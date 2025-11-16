Hành trình giữ lại cánh tay trái cho cụ bà 93 tuổi ở Khánh Hoà

Cụ bà bị tắc hoàn toàn động mạch cánh tay trái do huyết khối, gây thiếu máu chi cấp tính, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi.

Ngày 16/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cụ bà T.T.H (93 tuổi, ở xã Ninh Phước) nhập viện trong tình trạng mất hoàn toàn vận động và cảm giác từ cánh tay đến bàn tay trái.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả chụp CT mạch máu cho thấy tắc hoàn toàn động mạch cánh tay trái do huyết khối, gây thiếu máu chi cấp tính, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi.

Cụ bà T.T.H sức khỏe đã ổn định trở lại.

Ngay sau đó, ê-kíp Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã tiến hành chụp mạch và nong bóng khai thông động mạch cánh tay trái dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Khi nong bóng tái thông, dòng chảy máu được khôi phục hoàn toàn đến vùng cẳng và bàn tay trái. Nhờ đó, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện hoàn toàn, mạch tay rõ, bàn tay hồng hào, tay ấm trở lại.

Sau quá trình điều trị tích cực, cánh tay, cẳng tay, bàn tay trái của bệnh nhân không chỉ được bảo tồn mà còn có dấu hiệu phục hồi cảm giác và vận động tốt.