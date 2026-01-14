Hà Nội

Xã hội

Xử phạt trường hợp đăng tải sai sự thật về công tác nhân sự lãnh đạo Đảng

Qua làm việc, P.Q.H đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ANTT.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Công an TP Hà Nội cho biết, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về công tác nhân sự lãnh đạo Đảng trên không gian mạng.

download-2.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện trường hợp P.Q.H (SN 1992, trú tại: phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội) đăng tải trên facebook thông tin xuyên tạc, không có căn cứ về công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao và tình hình chính trị trong nước, gây hoang mang dư luận. Qua làm việc, P.Q.H đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ANTT.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.Q.H về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định và then chốt đối với định hướng phát triển của nước ta trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị liên tục gia tăng hoạt động tung tin xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, bịa đặt về công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao của Đảng, bịa đặt về “đấu đá nội bộ”, “chia rẽ phe phái”; xuyên tạc quy trình lựa chọn cán bộ lãnh đạo; suy diễn danh sách nhân sự với mục đích gây hoang mang dư luận.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin, đảm bảo sự ổn định về chính trị - xã hội. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

