Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin sai trái, thô tục

Ngày 11/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phát hiện đối tượng Hà Văn T., sinh năm 1980, nơi cư trú: Khu 5, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ sử dụng tài khoản “Ha Thanh” đăng tải trên mạng xã hội facebook bài viết có nội dung xấu độc.

Hà Văn T. tại cơ quan Công an.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, T. khai nhận: Ngày 22/5, chị Hoàng Thị Ngọc T. (là vợ của T.) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giới thiệu là cán bộ Công an xã Thạch Đồng liên hệ để hỗ trợ tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VneID, và đề nghị chị T. kết bạn qua ứng dụng Zalo, sau đó đối tượng hướng dẫn chị T. truy cập vào đường link do đối tượng gửi và vào ứng dụng ngân hàng Agribank quét mã QR, quét và nhận diện khuôn mặt.

Sau khi làm theo hướng dẫn của đối tượng, chị T. phát hiện ra tài khoản ngân hàng bị trừ số tiền 82.132.546 đồng. Do bức xúc việc vợ bị đối tượng xấu lừa đảo mất số tiền nêu trên nên Hà Văn T. đã đăng tải trên mạng xã hội facebook bài viết có nội dung xấu độc. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/QĐXPVPHC, xử phạt đối tượng Hà Văn Thanh số tiền 7.500.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi công dân cần tuân thủ các quy định pháp luật về việc cung cấp thông tin trên các trang mạng xã hội. Việc thể hiện chính kiến, quan điểm cá nhân cần phải đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện