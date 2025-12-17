Xuyên đêm cấp cứu giành lại đôi chân cho nam thanh niên bị tắc mạch chi

Giữa đêm khuya, khoa Cấp cứu tiếp nhận, Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á Long An tiếp nhận nam thanh niên 17 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn xe máy: gãy hở xương đùi phải, mô mềm dập nát, bàn chân lạnh trắng, tưới máu kém, đối mặt nguy cơ hoại tử chi trong vài giờ.

Sau khi được chuyển khẩn đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, kết quả chụp X-quang và CT mạch máu, ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng:

Hình ảnh xương gãy, tắc mạch trên phim chụp - Ảnh BVCC

Gãy phức tạp 1/3 giữa xương đùi phải, có mảnh rời.

Tắc hoàn toàn động mạch đùi phải đoạn 1/3 giữa dài khoảng 120 mm, dòng chảy xuống chân chỉ còn nhờ tuần hoàn bàng hệ.

Tắc động mạch chày trước và chày sau gần vị trí xuất phát.

Dập rách phần mềm, tụ máu, có khí vùng 1/3 đùi và 1/3 trên cẳng chân phải.

Cuộc hội chẩn khẩn giữa các chuyên gia hệ thống Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á được triển khai ngay lập tức. Ê-kíp quyết định mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong phòng mổ, bác sĩ tiến hành mở rộng vết thương vùng đùi phải, làm sạch phần mô dập nát, lấy bỏ dị vật và rửa sạch vết thương. Ổ gãy nhiều mảnh của xương đùi cũng được cố định tạm bằng khung cố định ngoài.

Với phần động mạch đùi bị dập tắc, tiến hành cắt bỏ đoạn mạch tổn thương, đồng thời lấy tĩnh mạch hiển chân trái để ghép nối, tái lập lại dòng máu xuống chi. Kiểm tra bằng Doppler và chụp mạch ngay trên bàn mổ cho thấy lưu thông đã trở lại tốt.

Tiếp đó, ê-kíp chấn thương chỉnh hình khâu lại vết thương đùi, mở giải áp 4 khoang cẳng chân và cắt bỏ phần cơ dép hoại tử. Tổng lượng máu mất trong suốt quá trình mổ khoảng 500 ml.

Hình ảnh trên phim chân bệnh nhân trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Bảo Trung, Bác sĩ khoa Chấn Thương Chỉnh Hình cho biết: “Người bệnh nhập viện muộn, mất nhiều máu, mô mềm dập nát, xương đùi gãy nhiều mảnh khiến việc xử trí ban đầu rất khó khăn.

Đáng lo nhất là tổn thương động mạch đùi, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu chính xác cao. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai ê-kíp chấn thương chỉnh hình và mạch máu, cùng với quyết định phẫu thuật kịp thời, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công”.

Sau phẫu thuật, người bệnh được sử dụng thuốc chống đông, giảm đau, kháng viêm và được theo dõi sát tình trạng tuần hoàn chi. Ngay khi vừa ra khỏi phòng mổ, mạch và SpO₂ chân phải cải thiện rõ rệt, người bệnh đã có thể cử động nhẹ.

Thăm khám cho người bệnh trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Những ngày tiếp theo, vận động và cảm giác vùng chân của người bệnh tiến triển tốt và được các bác sĩ tiếp tục tiến hành vá da mỏng cho vùng cẳng chân. Hiện tại, da ghép cũng đã bám sống tốt.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, các vết thương sạch, tuần hoàn ổn định, khoang cẳng chân hồi phục tốt. Người bệnh đủ điều kiện xuất viện, trở lại sinh hoạt bình thường và tái khám định kỳ theo lời dặn của bác sĩ.