Xuân Ca diện váy cắt xẻ táo bạo, phong cách quý cô tiệc đêm đầy thu hút

Cộng đồng trẻ

Xuân Ca diện váy cắt xẻ táo bạo, phong cách quý cô tiệc đêm đầy thu hút

Tiktoker đình đám Xuân Ca vừa đốt mắt người hâm mộ với màn hóa thân thành quý cô tiệc đêm trong chiếc váy sequin cắt xẻ táo bạo, khoe trọn lưng trần quyến rũ.

Trầm Phương
Tiktoker Xuân Ca (tên thật là Võ Ngọc Xuân Ca, sinh năm 2001) vốn được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với những vũ đạo lôi cuốn và phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, nữ Tiktoker lại khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi khoe loạt ảnh diện váy dạ hội cắt xẻ đầy tinh tế, biến hóa thành quý cô tiệc đêm quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh được chụp tại một không gian sang trọng với bể bơi và ánh đèn mờ ảo, Xuân Ca đã khéo léo chọn chiếc đầm dạ hội dài, ôm sát cơ thể, lấp lánh sequin màu đen. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy nổi bật với phần cắt xẻ táo bạo ở thân trên, khoe khéo vòng một đầy đặn và vòng eo "con kiến". (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, phần lưng được thiết kế hở trọn vẹn với chi tiết dây mảnh, giúp tôn lên tấm lưng trần quyến rũ và đường cong cơ thể hoàn hảo của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng đeo một đôi khuyên tai dài, bản lớn với thiết kế tua rua lấp lánh, cùng chiếc vòng tay đính đá bản to vô cùng nổi bật, tạo điểm nhấn trên nền trang phục đen huyền bí. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tone nâu nude, nhấn mạnh vào đôi mắt sắc sảo và bờ môi căng mọng, giúp tôn lên vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ của Tiktoker sinh năm 2001. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, Xuân Ca còn thể hiện thần thái tự tin, kiêu sa qua từng cử chỉ, góc chụp. (Ảnh: IGNV)
Từ góc nghiêng khoe đường cong, đến ánh mắt nhìn thẳng đầy cuốn hút, tất cả đều toát lên sự chuyên nghiệp không thua kém người mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Vốn theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ, lần lên đồ này của Xuân Ca không khiến nhiều người bất ngờ. Phong cách này cũng là điểm giúp cô duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Xuân Ca #váy dạ hội #quý cô #tiktoker #thời trang #tiktoker xuân ca

