Những băn khoăn, lo lắng của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV

Sáng 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

NIỀM TIN TỪ CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 114 báo cáo với 2.403 ý kiến phản ánh của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri và Nhân dân vui mừng, đánh giá cao kết quả của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ Nhân dân. Qua hơn 3 tháng hoạt động, cấp xã được phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, các công việc của Nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi,đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh... Hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực cao nhất đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, khó khăn trong phạm vi cả nước; Chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non, mẫu giáo đến hết phổ thông; Chính sách khám sức khỏe định kỳ, miễn giảm viện phí; Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền...

Cử tri đánh giá cao Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kỳ họp không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tiếp tục hoàn thiện thể chế về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, phục vụ kịp thời cho bộ máy nhà nước vận hành sau sáp nhập, sắp xếp.

Đồng thời, cử tri và Nhân dân ghi nhận Đảng, Nhà nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XV như: rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm trễ kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí; thực hiện thanh tra, điều tra, làm sáng tỏ một số vụ việc nổi lên mà cử tri và Nhân dân quan tâm; cơ quan chức năng chủ công là lực lượng Công an đã tấn công mạnh mẽ vào tội phạm lừa đảo qua mạng, lưu thông hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, các hoạt động có nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở…

NHỮNG BĂN KHOĂN, LO LẮNG

Tại nghị trường Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, nhiều ý kiến cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước; khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc làm của người lao động; còn nhiều băn khoăn về tình trạng sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra thiếu thị trường tiêu thụ ổn định, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao.

Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, các vụ cháy, nổ làm chết nhiều người; tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống của nhân dân.

Tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở thành phố Hà Nội và TP HCM; cử tri và Nhân dân rất mong đợi Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí…để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn.

Việc giải quyết các dự án, công trình “treo” còn chậm, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, quyền lợi của người dân bị thiệt hại và khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…Vẫn còn một số khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất ở cấp xã, tình trạng cán bộ, công chức cấp xã “vừa thừa, vừa thiếu”, cần được quan tâm giải quyết rốt ráo hơn.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo chưa được giải quyết triệt để, như: các cuộc điện thoại lừa đảo, mời chào mua, bán, nhận quà tặng, đặc biệt là tình trạng gia tăng số lượng vụ việc lợi dụng môi trường mạng xã hội, công nghệ số…để lừa đảo trực tuyến, nhằm vào người yếu thế, thiếu hiểu biết như: người già, trẻ em, học sinh, sinh viên. Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; thủ tục hành chính giải quyết còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân...

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu ý kiến và xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.