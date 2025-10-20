Xử nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ/41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Toà án Nhân dân tối cao đã trình bày báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

XÉT XỬ ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG TỘI, ĐÚNG PHÁP LUẬT

Tại nghị trường, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các Tòa án đã thụ lý 2.751.104 vụ việc, đã giải quyết được 2.686.104 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,64% (so với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 317.473 vụ việc, đã giải quyết tăng 310.121 vụ việc).

Chỉ tính riêng năm 2025, các Tòa án đã thụ lý 683.341 vụ việc, đã giải quyết, xét xử được 618.341 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,49%, cao hơn năm trước 0,77% (so với năm 2024, số vụ việc thụ lý tăng 30.259 vụ việc, đã giải quyết, xét xử tăng 32.409 vụ việc).

"Tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc năm sau đạt cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều thấp hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra", Chánh án TANDTC Lê Minh Trí báo cáo.

Về các vụ án hình sự, Chánh án TANDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội. Đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Vụ án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hoàng Minh… được dư luận đánh giá cao.

Theo Chánh án TANDTC, Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đạt tỷ lệ 99,95%.

XỬ NGHIÊM CÁC VỤ ÁN, THU HỒI SỐ TIỀN PHẠM PHÁP LỚN

Tại nghị trường, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đã trình bày báo cáo công tác hoạt động trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đối với công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo thực hiện công tố chủ động theo phương châm 4S “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về nghiệp vụ, phòng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại.

Chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt. Cụ thể: Toàn ngành Kiểm sát đã công tố, kiểm sát 674.552 nguồn tin về tội phạm, yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 3.871 vụ án, (tăng 24,3% so với nhiệm kỳ trước); Viện Kiểm sát yêu cầu hủy bỏ 97 quyết định khởi tố; hủy bỏ 349 quyết định không khởi tố vụ án và 245 quyết định khởi tố vụ án; trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 145 vụ án để chống bỏ lọt tội phạm; trực tiếp kiểm sát 8.462 cuộc; ban hành 8.290 kiến nghị khắc phục (tăng 71,4%) và 3.224 kiển nghị phòng ngừa (tăng 152,3%).

Đặc biệt, ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ/41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, như: Vụ án Chuyến bay giải cứu, Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Xuyên Việt Oil, vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An...; chủ trì xây dụng Nghị quyết thí điểm xử lý sớm vật chứng, tài sản và các thông tư liên tịch...; áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 74.769 tỷ đồng (trong đó, số tiền áp dụng các biện pháp theo Nghị quyết 164/2024/QH15 của Quốc hội là 3.964.200 triệu đồng và 100.000 USD).

Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát hiện, thụ lý giải quyết 566 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 554 nguồn tin, đạt 97,9% (vượt 7,9% chỉ tiêu của Quốc hội giao), thụ lý điều tra 282 vụ/551 bị can (tăng 46,9% về số vụ và 178,3% về số bị can); đã giải quyết đạt 90,4%; không vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Trong đó, có nhiều vụ tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận quan tâm, như: Vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Đà Nẵng, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa...; thu hồi 85,139 tỷ đồng/99,644 tỷ đồng tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,4% (tăng 30,4%), vượt 25,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Ban hành 397 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp xử lý cán bộ vi phạm và áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm; trong đó, có 3 kiến nghị gửi Bộ Công an, TAND tối cao và Bộ Tư pháp về các dạng vi phạm pháp luật, tội phạm trong hoạt động tư pháp...