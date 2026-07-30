Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á - "xịn sò" hơn, từ 520 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á - "xịn sò" hơn, từ 520 triệu đồng

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).

Nguyễn Anh
Đây là lần đầu tiên Seltos thế hệ mới được ra mắt tại Indonesia, khoảng bảy tháng sau màn ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. Tại Indonesia, Kia Seltos 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Trendy, Prestige+ ADAS và GT Line. Giá bán lần lượt là 359 triệu rupiah, 417 triệu rupiah và 469 triệu rupiah (tương đương khoảng 520-680 triệu đồng).
Đây là lần đầu tiên Seltos thế hệ mới được ra mắt tại Indonesia, khoảng bảy tháng sau màn ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2025. Tại Indonesia, Kia Seltos 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm Trendy, Prestige+ ADAS và GT Line. Giá bán lần lượt là 359 triệu rupiah, 417 triệu rupiah và 469 triệu rupiah (tương đương khoảng 520-680 triệu đồng).
Về ngoại hình, Kia Seltos 2026 được phát triển trên nền tảng K3 và có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Xe dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm, cao từ 1.630 - 1.635 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm. Mẫu SUV mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" của Kia với kiểu dáng vuông vức hơn.
Về ngoại hình, Kia Seltos 2026 được phát triển trên nền tảng K3 và có kích thước lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Xe dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm, cao từ 1.630 - 1.635 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.690 mm. Mẫu SUV mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" của Kia với kiểu dáng vuông vức hơn.
Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng dải đèn định vị LED "Star Map". Tay nắm cửa dạng ẩn, cụm đèn hậu đặt dọc nối liền bằng thanh LED kéo dài cũng là những điểm nhấn đáng chú ý trên ngoại thất.
Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng dải đèn định vị LED "Star Map". Tay nắm cửa dạng ẩn, cụm đèn hậu đặt dọc nối liền bằng thanh LED kéo dài cũng là những điểm nhấn đáng chú ý trên ngoại thất.
Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên Gamma II Smartstream 1.5L, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Intelligent Variable Transmission (IVT), sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.
Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên Gamma II Smartstream 1.5L, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Intelligent Variable Transmission (IVT), sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.
Ở phiên bản tiêu chuẩn Trendy, Seltos được trang bị mâm hợp kim 17 inch, đèn pha LED đa phản xạ, đèn hậu LED, màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, ghế bọc kết hợp vải và da nhân tạo, ghế trước chỉnh cơ, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40.
Ở phiên bản tiêu chuẩn Trendy, Seltos được trang bị mâm hợp kim 17 inch, đèn pha LED đa phản xạ, đèn hậu LED, màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, ghế bọc kết hợp vải và da nhân tạo, ghế trước chỉnh cơ, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40.
Ngoài ra, Kia Seltos 2026 tiêu chuẩn còn được trang bị điều hòa chỉnh tay, chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa, màn hình giải trí 8 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.
Ngoài ra, Kia Seltos 2026 tiêu chuẩn còn được trang bị điều hòa chỉnh tay, chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa, màn hình giải trí 8 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.
Ở phiên bản Prestige+ ADAS, xe Kia Seltos 2026 còn được bổ sung ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông gió, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình giải trí 12,3 inch cùng cảm biến đỗ xe phía trước.
Ở phiên bản Prestige+ ADAS, xe Kia Seltos 2026 còn được bổ sung ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông gió, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình giải trí 12,3 inch cùng cảm biến đỗ xe phía trước.
Đúng như tên gọi, phiên bản này còn sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng Stop &amp; Go, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và bám làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, giới hạn tốc độ và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau.
Đúng như tên gọi, phiên bản này còn sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và bám làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, giới hạn tốc độ và cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau.
Phiên bản cao cấp nhất GT Line tiếp tục được nâng cấp với mâm hợp kim 18 inch, đèn pha LED Projector, đèn sương mù LED, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây, gạt mưa tự động, hệ thống âm thanh Bose 8 loa,...
Phiên bản cao cấp nhất GT Line tiếp tục được nâng cấp với mâm hợp kim 18 inch, đèn pha LED Projector, đèn sương mù LED, cửa sổ trời toàn cảnh, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, sạc điện thoại không dây, gạt mưa tự động, hệ thống âm thanh Bose 8 loa,...
Ngoài ra, bản cao cấp nhất GT Line còn được trang bị camera 360 độ và tính năng hiển thị hình ảnh điểm mù trên bảng đồng hồ khi người lái bật đèn báo rẽ. Đây là phiên bản sở hữu đầy đủ nhất các trang bị tiện nghi và công nghệ trong dải sản phẩm Kia Seltos 2026.
Ngoài ra, bản cao cấp nhất GT Line còn được trang bị camera 360 độ và tính năng hiển thị hình ảnh điểm mù trên bảng đồng hồ khi người lái bật đèn báo rẽ. Đây là phiên bản sở hữu đầy đủ nhất các trang bị tiện nghi và công nghệ trong dải sản phẩm Kia Seltos 2026.
Tại Indonesia, Kia Seltos 2026 có sáu tùy chọn màu sơn ngoại thất và được áp dụng chế độ bảo hành xe 7 năm hoặc 200.000 km, cùng chương trình bảo dưỡng miễn phí trong 4 năm. Hiện Kia chưa công bố kế hoạch phân phối Seltos thế hệ mới tại các thị trường Đông Nam Á khác.
Tại Indonesia, Kia Seltos 2026 có sáu tùy chọn màu sơn ngoại thất và được áp dụng chế độ bảo hành xe 7 năm hoặc 200.000 km, cùng chương trình bảo dưỡng miễn phí trong 4 năm. Hiện Kia chưa công bố kế hoạch phân phối Seltos thế hệ mới tại các thị trường Đông Nam Á khác.
VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Seltos 2026 thế hệ mới.
Nguyễn Anh
#Kia Seltos 2026 mới #Kia Seltos 2026 ra mắt Đông Nam Á #Kia Seltos 2026 về Việt Nam #giá xe Kia Seltos 2026 #Kia Seltos thế hệ mới #xe SUV Kia Seltos 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT