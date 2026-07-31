Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hệ thống phanh ABS giúp giảm tới 29% tai nạn xe máy tại Việt Nam

Dữ liệu từ 3 nghiên cứu mới công bố cho thấy việc phổ cập phanh ABS trên môtô, xe máy có thể giúp giảm tới 29% các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: hia sẻ về Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên xe máy.

Tổ chức AIP Foundation phối hợp cùng Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng (ACST) vừa chính thức công bố kết quả của chuỗi ba nghiên cứu chuyên sâu về Hệ thống Chống Bó Cứng Phanh dành cho môtô, xe gắn máy (M-ABS) tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia kỹ thuật và tổ chức quốc tế.

2.jpg
Hệ thống phanh ABS giúp giảm tới 29% tai nạn xe máy tại Việt Nam.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu thực tiễn trong nước, tạo nền tảng vững chắc cho công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cũng như thúc đẩy đối thoại chính sách về an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 79 triệu xe máy đăng ký, chiếm 91,4% tổng số phương tiện cơ giới đường bộ. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển cá nhân mà còn là công cụ mưu sinh chính của đông đảo người dân và dự kiến tiếp tục được lựa chọn sử dụng trong 15-20 năm tới.

3.jpg

Tuy nhiên, tai nạn giao thông liên quan đến xe máy hiện chiếm tới 60-70% tổng số vụ tai nạn đường bộ. Trong đó, va chạm giữa xe máy và ô tô chiếm 56,2%, va chạm giữa hai xe máy chiếm 18,4%; xét theo sơ đồ va chạm thì va chạm phía sau và cùng chiều chiếm tỷ lệ cao nhất với 42,9%.

Trên cơ sở phân tích dữ liệu thực tế từ 5.366 vụ tai nạn giao thông trên 6 tuyến quốc lộ trọng điểm và 150 vụ việc qua video camera giám sát, dự án chỉ ra rằng việc trang bị phanh ABS giúp giảm từ 22,4% đến 28,8% số vụ tai nạn, giảm 22,3% đến 28,7% số người tử vong và giảm 21,8% đến 28,5% số người bị thương.

4.jpg

Khi đối chiếu kiểm chứng với hệ số nghiên cứu từ Ấn Độ và Indonesia, khả năng giảm số vụ tai nạn thậm chí có thể đạt từ 28,6% đến 32,7%. Đánh giá chuyên sâu cho thấy công nghệ phanh ABS có tiềm năng ngăn chặn hoặc giảm nhẹ mức độ thương tích trong 61-72% các tình huống phanh khẩn cấp thực tế.

Nghiên cứu cũng tiến hành phân tích chi phí và lợi ích (CBA) giai đoạn 2025-2040 theo hai kịch bản chính sách: bắt buộc trang bị ABS cho xe từ 125cc trở lên (hoặc xe điện từ 11 kW) và áp dụng theo lộ trình cho toàn bộ xe từ 50cc trở lên (hoặc xe điện từ 4 kW). Kết quả sơ bộ khẳng định phương án áp dụng cho dòng xe từ 50cc trở lên mang lại tỷ số lợi ích trên chi phí cao hơn, nhờ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho xã hội.

5.jpg

Song song đó, kết quả khảo sát dư luận trên 1.247 người dân tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận sự đồng thuận rất cao với 88,7% ý kiến ủng hộ việc ban hành quy chuẩn bắt buộc trang bị phanh ABS. Mặc dù yếu tố giá thành xe tăng lên vẫn là rào cản đối với 72,3% người chưa sử dụng, có tới 85% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm chi phí, chủ yếu ở mức dưới 2,5 triệu đồng để sở hữu phương tiện an toàn hơn.

Việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu toàn diện về kỹ thuật, kinh tế và xã hội lần này tạo nền tảng khoa học vững chắc hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách, thúc đẩy áp dụng quy chuẩn phanh an toàn cho xe máy tại Việt Nam trong thời gian tới.

