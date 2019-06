Đọc vị ngôn ngữ cơ thể để biết tình cảm thực sự của nàng

Cô ấy làm theo hành động của bạn

Theo các chuyên gia, một người vô thức bắt chước chuyển động của người khác khi họ muốn kết nối với đối phương. Nếu bạn bắt gặp bạn gái làm theo hành động của bạn thường xuyên, hãy coi ngôn ngữ cơ thể này là một dấu hiệu tốt bởi vì điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn muốn kết nối với bạn ở mức độ tình cảm. Cô ấy đưa chân về phía bạn

Theo các nghiên cứu, một người phụ nữ cảm thấy thoải mái nếu cô ấy hướng chân về phía anh chàng mà cô ấy chú ý khi ngồi. Điều này cũng chỉ ra rằng cô ấy không coi người đó là mối đe dọa và do đó thoải mái khi ở bên anh ta. Vì vậy, lần tới bạn hãy chú ý xem bàn chân của cô ấy có hướng về phía bạn hay không.Cô ấy thường đỏ mặt

Có một lý do khiến mọi người đỏ mặt. Đỏ mặt được gây ra bởi lưu lượng máu đến má tăng lên và có thể là do nhiều yếu tố cả về thể chất (như hoạt động thể chất mạnh mẽ, đứng ngoài trời nóng,…) và cảm xúc. Nếu bạn bắt gặp bạn gái của bạn đỏ mặt thường xuyên, đó có thể là do sự hấp dẫn tuyệt đối và sự phấn khích khi ở bên bạn. Nhưng cũng có thể có một ngoại lệ, nếu bạn khiến cô ấy tức giận, cô ấy cũng sẽ đỏ mặt. Khi ở trong một nhóm cô ấy thường giao tiếp bằng mắt với bạn

Bạn gái của bạn cư xử thế nào khi cả hai bạn ở trong một nhóm cũng có rất nhiều vấn đề. Nếu cô ấy liên tục phớt lờ bạn và trò chuyện vui vẻ hơn với những người khác trong nhóm, hãy coi đây là một dấu hiệu không tốt. Tuy nhiên, dù ở giữa những người khác, nếu bạn thường bắt gặp cô ấy cố gắng giao tiếp bằng mắt với bạn, điều đó có nghĩa là cô ấy chú ý đến bạn trong đám đông. Cô ấy không chạm vào bạn

Khi hai người có mối quan hệ lâu dài, họ coi nhau là điều bình thường. Và không phản ứng với sự đụng chạm cơ thể của đối phương có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu bạn gái của bạn ngừng không chạm vào bạn bạn, đã đến lúc mối quan hệ của bạn đang bước đến bờ vực. Cô ấy không đáp lại khi bạn trò chuyện

Bạn có thường xuyên phải lặp lại những gì bạn nói trong khi trò chuyện với bạn gái không? Nếu điều này đã trở thành một chuyện thường xuyên, nó có nghĩa là sự chú ý của cô ấy đang ở nơi khác. Có lẽ, cô ấy đã bắt đầu mất hứng thú với những cuộc trò chuyện với bạn. Hành động trong tiềm thức này lớn hơn những lời nói về cảm xúc của cô ấy.

