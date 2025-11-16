Hà Nội

Sống Khỏe

Hành trình giữ lại cánh tay trái cho cụ bà 93 tuổi ở Khánh Hoà

Cụ bà bị tắc hoàn toàn động mạch cánh tay trái do huyết khối, gây thiếu máu chi cấp tính, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cụ bà T.T.H (93 tuổi, ở xã Ninh Phước) nhập viện trong tình trạng mất hoàn toàn vận động và cảm giác từ cánh tay đến bàn tay trái.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả chụp CT mạch máu cho thấy tắc hoàn toàn động mạch cánh tay trái do huyết khối, gây thiếu máu chi cấp tính, nếu không xử trí kịp thời sẽ dẫn đến hoại tử và cắt cụt chi.

cuu-song-canh-tay-1763201776007463930702.jpg
Cụ bà T.T.H sức khỏe đã ổn định trở lại.

Ngay sau đó, ê-kíp Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã tiến hành chụp mạch và nong bóng khai thông động mạch cánh tay trái dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Khi nong bóng tái thông, dòng chảy máu được khôi phục hoàn toàn đến vùng cẳng và bàn tay trái. Nhờ đó, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện hoàn toàn, mạch tay rõ, bàn tay hồng hào, tay ấm trở lại.

Sau quá trình điều trị tích cực, cánh tay, cẳng tay, bàn tay trái của bệnh nhân không chỉ được bảo tồn mà còn có dấu hiệu phục hồi cảm giác và vận động tốt.

Sống Khỏe

Phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân người Campuchia mắc hoại tử Fournier

Nam thanh niên người Campuchia mắc hoại tử Fournier, nguy cơ tử vong cao, đã thoát hiểm sau phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện Việt Nam.

Anh R.T.N (23 tuổi, quốc tịch Campuchia) vừa được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị, sưng đau tinh hoàn và sốt cao liên tục.

Trước đó, anh N. cho biết đã đi tiêm xơ búi trĩ tại cơ sở y tế địa phương. Sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy đau lan từ vùng hông xuống bìu trái, kèm mệt mỏi và chán ăn, cơn đau ngày càng dữ dội như bị xé toạc.

Sống Khỏe

Kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân người nước ngoài đau thắt ngực

Bệnh viện Vân Đồn đã kịp thời cấp cứu, chuyển tuyến an toàn cho bệnh nhân 45 tuổi người nước ngoài, giúp bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người bệnh.

Vào khoảng 4h ngày 11/11, kíp trực cấp cứu tại Cơ sở 2 – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã tiếp nhận một bệnh nhân nam người nước ngoài (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội, khó thở, mệt mỏi, vã mồ hôi – những dấu hiệu điển hình cảnh báo cơn đau thắt ngực không ổn định.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng trực đã nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, kiểm soát cơn đau bằng thuốc, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của người bệnh.

Sống Khỏe

4 lần lọc máu liên tiếp cứu bệnh nhân viêm cầu thận tiến triển nhanh

Kỹ thuật cao tuyến trung ương như sinh thiết thận, thay huyết tương, điều trị ức chế miễn dịch liều cao đang đem lại cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân.

Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu – Bệnh viện Bạch Mai vừa ghi nhận một trường hợp vô cùng đặc biệt: bệnh nhân nữ, 54 tuổi, nhập viện trong tình trạng suy thận cấp nặng, phải lọc máu cấp cứu ngay từ những ngày đầu.

Sau nhiều nỗ lực phối hợp đa chuyên khoa, với sự hỗ trợ của những kỹ thuật hiện đại, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục, chức năng thận trở lại bình thường và thoát hoàn toàn khỏi phụ thuộc vào lọc máu.