1.jpg

Đánh giá về tầm quan trọng của chuỗi nghiên cứu, ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc ACST, nhận định đây là bước tiến toàn diện trong việc kết hợp dữ liệu tai nạn thực tế với khảo sát xã hội học, tạo điểm tựa khoa học vững chắc cho công tác xây dựng chính sách. Đồng quan điểm, ông Lê Tiên Phong, Giám đốc Quốc gia AIP Foundation tại Việt Nam, nhấn mạnh các chính sách an toàn giao thông bền vững phải được xây dựng trên bằng chứng thực tiễn để bảo vệ tối đa tính mạng và sức khỏe người dân.

#Hệ thống phanh ABS trên xe máy #phanh ABS giúp giảm tới 29% tai nạn #xe máy tại Việt Nam #phanh ABS #tai nạn xe máy #an toàn giao thông

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Yamaha XMAX ABS 2026 nâng cấp, giá khoảng 122 triệu đồng

Hãng xe Yamaha mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe tay ga maxiscooter XMAX ABS 2026 phiên bản nâng cấp mới tại thị trường Nhật Bản.

10-5342.jpg
Yamaha XMAX ABS 2026 không phải là phiên bản thay đổi toàn diện nhưng vẫn đủ hấp dẫn với khách hàng. So với thế hệ trước, Yamaha đã thực hiện một số tinh chỉnh nhẹ nhằm tối ưu trọng lượng, giảm khoảng 800 gram, đồng thời cải tiến một số chi tiết như hệ thống xả và các tấm ốp nhằm hoàn thiện hơn tổng thể thiết kế.
9-1057.jpg
Về tổng thể, xe vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng XMAX với các đường nét sắc sảo, thân xe lớn và tư thế lái thoải mái. Điểm nhấn của thế hệ mới nằm ở cụm đèn trước và đèn hậu được tạo hình theo cảm hứng chữ “X”.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Yamaha Tricity 300 ABS 2026 từ 174 triệu đồng - xe ga 3 bánh siêu an toàn

Mẫu xe tay ga ba bánh Yamaha Tricity 300 ABS vừa được cập nhật phiên bản nâng cấp 2026 tại thị trường quê nhà Nhật Bản với những tính năng siêu an toàn.

3-190.jpg
Yamaha Tricity 300 ABS được hãng xe Nhật phát triển như một phương tiện di chuyển hằng ngày đề cao sự ổn định, an toàn và tính thực dụng, đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc, đường trơn trượt hoặc bề mặt đường không đồng đều. Điểm nổi bật nhất của xe nằm ở công nghệ LMW (Leaning Multi Wheel), cho phép cụm hai bánh trước hoạt động song song nhưng vẫn có khả năng nghiêng tự nhiên khi vào cua.
4-517.jpg
Nhờ công nghệ LMW, xe mang lại cảm giác cân bằng vượt trội so với xe tay ga hai bánh thông thường, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt và cảm giác lái quen thuộc của một chiếc xe máy. Hệ thống này không chỉ giúp tăng độ bám đường mà còn cải thiện đáng kể sự tự tin cho người lái trong các tình huống phanh gấp hoặc khi di chuyển trên mặt đường kém ổn định.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Yamaha PG-1 ABS 2025 mang bản sắc Việt lan tỏa mọi cung đường

Yamaha PG-1 ABS 2025 được hãng xe Nhật Bản ví như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá - từ đô thị cho đến những cung đường vùng núi hiểm trở.

Video: Xem chi tiết xe máy Yamaha PG-1 ABS 2025 mới.

PG-1 ABS 2025 được định hình như “người bạn đồng hành” trên mọi hành trình khám phá. Lấy cảm hứng từ bản sắc vùng miền, mẫu xe mang thông điệp “Rực rỡ phiêu du”, kết hợp giữa thiết kế retro-scrambler và công nghệ hiện đại, hướng đến trải nghiệm lái vừa cá tính vừa đậm chất văn hóa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới