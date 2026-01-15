Hà Nội

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ đăng video có nội dung nhạy cảm, trái thuần phong mỹ tục

Bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác.

Gia Đạt

Ngày 15/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải video clip có nội dung phản cảm trên Facebook.

capture-6885.png
Người phụ nữ tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tài khoản Facebook của bà L.T.X đăng tải video clip liên quan đến vụ việc đánh ghen của một nhóm người trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mĩ tục.

Sau khi đăng tải, video đã thu hút được sự tương tác của nhiều người dùng MXH, cá biệt có những bình luận thiếu chuẩn mực. trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng cộng nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Công an xã Hội Hoan tiến hành gọi hỏi, làm việc với bà L.T.X. Tại cơ quan công an, bà L.T.X khai nhận video trên được tải về sau khi xem từ một nhóm kín trên Facebook, việc đăng tải video với mục đích gây tò mò, thu hút lượng tương tác phục vụ cho công việc bán hàng của bản thân. Sau khi được tuyên truyền, giải thích bà L.T.X đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ video, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Hành vi đăng tải video có nội dung phản cảm của L.T.X đã vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022). Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà L.T.X số tiền 7,5 triệu đồng.

Đây không chỉ là vụ việc xử lý vi phạm hành chính thông thường mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với người có ý định sử dụng các video clip mang nội dung “giật gân”, phản cảm, đồi trụy, trái thuần phong mĩ tục để “câu view”, “câu like” gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người người dân tuyệt đối không chia sẻ, phát tán, đăng tải video clip, hình ảnh và các nội dung nhạy cảm, trái thuần phong mỹ tục trên không gian mạng. Các hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

