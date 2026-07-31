[INFOGRAPHIC] Kodak EC35, Máy ảnh phim nắp trượt mang hơi thở thập niên 90

Kodak EC35 là mẫu máy ảnh phim 35mm mới do Reto phát triển dưới giấy phép Kodak, nổi bật với thiết kế nắp trượt hoài cổ và thao tác đơn giản.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Chiếc điện thoại cũ không chỉ là thiết bị lỗi thời mà còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và những dấu mốc cuộc đời khiến nhiều người đàn ông không nỡ từ bỏ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Honda đã giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Super-One 2026 mới và đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.
Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Hyundai đã ra mắt mẫu xe ý tưởng Neira, mẫu MPV điện đầu tiên được phát triển riêng cho thị trường Indonesia.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, Toyota đã ra mắt Veloz Hybrid. Xe có giá bán từ 303-389 triệu rupiah (khoảng 440-565 triệu đồng).
Chi phí bản quyền Windows, yêu cầu vận hành và sự thay đổi thói quen chơi game khiến nhiều quán net từng gắn với thế hệ 8x 9x gặp khó khăn.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe MPV lai SUV XL7.
Dữ liệu từ 3 nghiên cứu mới công bố cho thấy việc phổ cập phanh ABS trên môtô, xe máy có thể giúp giảm tới 29% các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam.
Microsoft được cho là đang tiến hành một loạt thay đổi lớn nhằm cải thiện và mở rộng ứng dụng Phone Link, tăng cường tích hợp sâu hơn với hệ điều hành Android.
Một chi tiết thú vị trong đoạn teaser của Google về Pixel 11 Pro cho thấy thanh camera của mẫu smartphone này có dải đèn led màu sắc ẩn chứa tính năng nào đó.
Mẫu "xe hộp diêm" BYD Racco có giá rẻ hơn Nissan và Mitsubishi, nhưng quy định trợ cấp của Nhật Bản khiến cả hai đối thủ nội địa có giá lăn bánh rẻ hơn.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xác định AI là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng lạm phát hiện tại.
Thay vì sử dụng lớp ngụy trang đắt đỏ hoặc công nghệ tàng hình tiên tiến, chiếc drone này chỉ cần sử dụng các thao tác quay bất thường để đánh lừa thị giác.
Thu nhập tới 200 USD mỗi giờ khiến nghề huấn luyện AI trở thành công việc trong mơ với nhiều người.
Hãng xe sang Audi vừa cho ra mắt mẫu SUV cỡ lớn Q9 2027 sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng xe chạy thử. Xe có cửa mở điện, mái kính toàn cảnh tới hơn 1,5 m².
Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn 1 giọt xăng, dự kiến ra mắt vào hôm nay vào 30/7.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026, Kia đã ra mắt Seltos 2026 tại thị trường Indonesia, xe có giá bán từ 359 triệu rupiah (khoảng 520 triệu đồng).
Những lỗi trên hệ thống chứng nhận khởi động an toàn của Microsoft được dùng cho Linux lẫn Windows tồn tại suốt hơn 1 thập kỷ chỉ mới được ESET phát hiện.
Nhiều người vô tình duy trì những thói quen sạc pin sai cách khiến iPhone nhanh chai, giảm tuổi thọ và tiềm ẩn nguy cơ hỏng hóc. Đây là 4 lỗi cần tránh ngay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho biết, Nhà Trắng đã đặt mua 250 chiếc Cadillac Escalade để bổ sung cho đội xe hộ tống của Mật vụ Mỹ (Secret Service).