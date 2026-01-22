Vi phạm quy định bảo vệ môi trường, Công ty PMS bị xử phạt nặng

Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) bị cơ quan chức năng xác định và xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sáng 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS) có địa chỉ trụ sở chính ở đường Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cụ thể trước đó trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã phát hiện và xác định Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí có hành vi không lưu giữ chất thải nguy hại (hạt mài Garnet đã qua sử dụng).

Hạt mài Garnet sử dụng phun thổi làm sạch hoặc cắt bằng tia nước.

Công ty này cũng không có giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường; khi vận hành chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường.

Với 2 hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh đã xử phạt Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí đối với hành vi 1 số tiền 30 triệu đồng; xử phạt hành vi vi phạm 2 số tiền 65 triệu đồng.

Cùng với tổng mức tiền xử phạt 95 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải (chất thải nguy hại hạt mài Garnet đã qua sử dụng phát sinh từ hoạt động dịch vụ của Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí) thời hạn 4,5 tháng.

Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí.

Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí không tự nguyện chấp hành, UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, Công ty Cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.