đến với những ngọn núi đá vôi, những hang động và những đầm nước màu ngọc lam. Ảnh: CNN. Chùa Wat Sensoukharam: Nằm ở Luang Prabang, một trong những thành phố lâu đời nhất của Lào , ngôi đền Phật giáo này có từ thế kỷ 18. Wat Sensoukharam được biết đến với kiến trúc độc đáo, được xây dựng từ hơn 100.000 hòn đá lấy từ sông Mêkông. Ảnh: CNN. Thác nước Tad Fane: Nằm ở tỉnh Champasak, ở phía Tây Nam nước Lào, thác nước này đổ xuống từ độ cao khoảng 100 m trong một hẻm núi. Ảnh: CNN. Khu bảo tồn thiên nhiên Bokeo: Rừng nhiệt đới mù sương trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Bokeo có thể được quan sát từ một ngôi nhà trên cây ở rừng Gibbon Experience. Tại dự án bảo tồn này, du khách có thể trải nghiệm thế giới của những con khỉ đuôi dài từ các đài quan sát được xây dựng trong rừng. Ảnh: CNN. Công viên Đức Phật: Nằm ngay phía đông thủ đô Viêng Chăn, Công viên Đức Phật xinh đẹp chứa 200 pho tượng Phật với nhiều kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Ảnh: CNN. Cánh đồng Chum: Khu vực bí ẩn này là nơi chứa hàng trăm chiếc chum, được chế tác dưới nền văn minh cổ đại vào khoảng năm 200 sau Công nguyên. Một số khu vực ở đây còn bị hạn chế đi lại , do những quả bom chưa nổ còn sót lại từ cuộc chiến tranh Đông Dương. Ảnh: CNN. Sông Mekông: Sông Mekong hùng vĩ tràn qua Lào, dọc theo biên giới với Thái Lan. Dọc theo sông, du khách sẽ tìm thấy Hang Pak Ou - đóng gói với hàng ngàn đền thờ Phật. Wat Phu hay chùa Núi là di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào. Đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Champasak, miền nam Lào, nằm dưới chân núi, không xa sông Mekong. Từ thế kỷ thứ 11, khu đền thờ Khmer-Hindu là nơi thờ phụng phổ biến. Ảnh: CNN. Làng Nong Kiau: Nằm trong rừng rậm rạp ở miền bắc Lào, làng Nong Kiau dễ dàng tiếp cận được bằng thuyền và thuyền kayak trên sông Nậmu. Đây cũng là địa điểm tuyệt vời để tản bộ ngắm cảnh, nhờ những hẻm núi hùng vĩ, những lối đi bộ nhỏ và những hang đá vôi ở những ngọn đồi. Ảnh: CNN.