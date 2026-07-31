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[INFOGRAPHIC] Kodak EC35, Máy ảnh phim nắp trượt mang hơi thở thập niên 90

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Kodak EC35, Máy ảnh phim nắp trượt mang hơi thở thập niên 90

Kodak EC35 là mẫu máy ảnh phim 35mm mới do Reto phát triển dưới giấy phép Kodak, nổi bật với thiết kế nắp trượt hoài cổ và thao tác đơn giản.

Thiên Trang
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#Kodak #máy ảnh phim #EC35 #thập niên 90 #máy ảnh cổ điển #phim 35mm

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